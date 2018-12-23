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20 человек погибли, 165 пострадали в результате цунами в Индонезии
ДЖАКАРТА. КАЗИНФОРМ - 20 человек погибли, двое пропали без вести, еще 165 пострадали, множество домов и зданий были разрушены в результате цунами, которое в субботу вечером нанесло удар по прибрежным районам Зондского пролива в западной части Индонезии. Об этом сообщил Синьхуа представитель Агентства по предотвращению стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.
По его словам, цунами произошло в 21:27 по времени Джакарты, под удар попали прибрежные районы Зондского пролива, в том числе округи Пандегланг и Серанг провинции Бантен и округ Южный Лампунг провинции Лампунг. «Предполагается, что число жертв и риск стихийных бедствий могут повыситься, поскольку еще не проведена оценка во многих пострадавших районах», - сказал он.
По информации местной службы по устранению последствий стихийных бедствий, многие из погибших - индонезийские туристы, которые проводили выходные в упомянутых районах.
Фото: BNPB / HANDOUT, EPA-EFE
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