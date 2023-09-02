2 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

117 лет назад (1906-1997) родился МАШАНОВ Акжан Жаксыбекулы - геолог-маркшейдер, основатель и организатор казахстанской школы геомехаников (геомеханика - механика горных пород), доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик Академии наук Казахской ССР, заслуженный деятель науки Казахской ССР.

Уроженец Карагандинской области. Результаты глубоких исследований Акжана Машанова получили широкую известность за рубежом. Глубокие знания в области геологии, математики, геометрии, механики и горном деле позволили ему создать новое научное направление в горном деле - геомеханику. Он является основателем казахстанской школы геомехаников. Участвовал в открытии Акбастау-Кусмурынского, Лениногорского, Зыряновского, Торгайского, Жезказганского и Каратауского месторождений.

Акжан Машанов - основатель казахской научной фантастики, автор романов «Путешествие в глубь земли», «Тайна земли», казахско-русского и русско-казахского словарей по горному делу, геологии и металлургии. Широкий научный кругозор, знание арабского языка позволили Акжану Жаксыбекулы сделать одно из главных его дел - открытие миру роли великого ученого Абу Насыр аль-Фараби. Ученый прочел много трудов Абу Насыра аль-Фараби и доказал, что он казах, родился в Отыраре, являвшемся крупнейшим центром древней культуры Казахстана и Средней Азии, когда-то носившем имя Фараб, отсюда и имя великого ученого.

Изучая труды великого философа, энциклопедиста, математика и астронома, Акжан Машанов пришел к выводу, что в книге немецкого астронома Иоганна Кеплера «Музыка небес» многие факты и данные приведены из труда аль-Фараби «Китаб аль-музыка аль-Кабир». Он нашел могилу Абу Насра аль-Фараби на кладбище Баб ас-Сагир в городе Дамаск (Сирия), добивался установки памятной доски - кулпытаса. В историческом романе «Аль-Фараби» он описал его художественный образ, в трактате «Аль-Фараби и Абай» исследовал научную и духовную связь между двумя личностями. За глубокие исследования наследия аль-Фараби арабские ученые присвоили ему новую фамилию аль-Машани, которую он принял и стал подписывать ею все новые научные работы («Ай арысы», «Геомеханика»). В 1972 году, когда аль-Фараби исполнилось 1100 лет, Акжан Машанов стал инициатором проведения в Алматы международной конференции с участием видных ученых мира. В 2001 году, во время празднования юбилея аль-Фараби в Казахстане, академика посмертно наградили премией имени аль-Фараби и вручили удостоверение № 1.

Он также изучал культурное наследие, науку, историю исламской науки тюркоязычных стран. По его мнению, ислам - глубокое понятие, требующее всесторонней образованности и высокого гуманизма. Свое понимание ислама он выразил в книге «Табу», в рукописи «Научные основы ислама». Он всю жизнь продолжал учиться и познавать, говоря: «Мера человечности - это всесторонняя образованность, поэтому необходимо знать и изучать историю всех наук». Он опубликовал свыше 350 научных трудов. По решению ЮНЕСКО 2006 год объявлен годом столетия аль-Машани. В 2006 году «Казпочта» выпустила марку, посвященную столетию ученого.

91 год назад (1932-2009) родился МАМБЕТОВ Азербайжан Мадиевич - кинорежиссёр и режиссёр театра, педагог, народный артист СССР (1976), народный герой Казахстана (2000), лауреат Государственной премии СССР (1974).

Уроженец Волгоградской области (РФ). Окончил балетное отделение Алматинского хореографического училища, режиссерский факультет ГИТИСа, где занимался у профессора Н. Горчакова и А. Гончарова. В 1957-1964 годы - режиссер, в 1964-1977 годы - одновременно директор театра, в 1980-1986 году и с 1988 года - главный режиссер Казахского театра драмы, в 1978-1980 годы - художественный руководитель студии «Казахфильм». Снимался в кино, в 1956-1957 годы поставил пьесы А. Штейна «Персональное дело» и К. Гольдони «Слуга двух господ» на сцене Гурьевского (ныне - Атырауского) и Жамбылского областных казахских театров драмы. Режиссерскую деятельность в Казахском театре драмы начал с постановки пьесы «На берегу Иртыша» Ш. Хусаинова.

Поставил спектакли «Волчонок под шапкой» (выступил в роли Арыстана) и «Сватья приехала» К. Мухамеджанова, «Айман-Шолпан» М. Ауэзова, «Ох, эти девушки» и «Ох, жигиты» К. Байсеитова и К. Шангытбаева, «Собака на сене» Лопе де Вега, «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» М. Фриша, «Мадемуазель Нитуш» Ф. Эрве, в которых наиболее полно проявилось режиссерское дарование А. Мамбетова. Он осуществил ряд постановок ярких, эмоциональных спектаклей, в том числе «Одно дерево - не лес» А. Тажибаева, «Блудный сын» Э. Раннета, «Эпоха так начиналась» З. Шашкина, «Восхождение на Фудзияму» Ш. Айтматова и К. Мухамеджанова, «Карьера и совесть» А. Абишева, «Клятва» и «Потерянный друг» Т. Ахтанова, «Белый пароход» по Ч. Айтматову. Из национальной драматургии режиссером были поставлены «Қара қыпшақ Қобыланды» и «Қарагөз» М. Ауэзова, «Кровь и пот» по А. Нурпеисову, «Мы не ангелы» К. Мухамеджанова. Поставил оперные спектакли «Төлеген Тоқтаров» А. Жубанова и Л. Хамиди и «Еңлік-Кебек» Г. Жубановой. Написал либретто балета «Легенда о белой птице». Известен как постановщик художественных фильмов «Крылья песни», «Кровь и пот» (совместно с Ю. Мастюгиным) и «Гонцы спешат».

Награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Дружбы народов».

87 лет назад (1936) родился ГРИБАНОВСКИЙ Анатолий Павлович - советский и казахстанский учёный, доктор технических наук (1982), профессор (1995), академик Национальной академии наук Республики Казахстан (1996).

Родился в селе Николаевка, Москаленский район, Омская область, СССР.

Окончил Омский сельскохозяйственный институт.

Трудовая деятельность: механик-контролёр, заведующий машинно-тракторной мастерской совхоза имени Черняховского Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области КазССР, научный сотрудник, заведующий лабораторией в Казахском научно-исследовательском институте механизации и электрификации сельского хозяйства, академик-секретарь Отделения механизации, электрификации и автоматизации Казахской академии сельскохозяйственных наук, первый заместитель генерального директора Национального академического центра аграрных исследований Республики Казахстан (НАЦАИ).

Научная деятельность: Исследование рабочих процессов и обоснование параметров противоэрозионных машин и орудий для обработки почвы, посева, внесения удобрений и гербицидов, снегозадержания, их разработка и внедрение.

Награды: Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники (1988),Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Казахстан /2014/.

86 лет назад (1937-1993) родился МУСАБАЕВ Мурат Хасенулы - оперный певец (баритон), народный артист Казахстана, лауреат Всесоюзного конкурса вокалистов имени М. Глинки.

Уроженец г. Караганды. Окончил вокальный факультет (класс профессора Б. Жылисбаева) Алматинской государственной консерватории.

Трудовая деятельность: с 1962 года - солист Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая; с 1964 года - на педагогической работе в Алматинской государственной консерватории (с 1979 года - доцент).

Исполнял партии: Таргын, Семен - «Ер Таргын» и «Дударай» Е. Брусиловского, Жанбота - «Биржан и Сара» М. Тулебаева, Абай - в одноименной опере А. Жубанова и Л. Хамиди и др. В его репертуаре - песни и романсы казахских, русских и зарубежных композиторов.

57 лет назад (1966) родился МЕРЕКЕНОВ Лухмат Тауырбекович - судья Алматинского городского суда. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова.

Трудовая деятельность: стажёр прокуратуры Кировского района; следователь прокуратуры Саркандского района; старший следователь прокуратуры Талды-Курганской области; помощник прокурора города Талдыкорган (1990-1994); судья военного суда Талдыкорганского гарнизона (1994-1996); судья Талдыкорганского областного суда (1996-1997); судья кассационной судебной коллегии Алматинского областного суда (1997-2010); председатель кассационной судебной коллегии Алматинского областного суда (02.2010-02.07.2012); председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда (02.07.2012-08.2013). На занимаемой должности с сентября 2013 года.

50 лет назад (1973) родился ОСПАНОВ Серик Кенесбекович - председатель Совета директоров АО «Энергоинформ». Уроженец Алма-Атинской области.

Окончил Государственный университет «Семей» (1997), Казахскую государственную академию управления (1999).

Трудовая деятельность: генеральный директор ТОО «Сапар» (1997-1998); директор по маркетингу ТОО «Электрим» (1998-2000); вице-президент по маркетингу и финансам корпорации «TSC-group» (2000-2001); заместитель директора коммерческого департамента, коммерческий директор, управляющий директор по экономике, первый вице-президент АО «KEGOC» (2001-2008); президент АО «Алатау жарық компаниясы» (2008-06.2009); председатель наблюдательного совета, Первый заместитель председателя правления АО «KEGOC» (06.2009-02.2012); первый заместитель председателя правления АО «Самрук-Энерго» (02.2012-15.12.2015); первый заместитель Председателя Правления АО «KEGOC» (15.12.2015-02.2017); управляющий директор по стратегии и бизнес трансформации АО «KEGOC» (02.2017-04.2018); советник Председателя Правления АО «KEGOC» (2018). На занимаемой должности с 2019 года.

Государственные и международные награды, премии, почетные звания: медали: Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Ерен еңбегі үшін» (2010); Заслуженный энергетик РК

52 года назад (1971) родился КАБЖАНОВ Рустем Хайруллович - генеральный директор ассоциации «ECOJER». Окончил Карагандинский политехнический институт по специальности «Экономика и планирование в отраслях горной промышленности и геологоразведке, инженер-экономист».

В 1996 году окончил институт экономики Центрально-Казахстанского отделения Национальной академии наук Республики Казахстан, по специальности «Организация производства и бизнес (маркетинг, менеджмент, предпринимательство, бизнес по отраслям). Защитил научную степень кандидата экономических наук.

Трудовую деятельность начал с 1993 года в должности специалиста управления международных инвестиций и экспертизы, управления обслуживания иностранных кредитов в банковской сфере. Продолжил карьерный путь, занимая руководящие должности в ряде банков Казахстана.

С 2003 года работал в системе АО НК «КазМунайГаз». С 2019 года - исполнительный директор Ассоциации KAZENERGY по развитию нефтегазовой и энергетической отраслей . С 2023 года - Генеральный директор Казахстанской ассоциации региональных экологических инициатив «ECOJER».

48 лет назад (1975) родился БУЛЕКПАЕВ Ермаганбет Кабдулович - аким Карагандинской области.

Родился в Карагандинской области. Окончил·Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, юрист; Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева, экономист.

Трудовая деятельность: экономист Павлодарского филиала ОАО «Казкоммерцбанк», директор представительства информационно-коммерческого центра «Бизнес-информ» (1996-1998); главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника управления экспортного контроля и лицензирования экспорта и импорта Министерства индустрии и торговли РК (1998-2003); помощник депутата Сената Парламента Республики Казахстан (2003); помощник акима Павлодарской области (2003-2005); заместитель руководителя аппарата акима Павлодарской области (2005-2006); руководитель аппарата акима г. Павлодара (04.2006-09.2006); аким Павлодарского района (2006-2008); начальник управления предпринимательства и промышленности Павлодарской области (2008-2009); начальник территориального управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы - председатель Дисциплинарного совета в Карагандинской области (2009-2011); рачальник управления Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан - председатель Дисциплинарного совета по Южно-Казахстанской области (2011-2013); аким района «Сарыарка» г. Астаны (2013-2015); аким района «Алматы» г. Астаны (2015-2016); аким района «Есиль» г. Астана (2016-2018); государственный инспектор администрации Президента Республики Казахстан (02.2018-12.2018). заместитель акима Карагандинской области.

На занимаемой должности - с сентября 2020 года.

37 лет назад (1986) родилась ИЛЬЯСОВА Айнур – казахстанская актриса.

Родилась в г. Усть-Каменогорск. Окончила кафедру «Информационные системы и энергетика» Восточно-Казахстанского Государственного технического университета по специальности «инженер теплоэнергетики» (2008); Киргизский институт культуры и искусств им. Б. Бейшеналиевой по специальности «актриса театра и кино» (2013).

С 2008 по 2010 г.г. работала в КГКП Восточно - Казахстанского областного драматического театра им. Жамбыла. Роли в кино: 2010 Качели (реж. Т. Карсакпаев) – эпизод 2012 Цена Свободы (сериал, реж.Ж. Исабаева, телеканал «КТК») – Соня. 2012 Парыз (сериал, реж. Ж. Пошанов, телеканал «Казахстан») – Гульжан; 2012-2013 Побег из Аула (сериал, 2 сезона, реж. Н. Адамбаев, «7 канал») – Айжан; 2012 Кайсар и Санжар (сериал) - молодая бабушка – эпизод; 2012 Тагдыр (сериал, реж. А. Сахаманов) - медсестра – эпизод; 2012 Он жеті (сериал) - журналистка – эпизод; 2013 Ұстаз (сериал, телеканал «Казахстан») – Жулдыз; 2013 Бажалар (сериал, телеканал «Ел-арна») – Дария; 2013 Преподы (сериал, телеканал «НТК») – Макпал;

Телевизионные проекты и передачи: 2008-2009 Передача «Двое» (телеканал «Казахстан-Оскемен», съемки в телевизионных версиях спектаклей, театрализаций и т.д.); 2010 Юмористическая передача «Азіл-Мазір» (телеканал «Южная столица»); 2011-2012 Проект «Дудар-ай», съемки в новогоднем шоу, программа «Азiл-кеш» (Телеканал «Хабар»); 2012 Юмористическое скетч-шоу «KZ-ландия» («7 канал»); 2013 Программа «Сол жылдар» (канал «Мәдениет»).