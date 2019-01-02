2 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





ИМЕНА

120 лет назад (1899-1974) родился УМИРЗАКОВ Елубай - актер театра и кино, певец-домбрист, один из основателей национального профессионального театра, народный артист Казахстана.

Уроженец Костанайской области. Творческую деятельность начинал в самодеятельности. В 1927 году участвовал в этнографическом концерте в Москве. Сыграл более 150 ролей: Абыз и Малкамбай в «Енлик-Кебек», Асан-сал в «Карагөз», Жантас в «Түнгі сарын», Даркембай в «Абае», Жарас в «Айман-Шолпан» М. Ауэзова, Мунайтпас в «Амангелді» Б. Майлина и Г. Мусрепова, Жалмухан в «Ақан сері-Ақтоты» Г. Мусрепова, Кочкарев в «Женитьбе», Осип в «Ревизоре» Н. Гоголя, Отелло в «Отелло» У. Шекспира. С 1938 года снимался в кино. Сыграл роль Амангельды Иманова в первом казахском художественном фильме «Амангелді», также снимался в фильмах «Райхан», «Песни Абая», «Алдар Косе», «Земля отцов».

Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Отечественной войны 2 степени, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и медалями.

73 года назад (1936) родился САРСЕКЕЕВ Медеу Сапаулы - писатель-фантаст, публицист-документалист, драматург, переводчик, академик академии Международной информации, член Союза писателей Республики Казахстан.

Уроженец Восточно-Казахстанской области. Окончил Алматинский горно-металлургический институт (ныне Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева).

Трудовая деятельность: возглавлял отдел рабочей молодежи в редакции газеты «Лениншіл жас»; инженер, начальник отдела по технике безопасности (1959-1963); собственный корреспондент газеты «Социалистік Қазақстан» по г. Усть-Каменогорску (1963-1965); с 1965 года на творческой работе.

Награждён орденом «Құрмет», медалью «Еңбектегі ерлігі үшін», почетными нагрудными знаками «Кенші даңқы», «Құрметті кен барлаушы», Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР.

Возглавлял межобластное отделение Союза писателей Семипалатинской области, почетный профессор Восточно-Казахстанского государственного технического университета имени Даулета Серикбаева. Почётный гражданин Баянаульского района и города Семипалатинска.

49 лет назад (1970) родился МАМАЕВ Бактияр Сапаралиевич - аким Сайрамского района Туркестанской области.

Образование - высшее, специальность - учитель труда и общетехнических предметов, юрист, бакалавр транспорта.

Трудовая деятельность: секретарь сельского совета Кызылкия Казыгуртского района Южно-Казахстанской области (1993-1997); главный специалист общего отдела, отдела по чрезвычайным ситуациям и отдела регионального развития и кадровой работы аппарата акима Казыгуртского района; аким сельского округа Кызылкия; директор учреждения «Қазығұрт су»; директор государственного коммунального предприятия «Таза су»; начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района; заместитель акима Казыгуртского района Южно-Казахстанской области (2012-2017); аким Сайрамского района Южно-Казахстанской области (2017-2018).

На занимаемой должности - с августа 2017 года.

38 лет назад (1981) родился АНСАТБАЕВ Косым Дуйсеналиевич - директор Центра ценообразования в строительстве Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры (АО «КазНИИСА»).

Родился в Туркменской ССР. Окончил Казахский государственный юридический университет «Зангер», г. Астана, юрист (2002); Университет «Болашак», г. Кызылорда, строитель (2010).

Трудовой стаж: преподаватель Казахского гуманитарно-юридического университета в г. Кызылорде (2002-2004); ведущий специалист, главный специалист управления торговли и государственных закупок Кызылординской области (2004-2005); главный специалист, руководитель отдела департамента архитектуры, градостроительства и строительства Кызылординской области (2005-2006); руководитель отдела управления государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области, заместитель руководителя управления (2006-2011); заместитель директора департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Кызылординской области, руководитель департамента (2011-2015); заместитель акима г. Кызылорды (2015-2017); директор РГП «Госэкспертиза» г. Кызылорды (2017-2018).

На занимаемой должности - с августа 2018 года.