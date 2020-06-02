20 человек, включая детей, погибли в результате оползней в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере, 20 человек, среди которых были несовершеннолетние, погибли во вторник в результате оползней в районах Ассам, Кашар, Каримгандж и Хайлаканди в Индии. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на India Today.

Сообщается, что семеро из погибших, которые были из одной семьи, погибли в результате сильного оползня, вызванного проливным дождем в Кашаре рано утром во вторник. Люди погибли под завалами обрушившегося дома. Местные жители помогли сотрудникам полиции извлечь их тела из под обломков и грязи. Трое из них были несовершеннолетними.

Шесть других жертв, включая пятерых членов одной семьи, погибли в результате оползня в районе Каримгандж. Десять человек получили увечья и были отправлены в больницу.

Еще семь человек погибли в результате двух оползней в районе Хайлаканди.

Кроме того, Индия сообщает о циклоне, образованном над Аравийским морем. По словам синоптиков, циклон Нисарга надвигается на город Мумбаи. Ожидается, что это приведет к проливным дождям в нескольких частях Махараштры и южной части Гуджарата.

Циклон также вызовет дожди и в других частях западного побережья Индии, включая северную Кералу, прибрежную Карнатаку и Гоа.

В течение следующих нескольких дней циклоническая буря вызовет сильные ветра на западном побережье Индии. Ожидается, что море будет неспокойным, и рыбакам рекомендуется оставаться дома.

Правительства Махараштры и Гуджарата объявили штормовое предупреждение. Прогнозируемый циклон станет дополнительным поводом для беспокойства в двух штатах, которые в наибольшей степени пострадали от пандемии коронавируса. Махараштра возглавляет общенациональный список штатов по количеству смертельных случаев и случаев заражения COVID-19.