2 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1899-1974) родился- актер театра и кино, певец-домбрист, один из основателей национального профессионального театра, народный артист Казахстана.

Уроженец Костанайской области. Творческую деятельность начинал в самодеятельности. В 1927 году участвовал в этнографическом концерте в Москве. Сыграл более 150 ролей: Абыз и Малкамбай в «Енлик-Кебек», Асан-сал в «Карагөз», Жантас в «Түнгі сарын», Даркембай в «Абае», Жарас в «Айман-Шолпан» М. Ауэзова, Мунайтпас в «Амангелді» Б. Майлина и Г. Мусрепова, Жалмухан в «Ақан сері-Ақтоты» Г. Мусрепова, Кочкарев в «Женитьбе», Осип в «Ревизоре» Н. Гоголя, Отелло в «Отелло» У. Шекспира. С 1938 года снимался в кино. Сыграл роль Амангельды Иманова в первом казахском художественном фильме «Амангелді», также снимался в фильмах «Райхан», «Песни Абая», «Алдар Косе», «Земля отцов».

Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Отечественной войны 2 ст., Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и медалями.

назад (1936) родился- писатель-фантаст, публицист-документалист, драматург, переводчик, академик академии Международной информации, член Союза писателей Республики Казахстан.

Уроженец Восточно-Казахстанской области. Окончил Алматинский горно-металлургический институт (ныне - Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева).

Трудовая деятельность: возглавлял отдел рабочей молодежи в редакции газеты «Лениншіл жас»; инженер, начальник отдела по технике безопасности (1959-1963); собственный корреспондент газеты «Социалистік Қазақстан» по г. Усть-Каменогорску (1963-1965); с 1965 года на творческой работе.

Награждён орденом «Құрмет», медалью «Еңбектегі ерлігі үшін», почетными нагрудными знаками «Кенші даңқы», «Құрметті кен барлаушы», Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР.

Возглавлял межобластное отделение Союза писателей Семипалатинской области, почетный профессор Восточно-Казахстанского государственного технического университета имени Даулета Серикбаева. Почётный гражданин Баянаульского района и города Семипалатинска.

назад (1972) родился- генеральный директор РГП «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский политехнический институт, инженер-механик (1994); Карагандинский государственный университет, юрист (2002).

Трудовая деятельность: механик, контролер ОТК, диспетчер производства Карагандинского автобусного парка №3 (1994-1998); инспектор, главный инспектор главного таможенного управления по Карагандинской и Костанайской областям (1998-2001); заместитель начальника управления экспортного контроля Министерства экономики и торговли, Министерства индустрии и торговли РК (2001-2003); директор департамента оборонных производств, директор департамента управления проектами и технического развития АО НК «Казахстан инжиниринг» (2003-2005); генеральный директор АО «Тыныс» г.Кокшетау (2005-2010); вице-президент АО «НК «Казахстан инжиниринг» (2010-2011); генеральный директор АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» (2011-2017); заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (2017-2019); председатель правления АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (2019-2020);

На занимаемой должности - с мая 2020 года.

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат»; медалями «10 жыл Астана», «20 лет Вооруженным Силам Республики Казахстан»; нагрудным знаком «Құрметті машина жасаушы».

назад (1981) родился- директор Центра ценообразования в строительстве Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры (АО «КазНИИСА»).

Родился в Туркменской ССР. Окончил Казахский государственный юридический университет «Зангер», г. Астана, юрист (2002); Университет «Болашак», г. Кызылорда, строитель (2010).

Трудовая деятельность: преподаватель Казахского гуманитарно-юридического университета в г. Кызылорде (2002-2004); ведущий специалист, главный специалист управления торговли и государственных закупок Кызылординской области (2004-2005); главный специалист, руководитель отдела департамента архитектуры, градостроительства и строительства Кызылординской области (2005-2006); руководитель отдела управления государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области, заместитель руководителя управления (2006-2011); заместитель директора департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Кызылординской области, руководитель департамента (2011-2015); заместитель акима г. Кызылорды (2015-2017); директор РГП «Госэкспертиза» г. Кызылорды (2017-2018).

На занимаемой должности - с августа 2018 года.