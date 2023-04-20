20 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день сирот

Объявлен Всемирной благотворительной организацией (WOC), ранее известной как Всемирный центр для сирот. Организация работает над поддержкой сирот, малообеспеченных детей и вдов с конечной целью сделать их самостоятельными с помощью различных схем поддержки, от покрытия расходов на проживание до усыновления.

День сирот призван повысить осведомленность о сиротах во всем мире и побудить людей поддерживать сирот любым возможным способом.

СОБЫТИЯ

В 1930 году решением ОГПУ были репрессированы более 20 членов Алашского движения во главе с Мухамеджаном Тынышбаевым. Мухтар Ауэзов, Уалихан Омаров, Билял Сулеев, Алимхан Ермеков были освобождены, учитывая сроки отсидки во время предварительного следствия.

В 1991 году в Атырау была добыта первая промышленная нефть на самом глубоком в мире месторождении Тенгиз. Общие разведанные запасы Тенгиза составляют 3 млрд тонн, что по мировой классификации позволяет отнести месторождение к классу гигантских. В 1993 году между Казахстаном и американской компанией «Шеврон» был подписан контракт о совместном освоении Тенгиза, и образовано ТОО «Тенгизшевройл».

В 1994 году вступил в силу Договор о коллективной безопасности государств СНГ, подписанный в 1992 году в Ташкенте главами Казахстана, Армении, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

В 2000 году в Ташкенте состоялась встреча президентов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана по вопросам региональной безопасности. Президенты Н. Назарбаев, Э. Рахмонов, А. Акаев и И. Каримов подписали Договор о совместных действиях по борьбе с терроризмом, политическим и религиозным экстремизмом, транснациональной организованной преступностью и иными угрозами стабильности и безопасности.

В 2007 году Президент Республики Казахстан подписал Указ «О мерах по созданию и обеспечению деятельности социально-предпринимательских корпораций «Ертіс», «Оңтүстік» и «Жетісу», в целях повышения эффективности регионального развития в рамках индустриально-инновационной политики.

В 2011 году казахская диаспора Москвы в республиканской школе «Жас Улан» им. С. Нурмагамбетова презентовала книгу «Легендарный батыр», посвященную Герою Советского Союза Бауыржану Момышулы. Она содержит архивные данные, материалы, которые ранее нигде не публиковались, дневниковые записи, эссе и фотографии казахского писателя. Кроме того, на страницах книги авторы собрали воспоминания его однополчан - Героя Советского Союза Малика Габдуллина и народного писателя Казахстана Дмитрия Снегина, а также добрые пожелания председателя Совета ветеранов г. Москвы Владимира Долгих и младшей дочери генерала-майора Ивана Панфилова - Марьи Панфиловой.

В 2018 году в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области в честь 375-летия Орбулакской битвы появился особый мемориальный комплекс «Батыр бабалар», на переднем плане которого установлен памятник Салкаму Жангир-хану и Жалантос-бахадуру». Высота скульптур двух батыров составляет 12 метров.

Салкам Жангир-хан - видный государственный деятель и выдающийся полководец. Ещё при жизни Жангира за проявленное мужество народ прозвал «Салқам Жәңгiр» (Внушительный). Как свидетельствуют историки, для Жангира были характерны такие качества как решительность, упорство, стойкость и готовность к самопожертвованию.

Жалантос-бахадур - легендарная историческая личность, уроженец земли Сыра. В мировой истории прославил себя как знаменитый полководец и искусный зодчий. Легендарный батыр сделал многое для объединения казахской нации в борьбе с врагами и оставил ярчайший след в истории Средней Азии.

В 2021 году в Национальном музее РК открылась выставка «Даланың дара ұстазы», посвящённая 180-летию великого казахского просветителя Ибрая Алтынсарина.

На выездной выставке «Даланың дара ұстазы» были представлены уникальные ценные экспонаты. В частности, здесь можно было увидеть оригинал книги «Шаригатул-ислам», письменные принадлежности, которыми пользовалась семья Алтынсарина, этнографические очерки и архивные фотодокументы, фотографии и портреты, книги о жизни и деятельности И. Алтынсарина, макеты мавзолея И. Алтынсарина, мемориального музея и «колодца Омара» (место рождения И. Алтынсарина, сакральный объект).

В 2022 году Зульфия Чиншанло побила «золото» Олимпиады-2020 в «толчке». На чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике спортсменка выступала в категории до 59 кг. В сумме двоеборья Зульфия подняла 223 килограмма (95+128).

На республиканском первенстве она не только стала безусловным лидером в своей категории, опередив ближайшую соперницу на 51 кг, но и установила четыре рекорда: в сумме, два в «рывке» и в «толчке».



