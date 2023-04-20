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    20 детей и 1 взрослый пострадали в ДТП в Кыргызстане

    20 Апреля 2023, 19:27

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане на трассе аэропорт «Манас» - Бишкек при столкновении микроавтобуса «Go Bus» со школьным автобусом пострадало 20 детей и 1 взрослый, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы Министерства здравоохранения КР, по состоянию на 15:00 общее количество пострадавших в результате ДТП составило 21 человек. Двадцать детей были доставлены с различными травмами в городскую детскую клиническую больницу, из которых четверо находятся в реанимации. Состояние троих школьников оценивается как стабильно тяжелое, один ребенок в крайне тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Их состояние стабильное, соответствует тяжести полученных травм. Один взрослый находится в тяжелом состоянии в реанимации столичной Больницы скорой помощи. У него диагностирован ушиб головного мозга, перелом костей таза.

    Ранее сообщалось, что сегодня в Бишкеке в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся школьный автобус с детьми.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

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