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    20 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Египте

    14 Апреля 2021, 12:46

    КАИР. КАЗИНФОРМ – Автобус столкнулся с грузовиком в Египте. В результате ДТП погибли 20 человек и трое получили травмы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Apnews.com.

    Согласно заявлению губернатора провинции Асьют Эссама Саада (Essam Saad), автобус, выехавший из столицы Египта, перевернулся при совершении объезда, а после столкнулся с грузовым автомобилем на магистрали в южной провинции Асьют в 320 километрах от Каира, что привело к возгоранию транспорта.

    На месте происшествия работают спасательные группы. Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.

    Из-за низкого уровня дорожной безопасности тысяча жителей Египта гибнет каждый год. Частыми причинами дорожных аварий являются превышение скорости, плохое качество дорог и неэффективное соблюдение ПДД.

    Согласно официальной статистике, в 2019 году в Египте было зарегистрировано около 10 тысяч дорожных аварий, жертвами которых стали 3480 человек.

    Автор:

    Adlet Seilkhanov

    ДТП Происшествия Египет
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