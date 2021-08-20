20 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1959) родился- писатель, этнолог, педагог, профессор, доктор исторических наук.

Уроженец Карагандинской области. Окончил Карагандинский политехнический институт (1979); исторический факультет Карагандинского государственного университета (1984); аспирантуру при Институте истории, археологии и этнографии им. Ч. Валиханова (ныне - Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова) (1989).

Трудовая деятельность: преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор кафедры истории Казахстана КарГУ (1990-1997); заведующий кафедрой археологии, этнологии и истории Казахстана КарГУ им. Е. А. Букетова (1997-2000); декан исторического факультета, заведующий лабораторией Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (2000-2001); заведующий кафедрой археологии, этнологии и истории Казахстана, и.о. директора НПЦ ЭСА им. Х. Аргынбаева Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова (2003-2008); заместитель директора Института истории государства КН МОН РК (г. Астана) (2008-2009); профессор кафедры «Археология и этнология», старший научный сотрудник научно исследовательского центра «Еуразия» Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (с 2009 года).

Является обладателем звания «Лучший преподаватель вуза» за 2012 год.

назад (1965) родился- руководитель аппарата Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан.

Родился в Жамбылской области. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1988).

Трудовая деятельность: мастер, старший экономист теплично-парникового комбината «Алма-Атинский» Илийского района Алма-Атинской области (1988-1991); заместитель директора издательства «Қазақ университеті», директор компании «Дауыл» (1991-1996); главный специалист, начальник отдела комитета по государственным материальным резервам Министерства энергетики, индустрии и торговли РК (1996-1999); консультант организационно-контрольного отдела администрации Президента РК (1999-2001); заместитель председателя комитета по делам строительства Министерства экономики и торговли РК (2001-2002); консультант, государственный инспектор организационно-контрольного отдела администрации Президента РК (2002-2004); руководитель аппарата акима Актюбинской области, заместитель акима Актюбинской области, государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации Президента РК, заместитель акима Акмолинской области (2004-2007); заместитель акима Актюбинской области (2007-2008); государственный инспектор администрации Президента РК (2008-2010); заместитель акима Акмолинской области (01.2010-04.2010); заместитель акима Актюбинской области (2010-2011); председатель Совета директоров «АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация» (2011-2014); заместитель акима Жамбылской области (2014-2016).

На занимаемой должности - с 2017 года.

назад (1965) родился- член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан; президент Национальной палаты образования и инноваций «Серпін».

Родился в Кызылординской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, преподаватель математики (1987); Казахский педагогический институт им. Абая, преподаватель информатики (1990); Казахскую государственную юридическую академию, юрист (2002).

Трудовая деятельность: учитель информатики и вычислительной техники средней школы № 4 г. Кызылорды (1990-1991); инспектор по кадрам и основной деятельности Кзыл-Ординского ГорОНО (1991); заместитель по учебно-воспитательной работе директора казахской школы-лицея № 1 (1991-1992); главный специалист отдела прогнозирования общественного мнения и печати Кызылординской городской администрации (1992-1993); заместитель директора ТОО «Атамекен» (г. Алматы) (1993-1998); консультант организационно-контрольного отдела аппарата акима Кызылординской области (1999-2000); начальник управления Агентства по делам государственной службы по Кызылординской области (2000-2002); директор департамента внутренней политики Кызылординской области (2002-2005); заместитель акима Кызылординской области (2005-2007); руководитель аппарата акима Кызылординской области (02.2007-08.2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по региональной реформе и региональному развитию (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (01.2012-11.2012); вице-министр образования и науки РК (2012-2013); председатель Совета директоров АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» (2013-2016); заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» (2016-2017); председатель Комитета информационно-коммуникационных технологий, образования и инноваций при президиуме Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (2017-2018).

назад (1971) родился- первый заместитель акима Северо-Казахстанской области.

Родился в Кокчетавской (ныне - Северо-Казахстанской) области. Окончил Кокшетауский сельскохозяйственный институт, ученый-агроном (1994); Алматинский институт экономики и статистики, экономист (2002).

Трудовая деятельность: рабочий совхоза (1988); учетчик, агроном-семеновод, главный агроном совхоза (1994-1998); директор ТОО «Западное-Казахстан» (1998-2000); директор ТОО «Вест» (2000-2006); аким района имени Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области (2006-2014); аким г. Петропавловска (2014-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2007); медалью.

назад (1974) родился- директор телеканала «Ел арна».

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, факультет журналистики; Академию искусств имени Т. Жургенова, актер драматического театра и кино (1997).

Трудовая деятельность: ведущий программы новостей на телеканале «Хабар» (1997-2012); шеф-редактор канала «24KZ» АО «Агентство «Хабар» (2012-2015); директор телеканала «24KZ» Агентства «Хабар» (с 2015 года).

назад (1978) родился- первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Академию Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (2000); Академию СВР Российской Федерации, юрист (2002).

Трудовая деятельность: служба на должностях офицерского состава в органах Комитета национальной безопасности РК (2000-2006); заместитель председателя, председатель комитета регистрационной службы Министерства юстиции РК (2006-2008); ответственный секретарь Министерства юстиции РК (2008-2010); начальник департамента кадров Комитета национальной безопасности (2010-2011); начальник департамента Комитета национальной безопасности по г. Астане (2011-2013); заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (2013-2015).

На занимаемой должности - с декабря 2015 года.