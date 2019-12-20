20 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения».

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1942) родился- казахский писатель, лауреат Государственной премии Республики Казахстана, лауреат премии «Платиновый Тарлан» Республики Казахстан.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области. Окончил филологический факультет Казахского государственного университета имени С.М. Кирова.

Трудовая деятельность: по окончании университета в течение двух лет работал старшим редактором литературно-драматического вещания Казахского радио, в последующие годы - заведующим отделом очерка и публицистики журнала «Жұлдыз», старшим редактором издательства «Жалын».

Первый рассказ «Шойынкулак» был опубликован в общем сборнике молодых писателей «Таңғы шық» в 1964 году, а несколько лет спустя был включен в коллективный сборник рассказов писателей Казахстана «Прощаться не хочу», который вышел на русском языке (1970).

Награжден орденами «Құрмет» (2002), «Достық» (2014) II степени.





назад (1960) родился- генеральный директор - художественный руководитель Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султана.

Уроженец Алматинской области. Окончил Республиканскую средне-специальную музыкальную школу имени Куляш Байсеитовой; Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы.

Трудовая деятельность: артист, директор фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы» (1982-1998); начальник отдела искусств департамента культуры города Астана (1998-1999); директор Дворца «Жастар», художественный руководитель Конгресс-холла (1999-2002); генеральный директор Государственной филармонии города Астана (2002-2006); директор департамента культуры города Астана (2006-2008).

На занимаемой должности - с 2008 года.

Благодаря его инициативе были созданы такие коллективы столицы, как театр народного танца «Наз», театр юного зрителя, Астанинская балетная компания. Является инициатором проведения фестиваля духовых оркестров «Астана самалы», международного фестиваля народных инструментов «Серпер», музыкального фестиваля «Өз елім» имени Нургиси Тлендиева, фестиваля народного танца «Шашу».

Награжден Почетной грамотой Республики Казахстан, медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Астана» и удостоен Почетным знаком Министерства культуры и информации Республики Казахстан «Мәдениет қайраткері».





назад (1962) родился- заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Родился в г. Шымкенте. Окончил Казахский химико-технологический институт, инженер-механик (1985); Высшие курсы комитета государственной безопасности СССР (Минск, 1991); Казахский гуманитарно-юридический университет, юрист (2005).

Трудовая деятельность: инженер института «КазНИИгипроторг» Министерства торговли СССР (1985-1988); секретарь Советского райкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1988-1989); сотрудник органов национальной безопасности РК (1991-2000); главный эксперт отдела по вопросам экономической безопасности Совета безопасности РК (2000-2001); первый заместитель начальника, начальник департамента экономической безопасности Комитета национальной безопасности РК (2001-2007); заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (2007); исполняющий обязанности начальника департамента Комитета национальной безопасности по городу Алматы (11.2009-12.2009); начальник департамента Комитета национальной безопасности по городу Алматы (2010-2013).

На занимаемой должности - с марта 2013 года.

Награжден орденом «Даңқ» 2-ой степени (2008); 2 медалями.





назад (1971) родился- вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая (1993); Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова (2005). Трудовая деятельность: учитель географии средней школе №156 города Алматы (1993); бухгалтер ТОО «Бектауата» (1999-2001); ведущий, главный специалист, инспектор, начальник отдела Алматинского областного управления охраны окружающей среды (2001-2004); заместитель акима Аксуского района Алматинской области (2004-2008); заместитель акима г. Талдыкоргана (2008-2012); аким г. Талдыкоргана (2012-2015); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации Президента Республики Казахстан (2015-2017); заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации Президента Республики Казахстан (2017-2019).

На занимаемой должности- с марта 2019 года.





назад (1976) родился- прокурор Кызылординской области.

Родился в Кызылорде. Окончил Казахский государственный юридический университет, правоведение (1997). Трудовая деятельность: помощник прокурора Аральского района Кызылординской области (1997-1998); помощник прокурора Жанакорганского района Кызылординской области (1998-1999); старший прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений прокуратуры Кызылординской области (1999-2001); начальник отдела по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Кызылординской области (2001-2003); заместитель начальника, начальник управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Жамбылской области (2003-2005); прокурор Сырдарьинского района Кызылординской области (2005-2007); прокурор города Кызылорда (2007-2008); заместитель прокурора Кызылординской области (2008-2010); старший помощник Генерального прокурора РК (2010-2012); заместитель прокурора Восточно-Казахстанской области (2012-2017); заместитель руководителя аппарата Генерального прокурора Республики Казахстан - начальник департамента Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2017-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.





назад (1981) родился- заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Университет «Туран», юрист.

Трудовая деятельность: сотрудник Министерства финансов Республики Казахстан (2002-2005); старший эксперт, главный эксперт, главный консультант, заведующей сектором, заместитель заведующего юридическим отделом канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2005-2012); заместитель заведующего отделом законодательства, обороны и правопорядка канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2012-2013); заведующий юридическим отделом канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2013-2019); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (07.2019-10.2019).

На занимаемой должности - с октября 2019 года.