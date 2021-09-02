2 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1906-1997) родился- геолог-маркшейдер, основатель и организатор казахстанской школы геомехаников (геомеханика - механика горных пород), доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик Академии наук Казахской ССР, заслуженный деятель науки Казахской ССР.

Уроженец Карагандинской области. Результаты глубоких исследований Акжана Машанова получили широкую известность за рубежом. Глубокие знания в области геологии, математики, геометрии, механики и горном деле позволили ему создать новое научное направление в горном деле - геомеханику. Он является основателем казахстанской школы геомехаников. Участвовал в открытии Акбастау-Кусмурынского, Лениногорского, Зыряновского, Торгайского, Жезказганского и Каратауского месторождений.

Акжан Машанов - основатель казахской научной фантастики, автор романов «Путешествие в глубь земли», «Тайна земли», казахско-русского и русско-казахского словарей по горному делу, геологии и металлургии. Широкий научный кругозор, знание арабского языка позволили Акжану Жаксыбекулы сделать одно из главных его дел - открытие миру роли великого ученого Абу Насыр аль-Фараби. Ученый прочел много трудов Абу Насыра аль-Фараби и доказал, что он казах, родился в Отыраре, являвшемся крупнейшим центром древней культуры Казахстана и Средней Азии, когда-то носившем имя Фараб, отсюда и имя великого ученого.

Изучая труды великого философа, энциклопедиста, математика и астронома, Акжан Машанов пришел к выводу, что в книге немецкого астронома Иоганна Кеплера «Музыка небес» многие факты и данные приведены из труда аль-Фараби «Китаб аль-музыка аль-Кабир». Он нашел могилу Абу Насра аль-Фараби на кладбище Баб ас-Сагир в городе Дамаск (Сирия), добивался установки памятной доски - кулпытаса. В историческом романе «Аль-Фараби» он описал его художественный образ, в трактате «Аль-Фараби и Абай» исследовал научную и духовную связь между двумя личностями. За глубокие исследования наследия аль-Фараби арабские ученые присвоили ему новую фамилию аль-Машани, которую он принял и стал подписывать ею все новые научные работы («Ай арысы», «Геомеханика»). В 1972 году, когда аль-Фараби исполнилось 1100 лет, Акжан Машанов стал инициатором проведения в Алматы международной конференции с участием видных ученых мира. В 2001 году, во время празднования юбилея аль-Фараби в Казахстане, академика посмертно наградили премией имени аль-Фараби и вручили удостоверение № 1.

Он также изучал культурное наследие, науку, историю исламской науки тюркоязычных стран. По его мнению, ислам - глубокое понятие, требующее всесторонней образованности и высокого гуманизма. Свое понимание ислама он выразил в книге «Табу», в рукописи «Научные основы ислама». Он всю жизнь продолжал учиться и познавать, говоря: «Мера человечности - это всесторонняя образованность, поэтому необходимо знать и изучать историю всех наук». Он опубликовал свыше 350 научных трудов. По решению ЮНЕСКО 2006 год объявлен годом столетия аль-Машани. В 2006 году «Казпочта» выпустила марку, посвященную столетию ученого.

назад (1929-2017) родился- казахстанский учёный-экономист, заслуженный работник Казахстана, доктор экономических наук, профессор, академик Академии наук высшей школы Казахстана.

Уроженец Гурьевской (ныне - Атырауской) области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова.

Трудовая деятельность: колхозник, счетовод, главный бухгалтер колхоза (1945-1959); преподаватель, заместитель декана, старший преподаватель Казахского государственного университета (1959-1963); декан, старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой экономики промышленности АИНХ-КазГАУ (с 1963 года).

Награжден орденами «Парасат» (2009), «Знак Почета»; почетными грамотами Верховного Совета Казахской ССР.

Автор книг «Полный хозрасчет и основные фонды и промышленности» (1971), «Основные фонды и эффективность промышленного производства» (1977), «Экономика промышленного предприятия в условиях рынка» (1994, в соавторстве), более 180 научных публикаций.

назад (1932-2009) родился- кинорежиссёр и режиссёр театра, педагог, народный артист СССР (1976), народный герой Казахстана (2000), лауреат Государственной премии СССР (1974).

Уроженец Волгоградской области (РФ). Окончил балетное отделение Алматинского хореографического училища, режиссерский факультет ГИТИСа, где занимался у профессора Н. Горчакова и А. Гончарова. В 1957-1964 годы - режиссер, в 1964-1977 годы - одновременно директор театра, в 1980-1986 году и с 1988 года - главный режиссер Казахского театра драмы, в 1978-1980 годы - художественный руководитель студии «Казахфильм». Снимался в кино, в 1956-1957 годы поставил пьесы А. Штейна «Персональное дело» и К. Гольдони «Слуга двух господ» на сцене Гурьевского (ныне - Атырауского) и Жамбылского областных казахских театров драмы. Режиссерскую деятельность в Казахском театре драмы начал с постановки пьесы «На берегу Иртыша» Ш. Хусаинова.

Поставил спектакли «Волчонок под шапкой» (выступил в роли Арыстана) и «Сватья приехала» К. Мухамеджанова, «Айман-Шолпан» М. Ауэзова, «Ох, эти девушки» и «Ох, жигиты» К. Байсеитова и К. Шангытбаева, «Собака на сене» Лопе де Вега, «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» М. Фриша, «Мадемуазель Нитуш» Ф. Эрве, в которых наиболее полно проявилось режиссерское дарование А. Мамбетова. Он осуществил ряд постановок ярких, эмоциональных спектаклей, в том числе «Одно дерево - не лес» А. Тажибаева, «Блудный сын» Э. Раннета, «Эпоха так начиналась» З. Шашкина, «Восхождение на Фудзияму» Ш. Айтматова и К. Мухамеджанова, «Карьера и совесть» А. Абишева, «Клятва» и «Потерянный друг» Т. Ахтанова, «Белый пароход» по Ч. Айтматову. Из национальной драматургии режиссером были поставлены «Қара қыпшақ Қобыланды» и «Қарагөз» М. Ауэзова, «Кровь и пот» по А. Нурпеисову, «Мы не ангелы» К. Мухамеджанова. Поставил оперные спектакли «Төлеген Тоқтаров» А. Жубанова и Л. Хамиди и «Еңлік-Кебек» Г. Жубановой. Написал либретто балета «Легенда о белой птице». Известен как постановщик художественных фильмов «Крылья песни», «Кровь и пот» (совместно с Ю. Мастюгиным) и «Гонцы спешат».

Награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Дружбы народов».

назад (1937-1993) родился- оперный певец (баритон), народный артист Казахстана, лауреат Всесоюзного конкурса вокалистов имени М. Глинки.

Уроженец г. Караганды. Окончил вокальный факультет (класс профессора Б. Жылисбаева) Алматинской государственной консерватории.

Трудовая деятельность: с 1962 года - солист Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая; с 1964 года - на педагогической работе в Алматинской государственной консерватории (с 1979 года - доцент).

Исполнял партии: Таргын, Семен - «Ер Таргын» и «Дударай» Е. Брусиловского, Жанбота - «Биржан и Сара» М. Тулебаева, Абай - в одноименной опере А. Жубанова и Л. Хамиди и др. В его репертуаре - песни и романсы казахских, русских и зарубежных композиторов.

назад (1975) родился- аким города Караганды.

Родился в Карагандинской области. Окончил·Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, юрист; Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева, экономист.

Трудовая деятельность: экономист Павлодарского филиала ОАО «Казкоммерцбанк», директор представительства информационно-коммерческого центра «Бизнес-информ» (1996-1998); главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника управления экспортного контроля и лицензирования экспорта и импорта Министерства индустрии и торговли РК (1998-2003); помощник депутата Сената Парламента Республики Казахстан (2003); помощник акима Павлодарской области (2003-2005); заместитель руководителя аппарата акима Павлодарской области (2005-2006); руководитель аппарата акима г. Павлодара (04.2006-09.2006); аким Павлодарского района (2006-2008); начальник управления предпринимательства и промышленности Павлодарской области (2008-2009); начальник территориального управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы - председатель Дисциплинарного совета в Карагандинской области (2009-2011); рачальник управления Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан - председатель Дисциплинарного совета по Южно-Казахстанской области (2011-2013); аким района «Сарыарка» г. Астаны (2013-2015); аким района «Алматы» г. Астаны (2015-2016); аким района «Есиль» г. Астана (2016-2018); государственный инспектор администрации Президента Республики Казахстан (02.2018-12.2018). заместитель акима Карагандинской области.

На занимаемой должности - с сентября 2020 года.