2 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».





СОБЫТИЯ

В 1968 году опубликован первый номер газеты «Вечерний Алматы». За прошедшие годы «Вечерка» внесла немалый информационный, идеологический и культурный вклад в развитие нашего общества и, в частности, крупнейшего мегаполиса Республики Казахстан.

1 июня 1988 года вышел первый номер на казахском языке переводной газеты «Вечерняя Алма Ата» - «Алматы ақшамы», а с марта 1990 года она стала самостоятельным изданием.

В 1992 году создана Инженерная академия Республики Казахстан. Президентом был избран академик О. Жолдасбеков.

В 1992 году Королевство Норвегия признало независимость Республики Казахстан. Дипломатические отношения были установлены 5 июня 1992 года.

В 1992 году Казахстан был принят в члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Вступление в ОБСЕ было продиктовано стремлением Республики Казахстан активно участвовать в общеевропейских процессах, позволяющих вырабатывать и применять на практике принципы, заложенные в Хельсинкском заключительном акте 1975 года и других документах ОБСЕ.

В 2011 году Казахстан стал стратегическим партнером Европейской школы онкологов. Казахстан - первая страна в СНГ, признанная стратегическим партнером Европейской школы онкологов, которая объединяет все профессиональные школы Старого света в этой сфере.

В 2015 году Посольство Эстонии в Астане стало контактным посольством НАТО в Казахстане, главной задачей которого являются знакомство с целями и деятельностью НАТО, а также создание и укрепление контактов в стране пребывания.

Деятельность Посольства Эстонии как контактного посольства НАТО свидетельствует о доверии Северо-Атлантического альянса к нам и расширяет каналы связи как в НАТО, так и в контактном государстве. Эстония станет надежным мостом в отношениях между НАТО и Казахстаном.