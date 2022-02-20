20 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день социальной справедливости

Объявлен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций с целью увеличения усилий в искоренении нищеты, обеспечении занятости, достойного труда, гендерного равноправия, благосостояния окружающих 26 ноября 2007 года. Праздник впервые отметили в 2009 году.

СОБЫТИЯ

В 1920 году в городе Омске был выпущен первый номер газеты «Голос бедноты» (совр. «Солтүстік Қазақстан»). В марте 1921 года редакция газеты переведена в город Петропавловск. С 1921 года по ноябрь 1929 года газета издавалась под названием «Знамя свободы» («Бостандық туы»). Следующее название было «Кеңес ауылы», газета была органом Петропавловского окружного комитета и окружного исполнительного комитета партий, с ноября 1929 года по август 1930 года выпускалась в Петропавловске. С марта 1932 года до конца ноября 1993 года - «Ленинское знамя» («Ленин туы»). С 1 декабря 1993 года до наших дней издается под названием «Солтүстік Қазақстан». Выпускается три раза в неделю.

В 1932 году была создана Восточно-Казахстанская область с центром в городе Семей. В настоящее время областным центром является Усть-Каменогорск. В состав области ранее входил 21 район.

В 1974 году на базе отделов Центрального государственного архива Казахской ССР созданы Центральный государственный архив научно-технической документации Казахской ССР и Центральный государственный архив кино-, фотодокументов и звукозаписи Казахской ССР. В настоящее время Центральный государственный архив Республики Казахстан, имеющий в своих фондах 1 миллион 500 тысяч дел, является крупнейшим многопрофильным архивом страны, а также единственным в республике хранилищем уникальных документов досоветского периода.

В 1986 году с космодрома «Байконур» была запущена орбитальная космическая станция «Мир», представляющая собой сложный многоцелевой научно-исследовательский комплекс. Базовый блок был выведен на орбиту 20 февраля 1986 года. Затем в течение 10 лет один за другим были пристыкованы ещё шесть модулей. С 1995 года станцию стали посещать иностранные экипажи. На станции побывало 15 экспедиций посещения, из них 14 международных с участием космонавтов Сирии, Болгарии, Афганистана, Франции (5 раз), Японии, Великобритании, Австрии, Германии (2 раза), Словакии, Канады. Всего на станции работали 104 космонавта из 12 стран. 23 марта 2001 года станция была затоплена в водах Тихого океана.

В 1999 году в центре Баянаульского района Павлодарской области был установлен памятник академику геологу организатору науки и общественному деятелю Канышу Имантаевичу Сатпаеву (1899, аул Аккелинской волости, Павлодарский уезд, Российская империя - 1964, Москва). Один из основателей советской металлогенической науки, основоположник казахстанской школы металлогении получил известность как геолог, открывший Улытау-Жезказганское месторождение меди, бывшее на то время крупнейшим по прогнозируемым запасам.

В 2002 году в целях повышения уровня обеспечения эффективного и транспарентного развития нефтегазового комплекса и защиты интересов Республики Казахстан в нефтегазовом секторе экономики страны было образовано АО «Национальная компания «КазМунайГаз» со 100% долей государства. Нацкомпания является правопреемником ЗАО «ННК «Казахойл» и ЗАО «НК «Транспорт нефти и газа».

«КазМунайГаз» является собственником 44 нефтегазовых месторождений на суше в Мангыстауской и Атырауской областях, управляет основными нефтеперерабатывающими активами на территории Казахстана, а также владеет нефтеперерабатывающими заводами в Румынии и Грузии.

В 2005 году АО «Казпочта» зарегистрировало свое представительство в немецком городе Фульда - первое в дальнем зарубежье. Компания решает вопросы экономической и финансовой политики, заключать различные сделки и оказывать содействие в защите интересов казахстанских юридических лиц, связанных с деятельностью АО «Казпочта», на территории ФРГ.

В 2012 году казахстанский дзюдоист Максим Раков стал обладателем гран-при турнира в немецком Дюссельдорфе. Всего в Дюссельдорфе от Казахстана выступило 19 спортсменов - 12 мужчин и 7 женщин.

В 2012 году в Москве прошла 32-я сессия Совета по авиации и использованию воздушного пространства Межгосударственного авиационного комитета (МАК), на котором аэродром аэропорта Алматы назван лучшим «За достижения в области развития международных (категорированных) аэродромов».

В 2014 году в рамках программы «Культурное наследие» был выпущен 100-томный сборник казахского фольклора «Бабалар сөзi». 20 томов издания посвящены героическим эпосам, 13 томов посвящены исторической тематике. В сборник включены религиозные дастаны, новеллистические дастаны, любовные дастаны, а также сказки.

В 2017 году в Каире в конкурсной программе Х Международного форума анимационных фильмов был показан и получил приз за лучший полнометражный фильм анимационный фильм «Қазақ Елі». Также почетный сертификат за музыку получили композитор Руслан Шыныкулов и музыкант Жанболат Адилов.

В 2020 году в г. Харькове (Украина) состоялось торжественное открытие Почетного консульства Республики Казахстан, покрывающего Харьковскую, Полтавскую и Сумскую области. Руководителем учреждения назначен харьковский бизнесмен, известный в регионе адвокат с большим практическим опытом и меценат - Эмин Наджафли.

Посол Казахстана в Украине Самат Ордабаев в ходе своего выступления отметил важную роль Почетного консульства в развитии казахстанско-украинских отношений по всем направлениям сотрудничества. Особый акцент сделан на продвижение интересов Казахстана, развитие торгово-экономического сотрудничества между странами, а также защите прав и интересов граждан и юридических лиц нашей страны.