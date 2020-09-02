2 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1992 году в Карелию, где около 60 лет покоился прах известного писателя Мыржакыпа Дулатова, выдающегося деятеля казахской культуры и литературы XX века, внесшего огромный вклад в утверждение национальной государственности, выехала специальная делегация из Казахстана, целью которой была организация перезахоронения его на родине, в Торгайской области.

В 1994 году в Алматы состоялось торжественное открытие мавзолея известного Райымбек-батыра. Памятник имеет необычную форму, в виде остроконечного шатра с полумесяцем на вершине, внутри которого находится саркофаг с прахом великого героя. Также на территории мавзолея расположен источник с водой, и помещение для совершения молитв.

В 2005 году в честь 300-летия Райымбек-батыра возле мавзолея был установлен символический Коран, выполненный из чёрного мрамора, где люди могут совершать поклонение с наложением рук на него.

В 1995 году Указом Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева писателю Морису Давидовичу Симашко присвоено звание «Народный писатель Казахстана».

Морис Давидович Симашко (1924-2000) - казахстанский советский писатель, автор многочисленных произведений на темы среднеазиатской и российской истории (наиболее известное - роман «Маздак» о государстве и революции в империи Сасанидов). Произведения Симашко переведены более чем на 40 языков. Лауреат казахстанской Президентской премии мира и духовного согласия. Лауреат литературной премии имени Абая 1986 года за перевод на русский язык трилогии И. Есенберлина «Кочевники».

В 2007 году впервые в Казахстане был издан учебник курдского языка. Автор - президент ассоциации курдов «Барбанг» Князь Мирзоев. Компактное проживание курдов отмечено в Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях. В местах компактного проживания представителей курдской национальности создаются культурные центры и школы с обучением на родном языке.

В 2011 году в Москве было подписано совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Гватемала. Документ подписали Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в России Заутбек Турисбеков и его гватемальский коллега Артуро Дуарте.

Республика Гватемала - государство, расположенное в Центральной Америке. Площадь - 108,89 тыс. км2, Государственный язык - испанский. Столица - г. Гватемала. Денежная единица- кетсаль. Главой государства и правительства является президент.

В 2011 году в Вене в одном из центральных залов штаб-квартиры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в австрийском дворце «Хофбург» открылась фотовыставка, посвященная 20-й годовщине закрытия в Казахстане Семипалатинского ядерного полигона.

В рамках выставки вниманию международной общественности было представлено более двух десятков фотостендов с уникальной документальной фотохроникой, подробно показывающей историю создания Семипалатинского полигона в период «холодной войны», катастрофические последствия сотен испытательных взрывов, а также усилия нашей страны по преодолению трагического наследия ядерных испытаний.

В 2015 году в 10:37 по времени столицы с космодрома Байконур произведен 500-й запуск ракеты-носителя «Союз ТМА-18М» с казахстанским космонавтом-испытателем Айдыном Аимбетовым на борту. На борт МКС Айдын Аимбетов взял флаг Республики Казахстан, флаги Ассамблеи народа Казахстана и Международной выставки «ЭКСПО-2017».

В 2015 году в Казахстан вернулся офицер Вооруженных сил РК капитан Темирлан Мусапиров, первым отправившийся в миссию ООН в Западную Сахару. Он служил в африканской стране ровно год, наряду с представителями более 30 государств, выполняя задачи военного наблюдателя.

В 2019 году был создан Национальный совет общественного доверия, основной целью деятельности которого является выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики на основе широкого обсуждения с представителями общественности, политических партий, гражданского общества.

«Необходимо поддерживать гражданское общество, вовлекать его в обсуждение наиболее актуальных общегосударственных задач. Именно для этого создан представительный по составу Национальный Совет общественного доверия, который будет работать по ротационному принципу», - сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В 2019 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании двух палат Парламента Казахстана с первым «Посланием к народу Казахстана» после избрания в качестве Главы государства.

В Послании на тему «Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана» был выдвинут ряд инициатив, направленных на укрепление основ демократии, модернизацию сферы социального обеспечения населения, укрепление единства и сотрудничества внутри казахстанского общества, дальнейшее развитие экономики, повышение эффективности системы государственного управления.