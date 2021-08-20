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20 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

20 Августа 2021 07:00
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20 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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СОБЫТИЯ

В 1963 году был создан Алма-Атинский институт народного хозяйства (АИНХ), сыгравший огромную роль в решении проблемы подготовки экономистов высшей квалификации для республики. В те годы были заложены основы научной базы и системы преподавания, которыми славился знаменитый Нархоз.

В первые годы в АИНХ было три факультета с дневной и заочной формой обучения: планово-экономический (ПЭФ), учетно-экономический (УЭФ) и финансово-кредитный (ФКФ).

В 1994 году в столице Казахстана состоялась презентация первой национальной мультимедийной обучающей программы «Историческое художественное наследие казахов». Компьютерная версия учебника является частью задуманной ученым Е. Арыном серии «Культура через образование».

В 1996 году РТПО «Казахфильм» им. Ш. Айманова была реорганизована путем разделения на Казахскую кинофабрику им. Ш. Айманова (материально-техническая база) и Национальный продюсерский центр Республики Казахстан (организация творческого процесса, работа с независимыми продюсерскими студиями).

В 2003 году был создан Государственный камерный оркестр «Ақ жауын». Первый концерт творческого коллектива состоялся 21 марта 2004 года на сцене Конгресс-холла в Астане.

В 2004 году вышел в свет первый номер международного национального журнала «SHYGYS» на пяти языках - казахском, русском, английском, немецком и французском.

Журнал «SHYGYS» получил международную регистрацию в Париже, международный сертификат на Всемирном Конгрессе востоковедов и признание в странах ближнего и дальнего зарубежья.

В 2007 году казахстанскому велосипедисту, серебряному чемпиону Олимпийских игр в Сиднее, бронзовому призеру мировой велогонки «Тур де Франс», заслуженному мастеру спорта Республики Казахстан Александру Винокурову было вручено удостоверение почетного жителя Северо-Казахстанской области. В сентябре 2006 года, когда отмечалось 60-летие области, решением сессии областного маслихата Александр Винокуров в числе других девяти человек удостоен звания «Почетный житель Северо-Казахстанской области».

В 2010 году АО «Казпочта» ввело в обращение юбилейную почтовую марку, посвященную Дню Конституции республики. Официальная церемония гашения прошла в столице Казахстана в Конституционном совете РК. На ней изображены развевающийся государственный флаг, огибающий Конституцию РК, и национальный орнамент. Стоит такая марка для отправителей всего 32 тенге.

В 2012 году велоклуб «Алматы» был назван именем олимпийского чемпиона Александра Винокурова. В его задачи входит развитие велосипедного спорта, формирование городских велокоманд согласно специализации, включая ВМХ (велосипедный мотокросс) и маунтинбайк, пропаганда и привлечение горожан к массовому катанию на велосипедах, популяризация среди горожан здорового образа жизни.

В 2012 году в Вашингтоне в галереях Фриера и Саклера всемирно известного Смитсоновского института состоялось официальное открытие выставки под названием «Кочевники и их связи: древнее искусство и культура Казахстана». Представленные на выставке более 150 экспонатов являются наиболее значительными археологическими артефактами, найденными на территории Казахстана за последние 15 лет.

В 2012 году Казахстан установил дипломатические отношения с Соломоновыми островами.

Соломоновы острова - государство в юго-западной части Тихого океана, в Меланезии, занимающее большую часть одноимённого архипелага, а также некоторые другие островные группы. Состоит из 992 островов, общая площадь которых - 28 450 км² (суша – 28 400 км²). Столица - г. Хониара. Официальный язык - английский, язык межэтнического общения - меланезийский пиджин-инглиш. Народы островов говорят в общей сложности на 120 языках. Монарх Соломоновых Островов и глава государства - королева Елизавета II. Её власть реализуется через генерал-губернатора, который избирается Парламентом сроком на пять лет.

В 2013 году в селе Абжан Актогайского района торжественно открыт мазар выдающимся личностям XVIII века - великому правителю Среднего жуза Султанбету султану и его потомкам Иману и Жантемиру. Над трехтонным камнем высотой 185 см построен купол из кирпича высотой 5 м, нижняя часть которого выполнена из улытауского камня.

В 2013 году делегация Казахстана, основную часть которой составили школьники - активные члены вики-клубов, действующих в Назарбаев Интеллектуальных школах, приняла участие в работе ежегодной международной конференции «Wikimania-2013» в г. Гонконг.

В рамках конференции состоялась отдельная встреча казахстанской делегации с Джимми Уэйлсом, основателем Wikipedia и вдохновителем мирового вики-сообщества. Он ответил на вопросы школьников и выразил признательность казахстанскому вики-сообществу за активную и слаженную работу по развитию раздела всемирной энциклопедии на казахском языке.

В 2015 году впервые в Казахстане в Жамбылской области, на 40-й военной базе «Отар», прошел Международный конкурс дружественных армий «Воин содружества», в котором военнослужащие Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана соревновались в 6 конкурсах. Абсолютным победителем в этом состязании стали военнослужащие армии Казахстана, которые завоевали все первые места, на втором месте - команда Республики Беларусь, на третьем - Российская Федерация.

В 2016 году на китайско-казахстанской границе официально начала свою работу таможня Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос».

МЦПС «Хоргос» - первая зона трансграничной торговли, созданная Китаем совместно с соседней страной. Центр протянулся вдоль китайско-казахстанской границы, площадь китайской части МЦПС составляет 3,43 кв. км, казахстанской - 1,85 кв. км.

В 2016 году был утвержден дизайн медалей 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017. Медали были разработаны в классическом стиле из металлического сплава, имитирующего золото, серебро и бронзу. Они изготовлены методом чеканки на казахстанском монетном дворе с использованием цветной эмали. На муаровую ленту нанесен логотип универсиады. На аверсе медали размещен логотип FISU, название и место проведения. На реверсе - логотип универсиады. Также дирекция разработала пиктограммы, символизирующие 12 видов спорта.

В 2018 году в городе Чуньцын (Китай) казахстанка Любовь Дудченко заняла первое место в конкурсе научно-технических инноваций среди подростков (13-16 лет), имеющих научные достижения CASTIC-2018 (The 33 China adolescents science &technology innovation contest).

Наша соотечественница также удостоилась двух специальных номинаций от спонсоров конкурса: денежной премии Фонда известного китайского ученого Гао Шичи, а также денежной премии компании города Чунцин «Sanray».

В 2020 году в г. Нур-Султане, во Дворце школьников, открылся учебно-воспитательный центр «Мир аль-Фараби», цель которого - представить молодому поколению целое достояние аль-Фараби, получившего прозвание второго учителя в мире.


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