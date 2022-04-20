20 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День профессиональных административных работников

Отмечается каждый год в среду последней полной недели апреля. К празднованию присоединяются все работники административных структур и офисов, от ресепшионистов до помощников руководителей, которые выполняют широкий спектр обязанностей.

СОБЫТИЯ

В 1930 году решением ОГПУ были репрессированы более 20 членов Алашского движения во главе с Мухамеджаном Тынышбаевым. Мухтар Ауэзов, Уалихан Омаров, Билял Сулеев, Алимхан Ермеков были освобождены, учитывая сроки отсидки во время предварительного следствия.

В 1991 году в Атырау была добыта первая промышленная нефть на самом глубоком в мире месторождении Тенгиз. Общие разведанные запасы Тенгиза составляют 3 млрд тонн, что по мировой классификации позволяет отнести месторождение к классу гигантских. В 1993 году между Казахстаном и американской компанией «Шеврон» был подписан контракт о совместном освоении Тенгиза, и образовано ТОО «Тенгизшевройл».

В 1994 году вступил в силу Договор о коллективной безопасности государств СНГ, подписанный в 1992 году в Ташкенте главами Казахстана, Армении, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

В 2000 году в Ташкенте состоялась встреча президентов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана по вопросам региональной безопасности.

Президенты Н. Назарбаев, Э. Рахмонов, А. Акаев и И. Каримов подписали Договор о совместных действиях по борьбе с терроризмом, политическим и религиозным экстремизмом, транснациональной организованной преступностью и иными угрозами стабильности и безопасности.

В 2007 году Президент Республики Казахстан подписал Указ «О мерах по созданию и обеспечению деятельности социально-предпринимательских корпораций «Ертіс», «Оңтүстік» и «Жетісу», в целях повышения эффективности регионального развития в рамках индустриально-инновационной политики.

В 2011 году казахская диаспора Москвы в республиканской школе «Жас Улан» им. С. Нурмагамбетова презентовала книгу «Легендарный батыр», посвященную Герою Советского Союза Бауыржану Момышулы. Она содержит архивные данные, материалы, которые ранее нигде не публиковались, дневниковые записи, эссе и фотографии казахского писателя. Кроме того, на страницах книги авторы собрали воспоминания его однополчан - Героя Советского Союза Малика Габдуллина и народного писателя Казахстана Дмитрия Снегина, а также добрые пожелания председателя Совета ветеранов г. Москвы Владимира Долгих и младшей дочери генерала-майора Ивана Панфилова - Марьи Панфиловой.

В 2018 году в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области в честь 375-летия Орбулакской битвы появился особый мемориальный комплекс «Батыр бабалар», на переднем плане которого установлен памятник Салкаму Жангир-хану и Жалантос-бахадуру». Высота скульптур двух батыров составляет 12 метров.

Салкам Жангир-хан - видный государственный деятель и выдающийся полководец. Ещё при жизни Жангира за проявленное мужество народ прозвал «Салқам Жәңгiр» (Внушительный). Как свидетельствуют историки, для Жангира были характерны такие качества как решительность, упорство, стойкость и готовность к самопожертвованию.

Жалантос-бахадур - легендарная историческая личность, уроженец земли Сыра. В мировой истории прославил себя как знаменитый полководец и искусный зодчий. Легендарный батыр сделал многое для объединения казахской нации в борьбе с врагами и оставил ярчайший след в истории Средней Азии.

В 2021 году в Национальном музее РК открылась выставка «Даланың дара ұстазы», посвящённая 180-летию великого казахского просветителя Ибрая Алтынсарина.

На выездной выставке «Даланың дара ұстазы» были представлены уникальные ценные экспонаты. В частности, здесь можно было увидеть оригинал книги «Шаригатул-ислам», письменные принадлежности, которыми пользовалась семья Алтынсарина, этнографические очерки и архивные фотодокументы, фотографии и портреты, книги о жизни и деятельности И. Алтынсарина, макеты мавзолея И. Алтынсарина, мемориального музея и «колодца Омара» (место рождения И. Алтынсарина, сакральный объект).