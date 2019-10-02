2 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1923-1986) родился- известный казахстанский писатель.

Уроженец Талды-Курганской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова.

Трудовая деятельность: работал в редакциях газет «Лениншіл жас», «Қазақстан пионері», «Социалистік Қазақстан», с 1966 по 1977 год - главным редактором «Ведомостей Верховного Совета Казахской ССР». Был литературным консультантом Союза писателей Казахстана. Плодотворно трудился в жанре детективно-приключенческой литературы. Издал девять сборников рассказов и повестей: «Звездный поход» (1954), «Поток» (1958), «Думы о будущем» (1965), «Особое поручение» (1968), «Ночной выстрел» (на казахском и русском языках - 1972, 1976), «Случай в Саргаване» (1975).

Известен широкому кругу читателей как писатель детективно-приключенческого жанра. Его первые повести и рассказы «Искра», «Таинственный след», «Где они поселились» и другие с острыми, захватывающими сюжетами, поднятыми в них вопросами, вызвали живой отклик. В 1956, 1972, 1977, 1980 годах повести К. Токаева были удостоены первых премий на конкурсах, объявленных Министерством внутренних дел Казахской ССР и Союзом писателей Казахстана.

В сборник были включены повести К. Токаева «Особое поручение», «Таинственный след», «Убийство перед закатом» и «Ночной выстрел». В этих произведениях автор увлекательно рассказывает о героических подвигах партизан в тылу врага, о сложной, благородной работе работников милиции в раскрытии и задержании особо опасных преступников, о мужестве и находчивости советских чекистов в борьбе с иностранной разведкой.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, несколькими медалями СССР.





93 года назад (1926-1983) родился- казахский кинорежиссёр, заслуженный деятель искусств Казахской ССР.

Родился в Алматинской области. Окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская М.Э. Чиаурели и И.А. Пырьева) (1956).

В 1947-1983 гг. работал режиссёром на студии «Казахфильм», где участвовал в создании художественных фильмов «Мать и сын» (1955), «Если бы каждый из нас…» (1961, оба совместно с режиссёром (С.К Ходжиковым), «Крылатый подарок» (1956, совместно с А. Слободником и Э.И. Файком), «Ботагоз» (1957, совместно с Е.Е. Ароном).

Поставил художественные фильмы на историко-революционные темы: «Тревожное утро» (1968), «Погоня в степи» (1979, серебряная медаль ВДНХ СССР). Экранизировал в основном детские фильмы: «Меня зовут Кожа» (1963, совместно с Т.Б. Дуйсебаевым, дипломы смотра-соревнования кинематографистов Средней Азии и Казахстана в 1964 году, Международного кинофестиваля в Каннах (1967), «Путешествие в детство» (1969), «Брат мой» (1972), «Беги, пока не поздно» (1974, телефильм), «Эй, вы, ковбои!» (1975), «Алпамыс идёт в школу» (1976, главный приз 10-го Всесоюзного кинофестиваля в Риге 1977 года), «Солёная река детства» (1983). Поставил также хроникально-документальные ленты: «Народные ремёсла казахов» (1958), «Тургайские горизонты» (1963), «Черкасская оборона» (1970), «Актюбинск» (1978).





назад (1944) родился- баскетболист, первый Олимпийский чемпион казах, Олимпийский чемпион 1972 года, бронзовый призёр олимпиады 1976 года, заслуженный мастер спорта СССР.

Родился в Южно-Казахстанской области недалеко от узбекской границы и Ташкента. После окончания школы в течение двух лет Алжан Жармухамедов работал шлифовальщиком на заводе в соседнем Чирчике. С 1963 по 1967 год учился в Узбекском государственном институте физической культуры в Ташкенте, играл за СКА (Ташкент), был привлечён в сборную СССР, стал чемпионом Европы-1967. Старший тренер ЦСКА и сборной СССР Александр Гомельский уговаривал Жармухамедова перейти в его клуб. Получив отказ, не взял спортсмена на Олимпиаду в Мехико в 1968 году, а потом на чемпионат мира в 1969 году.

Дважды Алжан Жармухамедов пытался перейти в алма-атинский «Буревестник», но его возвращали в Ташкент. Спор между двумя республиками за талантливого баскетболиста решила Москва. В ноябре 1969 года стал играть за московский ЦСКА.

После окончания спортивной карьеры пять лет работал тренером в Группе советских войск в Германии, затем был направлен в алма-атинский СКА на должность тренера спортивного клуба по пулевой стрельбе (1987).

Уйдя из большого спорта в 2002 году, остался в Москве, тренировал мужскую и женскую команды Московского гуманитарного университета. Вместе с сыном Владиславом создал детско-юношеский баскетбольный клуб «Лаурус. В настоящее время тренирует детей в школе №2107.

Олимпийский чемпион 1972 года, бронзовый призёр олимпиады 1976 года.





назад (1949) родился- ректор Костанайского инженерно-экономического университета им. М. Дулатова.

Родился в г. Кустанай. Окончил Кустанайский сельскохозяйственный институт (1971).

Трудовая деятельность: аспирант, научный сотрудник Казахского НИИ земледелия им. В.Р. Вильямса (1971-1986); доцент, заместитель декана, проректор по учебно-воспитательной работе Костанайского сельскохозяйственного института (1986-1991); генеральный директор научно-производственного объединения «Кустанайское» (1991-1992); ректор Костанайского сельскохозяйственного института (1992-2000).

На занимаемой должности - с 2001 года.

Автор более 100 научных и учебно-методических работ, в том числе учебников для вузов, монографии «Специализация и производственные типы сельскохозяйственных кооперативов Северного Казахстана» (2000).





назад (1955) родился- художник-живописец; действительный член Академии художеств Кыргызстана (1998); действительный член Академии художеств РК, почетный член Имперской академии художеств России (2001); член Академии художеств им. Масарика (г. Прага, Чехия, 2002).

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил художественно-графический факультет Казахского педагогического института им. Абая (1977).

Постоянный участник республиканских, всесоюзных и международных выставок в 38 странах мира, в том числе в Казахстане, России, Кыргызстане, Франции, Англии и Чехии и др. (с 1974 года).

Провел персональные выставки в Государственном музее искусств им. А. Кастеева (г.А лматы, 1995); Государственном музее изобразительного искусства им.Г. Айтиева (г. Бишкек, 1998); Государственной Третьяковской галерее (г. Москва, 1999); «Espace Meromensil» (г. Париж, 2004); «Salle Miro» (под патронажем ЮНЕСКО, г. Париж, 2005); «Fontaine-Henry» (г.Париж, 2005); галерее «Аrndean» (г. Лондон, 2006).

Произведения находятся в Государственной Третьяковской галерее, музеях Казахстана и России, а также в частных коллекциях стран Азии, Европы и Америки.

Лауреат премии «Платиновый Тарлан» в номинации «Изобразительное искусство» (Казахстан, 2001), премий Международного альянса им. Сальвадора Дали за особые достижения в живописи (Мадрид-Прага, 2002); Государственной премии РК (2004). Награжден орденом искусств и литературы (г. Париж, Франция, 2006); медалью «Достойному» за вклад в живопись (2001); серебряной медалью им. Масарика за личный вклад в развитие и укрепление культурных связей между Казахстаном и Чехией (г. Прага, Чехия, 2002); бронзовой медалью Всемирной Биеннале художников (г. Каир, Египет, 1998); высшей наградой EUROUNION (г. Брюссель, Бельгия, 2002); сертификатом ООН, посвященным 50-летию ООН (1995). Қазақстанның Енбек сіңірген қайраткері.





назад (1961) родился- председатель Павлодарского областного суда.

Родился в Алма-Атинской области. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби, юрист (1992).

Трудовая деятельность: рабочий (1979); секретарь судебного заседания, судебный исполнитель, консультант Калининского районного суда (1982-1987); ведущий консультант Министерства юстиции Республики Казахстан (1992-1993); старший консультант высшего арбитражного суда Республики Казахстан (1993-1994); государственный арбитр, судья Алматинского городского арбитражного суда (1994-1995); судья, председатель коллегии по хозяйственным делам Алматинского городского суда (1995-2002); председатель Мангистауского областного суда (2002-2007); председатель Западно-Казахстанского областного суда (2007-2011); председатель Атырауского областного суда.

На занимаемой должности - с февраля 2015 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2011); медалью.





назад (1963) родился- начальник главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан.

Родился в Джамбулской области. Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище им. И.С. Конева (1985); Военную академию Вооруженных сил Республики Казахстан (2002, заочно); Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2011).

Трудовой стаж: командир взвода южной группы войск (1985-1989); командир взвода, роты гв. гарнизона Туркестанского военного округа (1989-1992); командир роты, командир полка Республиканской гвардии (1992-2000); заместитель командира мотострелковой дивизии (2000-2001); командир отдельной гвардии десантно-штурмовой бригады (2001-2002); командир мотострелковой дивизии (2002-2005); заместитель начальника управления Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан (2005-2006); первый заместитель командующего войсками - начальник штаба регионального «Астана» Вооруженных сил Республики Казахстан (2007-2009); слушатель Военной академии Генерального штаба (2009-2011); начальник департамента боевой подготовки и службы войск Комитета начальников штаба Министерства обороны Республики Казахстан (2011-2012); командующий войсками регионального командования «Юг» Вооруженных сил Республики Казахстан (2012-2016); заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан (по боевой подготовке) - начальник главного управления боевой подготовки управления главнокомандующего СВ ВС РК (2016-2017).

На занимаемой должности - с 2017 года.

Награжден орденом «Даңқ» ІІ степени (2013); медалями «Астана», 3 юбилейными и за выслугу лет.





назад (1968) родился- председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Родился в г. Ермак Павлодарской области. Окончил Карагандинский орден Трудового Красного Знамени политехнический институт, горный инженер (1992); Кокшетауский институт экономики и менеджмента, экономист-менеджер (2004).

Трудовая деятельность: подземный горный мастер шахты №2, главный инженер шахты «Западная» рудника Бестюбинского ГОК «Каззолото», главный инженер шахты «Капитальная» рудника АкСу, АО «Казахалтын» (1992); директор по экономике и финансам ОАО «Камкор», г. Степногорск (1999-2002); специалист РКО 1-й категории филиал «Астана», ОАО «Банк Туран Алем», г. Степногорск (01.2003-10.2003); старший менеджер фронт-офиса, управляющий РКО №6 Кокшетауского филиала ОАО «Банк Центр кредит», управляющий ЦРО №7 и ЦФО №1 филиала АО «Банк Центр кредит» в г. Астана (2003-2008); заместитель директора по экономике и финансам ТОО «Өндіріс компания», г. Караганда (2008-2009); руководитель управления горно-металлургической промышленности Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (2009-2014); заместитель председателя Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (06.2014-10.2014); заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2019); заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (02.2019-05.2019).

На занимаемой должности - с мая 2019 года.





назад (1974) родился- заместитель акима Западно-Казахстанской области.

Окончил Казахский аграрный университет, инженер лесного хозяйства (1997); Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, экономика и бизнес (2010).

Трудовой стаж: механик ТОО «Автотехобслуживание» (1997-2001); работал в ГКП «Зеленстрой», АО «Астана-Зеленстрой», руководитель предприятия «Астана орманы» (2001-2013); председатель Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан (2013-2014); председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (2014-2016).

На занимаемой должности - с июня 2016 года.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».