20 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1899-1938) родился- видный государственный и общественный деятель, организатор первого айтыса в Семиречье, народный комиссар просвещения Казахской Автономной ССР.

Родился в Алматинской области. Окончил Верненскую мужскую гимназию, экономический факультет Всесоюзной сельскохозяйственной академии имени К. Тимирязева.

Познакомившись с Токашом Бокиным, он вместе с друзьями создает ученические культурно-просветительские кружки, сотрудничает в печати. Он в условиях полного отсутствия литературы на казахском языке делал все возможное, чтобы привлечь казахских детей к грамоте и учебе, организовывая первые аульные школы. Активно привлекал акынов, надеясь, что они своими меткими и острыми словами будут подправлять действия центрального руководства республики. По его инициативе в мае 1919 года состоялся первый слет акынов, где участвовали Жамбыл Жабаев и Кенен Азербаев. Был делегатом 12, 14 съездов партии и 2, 7, 8 всесоюзных съездов Советов СССР. В 1928-1937 годы - народный комиссар просвещения КАССР, преподаватель Казахского государственного университета. В 1937 году Ораза Жандосова снимают с занимаемой должности председателя областного исполкома, затем исключают из партии.

13 октября его арестовывают по обвинению в принадлежности к антисоветским органам. Приговором Военной коллегии Верховного суда СССР он был приговорен к высшей мере наказания. Посмертно реабилитирован в 1957 году.

Именем Ораза Жандосова названа улица и установлен памятник в Алматы. В 1999 году в Алматы была презентована книга «Қайран Ораз», составителем которого является его сын Анри (Али) Жандосов.

назад (1948) родился- казахстанский общественный и политический деятель.

Родился в Павлодарской области. Окончил Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт, ученый зоотехник (1971); Алматинскую высшую партийную школу, политолог (1985); Павлодарский университет, магистр наук по экономике и менеджменту в отраслях и социальной сфере (1999).

Трудовая деятельность: главный специалист совхоза Беловодский Иртышского района Павлодарской области (1971-1977); директор совхоза «Харьковский» Павлодарской области (1977-1980); второй секретарь Ермаковского райкома, горкома Компартии Казахстана (1980-1988); председатель исполкома, первый секретарь райкома, председатель СНД Успенского района Павлодарской области (1988-1992); глава администрации, аким Иртышского района Павлодарской области (1992-1997); аким города Аксу Павлодарской области (1997-1999); депутат Мажилиса Парламента РК II созыва (1999-2004); депутат Мажилиса Парламента РК III созыва (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва (2007-2011); заведующий отделом регионального развития канцелярии Премьер-Министра РК (2012).

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Құрмет» (2001), «Парасат» (2008); медалями «За трудовую доблесть», «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл».

назад (1976) родился- вице-министр образования и науки Республики Казахстан.

Родился в Кокшетау. Окончил Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова, информатика и ВТ (1999); Бостонский университет, магистратура, информационные системы (2015).

Трудовая деятельность: работал в Программе развития ООН в Казахстане (1999-2003); сотрудник АО «Национальные информационные технологии» (2003-2006); главный эксперт, консультант, заведующий сектором информатизации в Администрации Президента РК, участвовал в разработке программы формирования и развития «Электронного правительства», государственной программы «Цифровой Казахстан» (2006-2009); заместитель заведующего отделом информатизации и защиты информационных ресурсов Администрации Президента РК (2009-2018).

На занимаемой должности - с июня 2018 года.