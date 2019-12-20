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20 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

20 Декабря 2019 07:00
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20 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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ДАТЫ

Международный день солидарности людей

Праздник учредила Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 2005 году, по ее задумке он должен напоминать обществу о важности солидарности в реализации всех международных договоренностей и программ.

В резолюции, согласно которой был учрежден Международный день солидарности людей, отмечалось, что солидарность является одной из фундаментальных ценностей человечества, и именно она должна лежать в основе современных международных отношений: только будучи солидарными, люди смогут сообща трудиться над решением глобальных проблем.

День государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан

Государственная фельдъегерская служба Казахстана была создана в конце декабря 1991 года постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан. Она служит для того, чтобы обеспечивать фельдъегерской связью высшие органы государственной власти и государственного управления, правительственных учреждений и высшего военного командования. Сотрудники данной службы занимаются доставкой важных секретных документов высших органов государственной власти.

СОБЫТИЯ

В 1928 году Центральный исполнительный комитет Казахской Автономной CCР принял постановление о переводе письменности казахского языка с арабской графики на латинизированный алфавит.

В 1954 году Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР рабочий поселок Большой Джезказган преобразован в город Джезказган. В то время он насчитывал вместе с поселком Рудник немного более 30 тысяч жителей.

В 1970 году вышла на большой экран легендарная кинокартина Султана Ходжикова «Кыз-Жибек», ставшая достоянием золотого фонда казахского национального кинематографа.

В основу фильма легла поэтическая легенда по мотивам народного казахского эпоса о трагической любви юноши и девушки из враждующих казахских племен. Картина завоевала огромную зрительскую любовь, получив статус поистине народного кино.

В 1991 году принят Закон РК «О гражданстве Республики Казахстан», в соответствии с которым Республика Казахстан в лице своих государственных органов и должностных лиц ответственна перед гражданами республики, а гражданин Республики Казахстан ответствен перед Республикой Казахстан. Он обязан соблюдать Конституцию и законы Республики Казахстан, защищать интересы Республики Казахстан, ее территориальную целостность, уважительно относиться к обычаям, традициям, государственному языку и языкам представителей всех национальностей, проживающих на ее территории, способствовать укреплению могущества, суверенитета и независимости Республики Казахстан.

В 2010 году издательством им. Короля Фахда КСА было решено передать в дар Астане экземпляры Корана с переводом на корейский, греческий, немецкий и болгарский языки.

В год председательства Казахстана в Организации Исламская конференция саудовская сторона подарила Духовному управлению мусульман Казахстана сотни книг со смысловым переводом Корана на казахский, русский, уйгурский, турецкий, азербайджанский и кыргызский языки.

В 2010 году в Казахстане в тестовом режиме было запущено спутниковое вещание. Спутниковая сеть АО «Казахстанские телекоммуникации» была переведена на новый стандарт спутникового вещания DVB-S2 MPEG 4, 8 PSK.

Отличительная особенность нового стандарта - возможность увеличения количества каналов стандартного разрешения и предоставление каналов высокой четкости (в HD-формате). Также запуск цифрового спутникового ТВ позволит решить проблему доведения отечественных телепрограмм до отдаленных регионов страны, где отсутствует эфирное вещание.

В 2011 году акимат Астаны стал первым в Казахстане государственным органом, удостоенным сертификата Европейского Фонда менеджмента качества (EFQM), подтверждающим стремление администрации столицы Казахстана соответствовать в своей работе распространенным в Европе стандартам качества управления.

В 2012 году в Министерстве юстиции РК представили Информационно-правовую систему нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет», аналогов которой в Казахстане нет.

Бесплатная база казахстанского законодательства «Әділет» - поисковая веб-система, которая представляет собой полный электронный свод нормативных правовых актов Казахстана на государственном и русском языках, который формируется из официальных источников.

В 2012 году был издан уникальный Атлас памятников и достопримечательностей истории, культуры и географии Казахстана «От Алтая до Каспия». Уникальность атласу придают необычные и редкие иллюстрации - фотографии и рисунки, сделанные Чоканом Валихановым, Павлом Кошаровым, Николаем Пантусовым и другими исследователями и путешественниками XIX века, которые передают прежний вид ландшафтов, памятников и облики известных исторических личностей.

В 2013 году в Брюсселе в представительстве Совета Европы состоялась церемония подписания Совместной декларации о расширении сотрудничества между Республикой Казахстан и Советом Европы. Казахстан является первой страной в Центральной Азии, которая подписала подобную совместную декларацию с СЕ.

В 2013 году Алматинский метрополитен признан лучшим по версии Европейского общества исследования качества (ESQR). Кубок и диплом в номинации «Европейской награды по лучшему практическому применению (использованию) качества алматинской подземке были присуждены по категории «Platinum» в Вене.

В 2016 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные серебряные монеты «proof» качества «С днем рождения» из серии монет «Монета-подарок» номиналом 100 тенге, «Любовь» из серии монет «От сердца к сердцу» номиналом 500 тенге и памятные монеты из сплава нейзильбер «Петропавл» из серии монет «Города Казахстана» номиналом 50 тенге.

В 2018 году на азербайджанском языке вышла в свет книга-сборник научных статей «Алаш Орда: значение в истории становления казахской государственности».

Партия Алаш объединяла в себе единомышленников, отстаивавших идеи самоопределения казахского народа и национальной государственности. Программные цели Алаш были основаны на многовековой мечте казахского народа о построении свободного и независимого государства.

В 2018 году одной из центральных улиц столицы Иордании было присвоено имя столицы Казахстана - Астана, которая станет олицетворением дружбы и плодотворного сотрудничества двух стран. В торжественной церемонии открытия приняли участие аким столицы Казахстана Бахыт Султанов и мэр столицы Иордании - Аммана - Юсуф аль-Шауариба.

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Ключевые слова: История Казахстана,
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