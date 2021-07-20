20 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1951) родился- сопредседатель Ассоциации развития культуры чеченского и ингушского народов «Вайнах»; член Совета Ассамблеи народа Казахстана.

Родился в Костанайской области. Окончил Грозненский нефтяной институт, горный инженер (1974).

Трудовая деятельность: заместитель секретаря, секретарь комитета ВЛКСМ Грозненского нефтяного института, заместитель командира чечено-ингушского республиканского студенческого строительного отряда (1974-1977); помощник бурильщика, бурильщик, помощник бурового мастера, буровой мастер, инженер-технолог, заместитель начальника, начальник районной инженерно-технологической службы, начальник Кумкольской экспедиции глубокого бурения, заместитель начальника, секретарь парткома Жетыбайского управления буровых работ ПО «Мангышлакнефть» Жетыбайского управления буровых работ (1977-1993); заместитель председателя совета «Народное согласие» (1992); директор Мангышлакского филиала коммерческого центра «Мекке» г. Актау (1993-1995); руководитель представительства нефтяной компании «Роснефть» г. Алматы (1995-1997); сопредседатель Ассоциации развития культуры чеченского и ингушского народов «Вайнах» (с 1997); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию (2016-2021).

Награжден орденом «Құрмет» (2006), «Дружбы» (РФ); золотой медалью Ассамблеи народа Казахстана «Бірлік», медалью «За вклад развития в нефтегазовую отрасль»; почетными знаками «За вклад в дело дружбы» МИД Российской Федерации и Парламента Чеченской Республики; нагрудным знаком «Почетный разведчик недр Республики Казахстан».

назад (1959) родился- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по финансам и бюджету.

Родился в г. Небит-Даг (Туркменистан). Окончил Небит-Дагский нефтяной техникум (1978); Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1985).

Трудовая деятельность: экономист Мангышлакского областного управления торговли (1985); инспектор Шевченковского горисполкома (1985-1987); заместитель директора, директор областной базы «Казторгодежда» (1987-1992); начальник Мангистауского областного управления торговли (1992-1993); слушатель Массачусетского университета (1993-1994); представитель компании «Procter&Gamble» в Казахстане, г. Алматы (1994-1995); директор фирмы «Акку» (1995-1999); секретарь Мангистауского областного маслихата (1999-2011).

На занимаемой должности - с октября 2011 года.

Награжден орденом «Құрмет», медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл», «Астана 10 жыл», «Теңгеге 20 жыл». «Ерен еңбегі үшін».

назад (1961) родился- председатель правления Союза кинематографистов Казахстана.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, журналистика (1984); Всероссийский государственный институт кинематографии ВГИК, сценарно-киноведческий факультет (1990).

Трудовая деятельность: журналист, главный редактор газеты «Мегаполис»; генеральный директор телеканала «Казахстан»; генеральный продюсер «31 канала»; режиссер ставших известными фильмов «Келін» (вошел в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»), «Шал» (Гран-при фестиваля «Киношок»), «Кенже», составившие трилогию, а также комедию «Кемпiр» и фильм «Жат» и других; режиссер, сценарист, поэт, писатель, переводчик, кинодраматург.

На занимаемой должности - с февраля 2018 года.

назад (1972) родился- казахстанский актёр театра и кино, телеведущий.

Родился в г. Алматы. Окончил Алма-Атинский сельскохозяйственный институт, экономист (1992); Казахский государственный институт театра и кино им. Т. Жургенова, актер театра и кино (1996).

Трудовая деятельность: актер театра «Бенефис» (с 1990 года); актер театра «Драматическая труппа «Другой театр» (с 1993 года); актер Государственного академического русского театра драмы им. М.Ю. Лермонтова (1995-2009); в настоящее время находится на творческой работе.

Был занят в спектаклях «Ай да Братец Кролик» (Братец Волк), «Василиса Прекрасная» (Змей Горыныч), «Все в саду» (Ричард), «Деревья умирают стоя» (Другой), «Игра воображения» (Юрий), «Как важно быть серьезным» (Алджернон Монкриф), «Когда лошадь теряет сознание» (Юбер Дарсэ), «Сети дьявола» (Неизвестный), «Таланты и поклонники» (Мигаев), «Эзоп» (Эзоп).

Лауреат Государственной премии Республики Казахстан, премии «Алтын Адам» конкурса «Выбор года в Казахстане».

назад (1976) родился- председатель правления АО «Фонд науки».

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, специалист по международным отношениям; академию «Clermont Ferrand» (1998); университет «Marne-la-Vallee» (1998-1999); университет «Sorbonne», магистр дипломатии (2000).

Трудовая деятельность: монтер ст. Сороковая Целинной железной дороги (1992); специалист высшей категории, преподаватель Дипломатической академии Министерства иностранных дел РК (02.2000-04.2000); второй секретарь Министерства иностранных дел РК (04.2000-11.2000); старший эксперт аналитического центра Совета безопасности РК, старший эксперт секретариата Совета безопасности РК (2000-2002); старший эксперт отдела внутренней политики Администрации Президента РК (2002-2004); главный эксперт, заведующий сектором информационно-аналитического центра управления внутренней политики Администрации Президента РК (2004-2005); директор департамента внутренней политики г. Астана (2005-2008); заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы (с 28.01.2008); исполняющий обязанности председателя Агентства РК по делам государственной службы (2008-2009); ректор Академии государственного управления при Президенте РК (2009-2012); заместитель акима Павлодарской области (2012-2015); ректор Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова (2015-2017); ответственный секретарь Министерства образования и науки Республики Казахстан (2017-2019).

На занимаемой должности - с октября 2019 года.

Награжден медалями «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008).