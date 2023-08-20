20 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

64 года назад (1959) родился АРТЫКБАЕВ Жамбыл Омарович - писатель, этнолог, педагог, профессор, доктор исторических наук.

Уроженец Карагандинской области. Окончил Карагандинский политехнический институт (1979); исторический факультет Карагандинского государственного университета (1984); аспирантуру при Институте истории, археологии и этнографии им. Ч. Валиханова (ныне - Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова) (1989).

Трудовая деятельность: преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор кафедры истории Казахстана КарГУ (1990-1997); заведующий кафедрой археологии, этнологии и истории Казахстана КарГУ им. Е. А. Букетова (1997-2000); декан исторического факультета, заведующий лабораторией Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (2000-2001); заведующий кафедрой археологии, этнологии и истории Казахстана, и.о. директора НПЦ ЭСА им. Х. Аргынбаева Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова (2003-2008); заместитель директора Института истории государства КН МОН РК (г. Астана) (2008-2009); профессор кафедры «Археология и этнология», старший научный сотрудник научно исследовательского центра «Еуразия» Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (с 2009 года).

Является обладателем звания «Лучший преподаватель вуза» за 2012 год.

58 лет назад (1965) родился АБДИРАЙЫМОВ Халижан Серикович - руководитель службы внутреннего аудита АО «Национальная компания «КазМунайГаз».

Родился в Жамбылской области. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономика и планирование материально-технического снабжения (1988).

Трудовая деятельность: мастер, старший экономист теплично-парникового комбината «Алма-Атинский» Илийского района Алма-Атинской области (1988-1991); заместитель директора издательства «Қазақ университеті», директор компании «Дауыл» (1991-1996); главный специалист, начальник отдела комитета по государственным материальным резервам Министерства энергетики, индустрии и торговли РК (1996-1999); консультант организационно-контрольного отдела администрации Президента РК (1999-2001); заместитель председателя комитета по делам строительства Министерства экономики и торговли РК (2001-2002); консультант, государственный инспектор организационно-контрольного отдела администрации Президента РК (2002-2004); руководитель аппарата акима Актюбинской области, заместитель акима Актюбинской области, государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации Президента РК, заместитель акима Акмолинской области (2004-2007); заместитель акима Актюбинской области (2007-2008); государственный инспектор администрации Президента РК (2008-2010); заместитель акима Акмолинской области (01.2010-04.2010); заместитель акима Актюбинской области (2010-2011); председатель Совета директоров «АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация» (2011-2014); заместитель акима Жамбылской области (2014-2016); руководитель аппарата Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан (2017-2021).

На занимаемой должности - с ноября 2021 года.

58 лет назад (1965) родился АБЕНОВ Мурат Абдуламитович - депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва по партийному списку ОО «Партия «AMANAT».

Родился в Кызылординской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, преподаватель математики (1987); Казахский педагогический институт им. Абая, преподаватель информатики (1990); Казахскую государственную юридическую академию, юрист (2002).

Трудовая деятельность: учитель информатики и вычислительной техники средней школы № 4 г. Кызылорды (1990-1991); инспектор по кадрам и основной деятельности Кзыл-Ординского ГорОНО (1991); заместитель по учебно-воспитательной работе директора казахской школы-лицея № 1 (1991-1992); главный специалист отдела прогнозирования общественного мнения и печати Кызылординской городской администрации (1992-1993); заместитель директора ТОО «Атамекен» (г. Алматы) (1993-1998); консультант организационно-контрольного отдела аппарата акима Кызылординской области (1999-2000); начальник управления Агентства по делам государственной службы по Кызылординской области (2000-2002); директор департамента внутренней политики Кызылординской области (2002-2005); заместитель акима Кызылординской области (2005-2007); руководитель аппарата акима Кызылординской области (02.2007-08.2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по региональной реформе и региональному развитию (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (01.2012-11.2012); вице-министр образования и науки РК (2012-2013); председатель Совета директоров АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» (2013-2016); заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» (2016-2017); председатель Комитета информационно-коммуникационных технологий, образования и инноваций при президиуме Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (2017-2018), Президент Национальной палаты образования и инноваций «Серпін» (с 2018); Внештатный советник министра здравоохранения РК по защите прав пациентов (10.2022-28.03.2023).

На занимаемой должности с марта 2023 года.

52 года назад (1971) родился ТАСМАГАНБЕТОВ Марат Иманбаевич - первый заместитель акима Северо-Казахстанской области.

Родился в Кокчетавской (ныне - Северо-Казахстанской) области. Окончил Кокшетауский сельскохозяйственный институт, ученый-агроном (1994); Алматинский институт экономики и статистики, экономист (2002).

Трудовая деятельность: рабочий совхоза (1988); учетчик, агроном-семеновод, главный агроном совхоза (1994-1998); директор ТОО «Западное-Казахстан» (1998-2000); директор ТОО «Вест» (2000-2006); аким района имени Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области (2006-2014); аким г. Петропавловска (2014-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

Награжден орденами «Кұрмет», «Парасат»; юбилейными медалями «Тыңға 50 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 20 жыл», «Астана 20 жыл».

44 года назад (1979) родилась САБЫРБАЕВА Салтанат Какимжановна - председатель Комитета по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики РК. Окончила Казахскую государственную юридическую академию (2000); Карагандинский университет Казпотребсоюза (2004).

Трудовой стаж: секретарь судебного заседания Алматинского областного суда г. Алматы (2000-2002); главный специалист юридического отдела Министерства здравоохранения Республики Казахстан (03.2002-03.2003); главный специалист юридического отдела Управления административной работы и правового обеспечения Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (04.2003-02.2005); руководитель Управления административной работы и правового обеспечения Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (03.2005-04.2014); заместитель Председателя Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (04.2014-08.2014); заместитель Председателя Комитета по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики Республики Казахстан (08.2014-01.2017); заместитель Председателя Комитета по государственным материальным резервам Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (01.2017-2019); заместитель Председателя Комитета по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики Республики Казахстан (07.2019-11.2020); советник Министра национальной экономики Республики Казахстан (04.2020-11.2020); заместитель директора Департамента мобилизационной подготовки Министерства национальной экономики (11.2020-04.2021); На занимаемой должности с апреля 2022 года. Государственные и международные награды, премии, почетные звания: Орден «Құрмет» (22.10.2022)