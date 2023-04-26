Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    20 исследований в межэтнической сфере провел Казахстан

    26 Апреля 2023, 11:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева рассказала об участии Ассамблеи народа Казахстана в медиационных процессах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ассамблея на своем уровне участвует в защите прав граждан, в частности активно принимает участие в медиационных процессах. (…) Только в течение прошлого года были рассмотрены порядка 10 тысяч обращений, 70% из которых были разрешены на стадии правовой консультации, по всем заключены медиативные соглашения. Впервые в истории сформирован институт этномедиаторов. В регионах проведено 22 тренинга, где обучение прошли 800 человек», - сказала Аида Балаева на пленарной секции XXXII сессии АНК.

    По ее словам, в 2022 году проведено 20 исследований в межэтнической сфере, в регионах провели работы выездные мониторинговые группы.

    «Президент РК Касым-Жомарт Токаев всегда акцентирует внимание на том, что мы делаем все эти реформы не ради реформ, а ради наших людей, ради формирования образованной конкурентоспособной личности с высоким внутренним духовно-нравственным и культурным потенциалом», - добавила заместитель руководителя АП РК.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    АНК Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сколько людей разных национальностей проживает в Казахстане
    В костанайской полиции несут службу представители 21 этноса
    Мечтаю получить гражданство Казахстана – российский блогер Иван Червинский
    АНК – это точка роста казахстанской идентичности – Никита Шаталов
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
    5 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    Новости партнеров