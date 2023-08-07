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    20 человек пострадали в аварии в Турции, есть погибшие

    7 Августа 2023, 10:44

    АНКАРА .TREND - КАЗИНФОРМ - Микроавтобус врезался в грузовой автомобиль в турецкой провинции Дюздже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на trend.

    В результате ДТП один человек погиб, еще 20 человек пострадали.

    На место происшествия были привлечены бригады скорой помощи, полиция и жандармерия.

    Пострадавшие были доставлены в больницы, об их состоянии не сообщается.

    В связи с ДТП ведется расследование.

    Ранее сообщалось о произошедшем в турецком городе Алания ДТП, где столкнулись микроавтобус и грузовик. В аварии погибли казахстанские туристы.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

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