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20 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»
20 Июля 2022 07:00

20 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день шахмат

Впервые Международный день шахмат отмечали в 1966 году. Дата празднования выбрана не случайно: 20 июля 1924 года в Париже была основана Международная шахматная федерация (FIDE), объединившая национальные шахматные федерации разных стран мира. Инициатором создания международного праздника, посвященного шахматам, стала ФИДЕ.

Международный день торта

Интересный и пока еще молодой праздник посвящён дружбе и миру между людьми, странами, народами. Страны, принявшие активное участие в первом праздновании Дня торта в 2011 году, и стали основоположниками международного праздника - это Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Израиль, Молдавия, Россия, США, Украина.

В этот день был испечен первый в мире коллективный «многонациональный» миротворческий торт - в его приготовлении приняли участие многие люди из этих стран, которые присылали фотографии испеченных ими тортов на сайт праздника. Затем параметры всех тортов были суммированы, и границы первого в мире коллективного миротворческого торта охватили Европу, Азию, Америку и Ближний Восток. И с тех пор День торта стал ежегодной сладкой традицией, а количество участников из разных стран всё увеличивается.

СОБЫТИЯ

В 1969 году на месте будущей грандиозной стройки состоялся митинг первостроителей, на которой Динмухамед Кунаев заложил символическую плиту под фундамент Капчагайской гидроэлектростанции (ГЭС). Капчагайская ГЭС расположена вблизи города Капчагая в среднем течении реки Или. Створ электростанции расположен в узком месте русла между высокими скалистыми берегами. Установленная мощность 434 мВт. Мощность ГЭС при расчетном напоре 40 и 434 тыс. кВт, выработка 1163 млн кВт/ч электроэнергии в год. Капчагайская ГЭС входит в «Алмаатаэнерго» и осуществляет электроснабжение городов Капчагай, Алматы, Талды-Курган.

В 1993 году начался первый официальный визит Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в Королевство Таиланд. По пути в Таиланд глава Казахстана сделал остановку в Дели, где встретился с премьер-министром Республики Индия Нарасимха Рао.

В 2005 году в Астане, в Конгресс-холле, состоялась фотовыставка депутата Европарламента Струана Стивенсона «Вечная скорбь», рассказывающая о трагедии Семипалатинского ядерного испытательного полигона.

За постоянное внимание к проблемам Семипалатинского полигона С. Стивенсон удостоен звания «Почетный гражданин города Семея». Кроме того, С. Стивенсон оказал предметную помощь жителям Семипалатинского региона, направив премию, полученную за статью о жертвах испытания советского ядерного оружия, на покупку медицинского оборудования для онкологического центра г. Семея.

В 2010 году в Музее современного искусства Астаны открылась выставка национального казахского орнамента и искусства каллиграфии, организованная фондом Ресту из города Куала-Лумпур (Малайзия).

Делегация из Малайзии впервые в Астане представила новый, уникальный в своем роде казахский орнамент - результаты двухлетних исследований. Для гостей выставки был продемонстрирован видеофильм о создании казахского орнамента, каллиграфии и уникально оформленного Корана на казахском языке.

В 2011 году в Астане в музее Первого Президента РК открылась фондовая выставка «Королевская игра», на которой широкой публике впервые была представлена коллекция шахмат, подаренных Президенту Нурсултану Назарбаеву лидерами Украины, Беларуси, Армении и известными гроссмейстерами Анатолием Карповым и Вишванатаном Анандой. Представленные шахматы изготовлены из металла, фарфора, хрусталя, дерева и кости. Большая часть из них - мемориальные комплекты, посвященные историческим событиям и персоналиям.

В 2011 году выпускник павлодарского лицея № 8, обладатель нагрудного знака «Алтын белгі» Жаслан Бараисов завоевал золотую медаль на престижной международной олимпиаде по физике (IPhO-2011) в Бангкоке.

Имя Ж. Бараисова было занесено в энциклопедии «Надежды Казахстана» и «Одаренные дети - будущее Казахстана».

В 2012 году на территории лесхоза «Орманды Бұлақ» государственного национального природного парка «Кокшетау» в Зерендинском районе был создан музей под открытым небом «Орманды-Бұлақ».

Сам музей располагается на территории уникального историко-природного заповедника «Урочище Қошқарбай». Эта местность была заселена человеком уже в эпоху мезолита, т.е. около 10 тысяч лет назад. Обилие разнообразных и разновременных археологических памятников (от мезолита до средневековья) говорит о динамичном историческом прошлом населения, оставившего многочисленные временные стоянки, круглогодичные поселения, курганные и грунтовые могильники и одиночные погребальные сооружения.

В 2014 году в Пекине открылись первые курсы игры на домбре. Занятия три раза в неделю по два часа проводит наш земляк Мурал Бимуратулы, окончивший музыкальное отделение Центрального университета национальностей. В трех группах всего около 50 учеников. В первой занимаются одни казахи, в другой - китайцы, а третья - смешанная. С особым энтузиазмом посещают курсы пекинцы. Для них домбра - это волшебное открытие.

В 2017 году неподалеку от Арыси в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области были обнаружены уникальные артефакты. Монета, кувшин для хранения зерна, табличка с письменами и групповое захоронение людей. Древнее городище Кангюйского государства наконец открыло историкам свой возраст - первый век нашей эры. Это стало известно благодаря найденной монете, которую удалось идентифицировать.
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