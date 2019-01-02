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2 января. Календарь Казинформа «Даты. События»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».
СОБЫТИЯ
В 1968 году опубликован первый номер газеты «Вечерний Алматы». За прошедшие годы «Вечерка» внесла немалый информационный, идеологический и культурный вклад в развитие нашего общества и, в частности, крупнейшего мегаполиса Республики Казахстан.
1 июня 1988 года вышел первый номер на казахском языке переводной газеты «Вечерняя Алма Ата» - «Алматы ақшамы», а с марта 1990 года она стала самостоятельным изданием.
В 1992 году создана Инженерная академия Республики Казахстан. Президентом был избран академик О. Жолдасбеков.
В 1992 году Королевство Норвегия признало независимость Республики Казахстан. Дипломатические отношения были установлены 5 июня 1992 года.
В 1992 году Казахстан был принят в члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Вступление в ОБСЕ было продиктовано стремлением Республики Казахстан активно участвовать в общеевропейских процессах, позволяющих вырабатывать и применять на практике принципы, заложенные в Хельсинкском заключительном акте 1975 года и других документах ОБСЕ.
В 2011 году Казахстан стал стратегическим партнером Европейской школы онкологов. Казахстан - первая страна в СНГ, признанная стратегическим партнером Европейской школы онкологов, которая объединяет все профессиональные школы Старого света в этой сфере.
В 2015 году Посольство Эстонии в Астане стало контактным посольством НАТО в Казахстане, главной задачей которого являются знакомство с целями и деятельностью НАТО, а также создание и укрепление контактов в стране пребывания.
Деятельность Посольства Эстонии как контактного посольства НАТО свидетельствует о доверии Северо-Атлантического альянса к нам и расширяет каналы связи как в НАТО, так и в контактном государстве. Эстония станет надежным мостом в отношениях между НАТО и Казахстаном.
- 2 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»
- 1 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»
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