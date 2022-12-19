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    20 человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме в Актобе

    19 Декабря 2022, 18:00

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В городе Актобе на третьем этаже трехэтажного жилого дома произошел пожар на площади 3 кв.м. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В тушении пожара задействовали силы и средства в количестве 18 человек и 5 ед.техники.

    По лестничному маршу эвакуировано 20 человек, из них 7 детей. Силами спасателей спасено 4 человека, из них 3 детей.

    Общими силами пожар удалось ликвидировать в 01:08. Причина пожара все еще устанавливается. По данным ДЧС Актюбинской области, жертв и пострадавших нет.
    Актюбинская область Происшествия Пожар
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