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    2 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    2 Октября 2022, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    99 лет назад (1923-1986) родился ТОКАЕВ Кемел - известный казахстанский писатель и журналист.

    Уроженец Талды-Курганской области. Окончил Казахский государственный университет.

    Трудовая деятельность: работал в редакциях газет «Лениншіл жас», «Қазақстан пионері», «Социалистік Қазақстан», с 1966 по 1977 год - главный редактор «Ведомостей Верховного Совета Казахской ССР». Был литературным консультантом Союза писателей Казахстана. Плодотворно трудился в жанре детективно-приключенческой литературы. Издал девять сборников рассказов и повестей: «Звездный поход» (1954), «Поток» (1958), «Думы о будущем» (1965), «Особое поручение» (1968), «Ночной выстрел» (на казахском и русском языках - 1972, 1976), «Случай в Саргаване» (1975).

    Известен широкому кругу читателей как писатель детективно-приключенческого жанра. Его первые повести и рассказы «Искра», «Таинственный след», «Где они поселились» и другие с острыми, захватывающими сюжетами, поднятыми в них вопросами, вызвали живой отклик. В 1956, 1972, 1977, 1980 годах повести К. Токаева были удостоены первых премий на конкурсах, объявленных Министерством внутренних дел Казахской ССР и Союзом писателей Казахстана.

    В сборник были включены повести К. Токаева «Особое поручение», «Таинственный след», «Убийство перед закатом» и «Ночной выстрел». В этих произведениях автор увлекательно рассказывает о героических подвигах партизан в тылу врага, о сложной, благородной работе милиционеров в раскрытии и задержании особо опасных преступников, о мужестве и находчивости чекистов в борьбе с иностранной разведкой.

    Награжден орденом Отечественной войны II степени, несколькими медалями СССР.

    96 лет назад (1926-1983) родился КАРСАКБАЕВ Абдулла - казахский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Казахской ССР.

    Родился в Алматинской области. Окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская М.Э. Чиаурели и И.А. Пырьева) (1956).

    Трудовая деятельность: в 1947-1983 гг. работал режиссером на студии «Казахфильм», где участвовал в создании художественных фильмов «Мать и сын» (1955), «Если бы каждый из нас…» (1961, оба совместно с режиссером С.К Ходжиковым), «Крылатый подарок» (1956, совместно с А. Слободником и Э.И. Файком), «Ботагоз» (1957, совместно с Е.Е. Ароном).

    Поставил художественные фильмы на историко-революционные темы: «Тревожное утро» (1968), «Погоня в степи» (1979, серебряная медаль ВДНХ СССР). Экранизировал в основном детские истории: «Меня зовут Кожа» (1963, совместно с Т.Б. Дуйсебаевым, дипломы смотра-соревнования кинематографистов Средней Азии и Казахстана в 1964 году, Международного кинофестиваля в Каннах в 1967), «Путешествие в детство» (1969), «Брат мой» (1972), «Беги, пока не поздно» (1974, телефильм), «Эй, вы, ковбои!» (1975), «Алпамыс идет в школу» (1976, главный приз 10-го Всесоюзного кинофестиваля в Риге 1977 года), «Соленая река детства» (1983). Поставил также хроникально-документальные ленты: «Народные ремесла казахов» (1958), «Тургайские горизонты» (1963), «Черкасская оборона» (1970), «Актюбинск» (1978).

    78 лет назад (1944) родился ЖАРМУХАМЕДОВ Алжан Мусурбекович - баскетболист, первый Олимпийский чемпион-казах, заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный чемпион Европы, обладатель Кубка европейских чемпионов, трехкратный победитель Спартакиады народов СССР, десятикратный чемпион СССР.

    Родился в Южно-Казахстанской области недалеко от Ташкента. После окончания школы в течение двух лет Алжан Жармухамедов работал шлифовальщиком на заводе в соседнем Чирчике. С 1963 по 1967 год учился в Узбекском государственном институте физической культуры в Ташкенте, играл за СКА (Ташкент), был привлечен в сборную СССР, стал чемпионом Европы-1967. Старший тренер ЦСКА и сборной СССР Александр Гомельский уговаривал Жармухамедова перейти в его клуб. Получив отказ, не взял спортсмена на Олимпиаду в Мехико в 1968 году, а потом на чемпионат мира в 1969 году.

    Дважды Алжан Жармухамедов пытался перейти в алма-атинский «Буревестник», но его возвращали в Ташкент. Спор между двумя республиками за талантливого баскетболиста решила Москва. В ноябре 1969 года стал играть за московский ЦСКА.

    После окончания спортивной карьеры пять лет работал тренером в Группе советских войск в Германии, затем был направлен в алматинский СКА на должность тренера спортивного клуба по пулевой стрельбе (1987).

    Уйдя из большого спорта в 2002 году, остался в Москве, тренировал мужскую и женскую команды Московского гуманитарного университета. Вместе с сыном Владиславом создал детско-юношеский баскетбольный клуб «Лаурус».

    74 года назад (1948) родился ЖАМАНКУЛОВ Тунгышбай Кадырулы - казахский актер кино и театра, театральный режиссер, лауреат Государственной премии Республики Казахстан, председатель Союза театральных деятелей Республики Казахстан.

    Родился в ауле Абай Байзакского района Жамбылской области. В 1973 году окончил Алматинский государственный институт искусств имени Курмангазы (ныне - Казахская национальная академия искусств имени Т. К. Жургенова). Был принят в труппу Казахского государственного академического театра драмы им. М. Ауэзова; в 1993-2001 директор и художественный руководитель этого театра. В 1980 году стал лауреатом Государственной премии СССР. В 1982 году был удостоен звания заслуженный артист Казахской ССР, а в 1992 году стал Народным артистом Казахстана.

    Сыграл множество ролей в театре, среди которых: Сырым («Қарагоз» М.Ауэзова), Жалмухан («Ақан cepi - Ақтоқты» Г. Мусрепова), Демесин («Кішкентай ауыл» Д. Исабекова), Брут («Юлий Цезарь» У. Шекспира), Абылай-хан («Абылай-хан» А. Кекильбаева) и другие. Поставил спектакли «Турандот ханшайым» К. Гоцци, «Тузды шөл» М. Гапарова, «Томирис» К. Шахмардана. Помимо этого, снялся в нескольких десятках художественных фильмов.

    67 лет назад (1955) родился ТОЛЕПБАЙ Ерболат - художник-живописец; действительный член Академии художеств Кыргызстана; действительный член Академии художеств Республики Казахстан; почетный член Имперской академии художеств России; член Академии художеств им. Масарика (Прага, Чехия).

    Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил художественно-графический факультет Казахского педагогического института им. Абая (1977).

    Постоянный участник республиканских, всесоюзных и международных выставок в 38 странах мира, в том числе в Казахстане, России, Кыргызстане, Франции, Англии и Чехии (с 1974 года). Провел персональные выставки в Государственном музее искусств им. А. Кастеева (Алматы, 1995); Государственном музее изобразительного искусства им. Г. Айтиева (Бишкек, 1998); Государственной Третьяковской галерее (Москва, 1999); «Espace Meromensil» (Париж, 2004); «Salle Miro» (под патронажем ЮНЕСКО, Париж, 2005); «Fontaine-Henry» (Париж, 2005); галерее «Аrndean» (Лондон, 2006). Произведения находятся в Государственной Третьяковской галерее, музеях Казахстана и России, а также в частных коллекциях стран Азии, Европы и Америки.

    Лауреат премии «Платиновый Тарлан» в номинации «Изобразительное искусство» (Казахстан, 2001), премий Международного альянса им. Сальвадора Дали за особые достижения в живописи (Мадрид-Прага, 2002); Государственной премии РК (2004). Награжден орденом искусств и литературы (Париж, 2006); медалью «Достойному» за вклад в живопись (2001); серебряной медалью им. Масарика за личный вклад в развитие и укрепление культурных связей между Казахстаном и Чехией (Прага, 2002); бронзовой медалью Всемирной Биеннале художников (Каир, 1998); высшей наградой EUROUNION (Брюссель, 2002); сертификатом ООН, посвященным 50-летию ООН (1995).

    59 лет назад (1963) родился КОЙБАКОВ Талгат Мамыртаевич - главнокомандующий сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан.

    Родился в Джамбулской области. Окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище (1985); Военную академию Вооруженных сил Республики Казахстан (2002, заочно); Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2011).

    Трудовая деятельность: командир взвода в Южной группе войск (1985-1989); командир взвода, роты в Туркестанском военном округе (1989-1992); командир роты, командир полка Республиканской гвардии (1992-2000); заместитель командира мотострелковой дивизии (2000-2001); командир отдельной гвардии десантно-штурмовой бригады (2001-2002); командир мотострелковой дивизии (2002-2005); заместитель начальника управления Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан (2005-2006); первый заместитель командующего войсками - начальник штаба РгК «Астана» Вооруженных сил Республики Казахстан (2007-2009); слушатель Военной академии Генерального штаба (2009-2011); начальник департамента боевой подготовки и службы войск Комитета начальников штаба МО РК (2011-2012); командующий войсками регионального командования «Юг» Вооруженных сил РК (2012-2016); заместитель главнокомандующего сухопутными войсками ВС РК (по боевой подготовке) - начальник главного управления боевой подготовки управления главнокомандующего СВ ВС РК (2016-2017); начальник главного штаба - первый заместитель главнокомандующего сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан (2017-2020).

    На занимаемой должности - с ноября 2020 года.

    Награжден орденом «Даңқ» ІІ ст. (2013); медалями «Астана», 3 юбилейными и за выслугу лет.

    Автор:

    Дулат Молдабаев

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