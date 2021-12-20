20 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1942) родился- казахский писатель, лауреат Государственной премии Республики Казахстана, лауреат премии «Платиновый Тарлан» Республики Казахстан.

Родился в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Окончил филологический факультет Казахского государственного университета имени С.М. Кирова.

Трудовая деятельность: по окончании университета в течение двух лет работал старшим редактором литературно-драматического вещания Казахского радио, в последующие годы - заведующим отделом очерка и публицистики журнала «Жұлдыз», старшим редактором издательства «Жалын»; главный редактор репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры Казахстана (1980-1988); главный директор Казахского телевидения (1990-1992); директор издательства «Жазушы» (1992-1996); директор Казахского научно-исследовательского института культуры и искусствознания (с 1998 года).

Творчество Исабекова начинается с середины 60-х годов, но в полную силу как прозаик и драматург он раскрывается в 70-80-е годы, приобретая всесоюзную и зарубежную известность. Первый рассказ «Жолда» опубликовал в 1963 году. Затем рассказ «Шойынкулат» был опубликован в общем сборнике молодых писателей «Тангы Шык» в 1964 году, а несколько лет спустя был включен в коллективный сборник рассказов писателей Казахстана «Прощаться не хочу», который вышел на русском языке (1970). Д. Исабеков - автор сборников рассказов и повестей, ранее опубликованных в республиканских периодических изданиях: «Бекет» (1966), «Беспокойные дни» (1970), «Отчий дом» (1973), «Жизнь» (1975) и книжки-картинки для детей «Горький мед» (1969).

По его сценарию студией «Казахфильм» поставлен художественный фильм «Храни свою звезду» (1975). В театрах республики идут пьесы Д. Исабекова «Приемные дни ректора» и «Старшая сестра». Пьеса «Старшая сестра» получила первую премию на республиканском конкурсе 1977 года на лучшее драматургическое произведение. На основе произведений Исабекова написаны сценарии и поставлены художественные фильмы («Изумруд», 1975), «Полынь-трава» (1986), «Жизнь» (1996).

Награжден орденами «Құрмет» (2002), «Достық» (2014) II степени.

назад (1962) родился- заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Родился в г. Шымкенте. Окончил Казахский химико-технологический институт, инженер-механик (1985); Высшие курсы комитета государственной безопасности СССР (Минск, 1991); Казахский гуманитарно-юридический университет, юрист (2005).

Трудовая деятельность: инженер института «КазНИИгипроторг» Министерства торговли СССР (1985-1988); секретарь Советского райкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1988-1989); сотрудник органов национальной безопасности РК (1991-2000); главный эксперт отдела по вопросам экономической безопасности Совета безопасности РК (2000-2001); первый заместитель начальника, начальник департамента экономической безопасности Комитета национальной безопасности РК (2001-2007); заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (2007); исполняющий обязанности начальника департамента Комитета национальной безопасности по городу Алматы (11.2009-12.2009); начальник департамента Комитета национальной безопасности по г. Алматы (2010-2013).

На занимаемой должности - с марта 2013 года.

Награжден орденом «Даңқ» 2-й степени (2008); 2 медалями.





назад (1971) родился- заместитель акима Карагандинской области.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая (1993); Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова (2005).

Трудовая деятельность: учитель географии средней школе № 156 г. Алматы (1993); бухгалтер ТОО «Бектауата» (1999-2001); ведущий, главный специалист, инспектор, начальник отдела Алматинского областного управления охраны окружающей среды (2001-2004); заместитель акима Аксуского района Алматинской области (2004-2008); заместитель акима г. Талдыкоргана (2008-2012); аким г. Талдыкоргана (2012-2015); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации Президента Республики Казахстан (2015-2017); заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации Президента Республики Казахстан (2017-2019); вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (2019-2021).

На занимаемой должности- с февраля 2021 года.

назад (1976) родился- прокурор Кызылординской области.

Родился в г. Кызылорде. Окончил Казахский государственный юридический университет, правоведение (1997).

Трудовая деятельность: помощник прокурора Аральского района Кызылординской области (1997-1998); помощник прокурора Жанакорганского района Кызылординской области (1998-1999); старший прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений прокуратуры Кызылординской области (1999-2001); начальник отдела по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Кызылординской области (2001-2003); заместитель начальника, начальник управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Жамбылской области (2003-2005); прокурор Сырдарьинского района Кызылординской области (2005-2007); прокурор города Кызылорда (2007-2008); заместитель прокурора Кызылординской области (2008-2010); старший помощник Генерального прокурора РК (2010-2012); заместитель прокурора Восточно-Казахстанской области (2012-2017); заместитель руководителя аппарата Генерального прокурора Республики Казахстан - начальник департамента Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2017-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.

Награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» (2014); нагрудным знаком «Қазақстан Республикасы прокуратурасының құрметті қызметкері».

назад (1981) родился- заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Университет «Туран», юрист.

Трудовая деятельность: сотрудник Министерства финансов Республики Казахстан (2002-2005); старший эксперт, главный эксперт, главный консультант, заведующей сектором, заместитель заведующего юридическим отделом канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2005-2012); заместитель заведующего отделом законодательства, обороны и правопорядка канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2012-2013); заведующий юридическим отделом канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2013-2019); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (07.2019-10.2019).

На занимаемой должности - с октября 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2016); имеет 4 юбилейные медали.

назад (1981) родился- заведующий сектором Совета безопасности Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, юрист (2003); Академию экономики и права, экономист (2006); Казахский национальный педагогический университет им. Абая, политолог (2008).

Трудовая деятельность: инспектор отдела дознания департамента финансовой полиции по г. Алматы (01.2004-06.2004); старший инспектор отдела дознания департамента финансовой полиции по г. Алматы (2004-2005); старший следователь следственного управления департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по г. Алматы (2005-2008); старший следователь по особо важным делам следственного управления департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по г. Алматы (2008-2009); старший инспектор по особо важным делам управления по раскрытию экономических и финансовых преступлений департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по г. Алматы (2009-2011); заместитель начальника Межрайонного управления финансовой полиции по Каскеленскому региону департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Алматинской области (2011-2012); старший инспектор по особо важным делам специального департамента Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (2012-2013); начальник отдела специального управления департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по г. Астане (08.2013-10.2013); начальник Межрайонного управления финансовой полиции по Капшагайскому региону департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Алматинской области (2013-2014); заместитель руководителя управления по расследованию правонарушений в налоговой и таможенной сферах Комитета государственных доходов МФ РК (2014-2016); заместитель руководителя департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области (2016-2018); заместитель руководителя департамента государственных доходов по Южно-Казахстанской области (04.2018-08.2018); заместитель руководителя департамента государственных доходов по г. Шымкенту (2018-2019).

На занимаемой должности - с февраля 2019 года.