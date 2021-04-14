20 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Египте

КАИР. КАЗИНФОРМ – Автобус столкнулся с грузовиком в Египте. В результате ДТП погибли 20 человек и трое получили травмы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Apnews.com.

Согласно заявлению губернатора провинции Асьют Эссама Саада (Essam Saad), автобус, выехавший из столицы Египта, перевернулся при совершении объезда, а после столкнулся с грузовым автомобилем на магистрали в южной провинции Асьют в 320 километрах от Каира, что привело к возгоранию транспорта.

На месте происшествия работают спасательные группы. Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.

Из-за низкого уровня дорожной безопасности тысяча жителей Египта гибнет каждый год. Частыми причинами дорожных аварий являются превышение скорости, плохое качество дорог и неэффективное соблюдение ПДД.

Согласно официальной статистике, в 2019 году в Египте было зарегистрировано около 10 тысяч дорожных аварий, жертвами которых стали 3480 человек.