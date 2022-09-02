2 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День перерыва на искусство

Отмечается ежегодно в первую пятницу сентября. Его инициатор - некоммерческая организация Art is Moving, которая занимается популяризацией искусства и арт-терапии как способа справиться с повседневным стрессом. Впервые отмечали в 2011 году,

День перерыва на искусство - международное мероприятие, цель которого - подчеркнуть важность искусства и творчества как социально приемлемого и продуктивного способа взять паузу и отдохнуть от повседневной рутины.

СОБЫТИЯ

В 1992 году в Карелию, где около 60 лет покоился прах известного писателя Мыржакыпа Дулатова, выдающегося деятеля казахской культуры и литературы XX века, внесшего огромный вклад в утверждение национальной государственности, выехала специальная делегация из Казахстана, целью которой была организация перезахоронения его на родине, в Торгайской области.

В 1994 году в Алматы состоялось торжественное открытие мавзолея известного Райымбек-батыра. Памятник имеет необычную форму, в виде остроконечного шатра с полумесяцем на вершине, внутри которого находится саркофаг с прахом великого героя. Также на территории мавзолея расположен источник с водой, и помещение для совершения молитв.

В 2005 году в честь 300-летия Райымбек-батыра возле мавзолея был установлен символический Коран, выполненный из чёрного мрамора, где люди могут совершать поклонение с наложением рук на него.

В 1995 году Указом Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева писателю Морису Давидовичу Симашко присвоено звание «Народный писатель Казахстана».

Морис Давидович Симашко (1924-2000) - казахстанский советский писатель, автор многочисленных произведений на темы среднеазиатской и российской истории (наиболее известное - роман «Маздак» о государстве и революции в империи Сасанидов). Произведения Симашко переведены более чем на 40 языков. Лауреат казахстанской Президентской премии мира и духовного согласия. Лауреат литературной премии имени Абая 1986 года за перевод на русский язык трилогии И. Есенберлина «Кочевники».

В 2007 году впервые в Казахстане был издан учебник курдского языка. Автор - президент ассоциации курдов «Барбанг» Князь Мирзоев. Компактное проживание курдов отмечено в Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях. В местах компактного проживания представителей курдской национальности создаются культурные центры и школы с обучением на родном языке.

В 2011 году в Москве было подписано совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Гватемала.

Республика Гватемала - государство, расположенное в Центральной Америке. Площадь - 108,89 тыс. км2, Государственный язык - испанский. Столица - г. Гватемала. Денежная единица- кетсаль. Главой государства и правительства является президент.

В 2011 году в Вене в одном из центральных залов штаб-квартиры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в австрийском дворце «Хофбург» открылась фотовыставка, посвященная 20-й годовщине закрытия в Казахстане Семипалатинского ядерного полигона.

В рамках выставки вниманию международной общественности было представлено более двух десятков фотостендов с уникальной документальной фотохроникой, подробно показывающей историю создания Семипалатинского полигона в период «холодной войны», катастрофические последствия сотен испытательных взрывов, а также усилия нашей страны по преодолению трагического наследия ядерных испытаний.

В 2015 году в 10:37 по времени столицы с космодрома Байконур произведен 500-й запуск ракеты-носителя «Союз ТМА-18М» с казахстанским космонавтом-испытателем Айдыном Аимбетовым на борту. На борт МКС Айдын Аимбетов взял флаг Республики Казахстан, флаги Ассамблеи народа Казахстана и Международной выставки «ЭКСПО-2017».

В 2015 году в Казахстан вернулся офицер Вооруженных сил РК капитан Темирлан Мусапиров, первым отправившийся в миссию ООН в Западную Сахару. Он служил в африканской стране ровно год, наряду с представителями более 30 государств, выполняя задачи военного наблюдателя.

В 2019 году был создан Национальный совет общественного доверия, основной целью деятельности которого является выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики на основе широкого обсуждения с представителями общественности, политических партий, гражданского общества.

«Необходимо поддерживать гражданское общество, вовлекать его в обсуждение наиболее актуальных общегосударственных задач. Именно для этого создан представительный по составу Национальный совет общественного доверия, который будет работать по ротационному принципу», - сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В 2019 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании двух палат Парламента Казахстана с первым Посланием к народу Казахстана после избрания в качестве Главы государства.

В Послании «Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана» был выдвинут ряд инициатив, направленных на укрепление основ демократии, модернизацию сферы социального обеспечения населения, укрепление единства и сотрудничества внутри казахстанского общества, дальнейшее развитие экономики, повышение эффективности системы государственного управления.

В 2019 году было создано казахстанское информационное агентство BaigeNews.kz. Это сайт о реальной жизни, который рассказывает обо всем, что происходит в стране, как о позитивных сторонах казахстанской жизни, так и о проблемах. Здесь материалы о политике, происшествиях, коррупции, скандалах, таблоидные материалы и так далее.

В 2020 году в целях дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Соединенными Штатами, Торговая палата США официально объявила о запуске Казахстанско-американского Делового совета (USKZBC).

Миссией Делового совета является дальнейшее углубление экономических связей между двумя странами через расширенную платформу Торговой палаты США. Функции председателя Совета взяла на себя компания Chevron, являющаяся крупнейшим инвестором в экономику Казахстана.