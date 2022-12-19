20 человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В городе Актобе на третьем этаже трехэтажного жилого дома произошел пожар на площади 3 кв.м. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В тушении пожара задействовали силы и средства в количестве 18 человек и 5 ед.техники.

По лестничному маршу эвакуировано 20 человек, из них 7 детей. Силами спасателей спасено 4 человека, из них 3 детей.

Общими силами пожар удалось ликвидировать в 01:08. Причина пожара все еще устанавливается. По данным ДЧС Актюбинской области, жертв и пострадавших нет.



