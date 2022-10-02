2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День учителя в Казахстане

Один из самых распространенных и популярных профессиональных праздников появился еще в 1980 году. В первое воскресенье октября вместе с Казахстаном его отмечают такие страны как Беларусь, Латвия и Украина, тогда как многие другие страны бывшего СССР перенесли празднование Дня учителя на другие даты, в частности, на 5 октября.

Международный день ненасилия

Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 27 июня 2007 года. Отмечается ежегодно 2 октября в день рождения Махатмы Ганди, основоположника философии ненасилия.

Цель этого международного дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия. Резолюция призывает оповестить всех людей об этой дате, чтобы они ее отмечали и праздновали.

Международный день социального педагога

В мае 2009 года в Копенгагене прошла XVII Международная конференция социальных педагогов. В этом мероприятии участвовали представители 44 стран. Конференция оказалась знаменательной, поскольку именно на ней было принято решение учредить международный праздник всех социальных педагогов.

СОБЫТИЯ

В 1982 году был создан Академический фольклорно-этнографический оркестр им. Н. Тлендиева, дающий возможность познакомиться с богатейшим собранием казахских национальных музыкальных инструментов - современных и старинных, которые, будучи драгоценным наследием культуры, дошли до нас из глубины веков.

Помимо домбры и кобыза в оркестре «Отрар сазы» звучат древние инструменты - жетыген, шертер, шанкобыз, мескобыз, сырнай и саз сырнай, сыбызгы, а также ударные инструменты - асатаяк, дауылпаз, туяктас, конырау, кайрак. Такое разнообразие звучания дает возможность оркестру широко отобразить и показать слушателю богатейшие самобытные образцы национального фольклора.

В 1991 году в космос отправился первый космонавт Казахстана, Халық Қаһарманы Тохтар Аубакиров. Прошел ускоренный курс подготовки к полету на корабле «Союз ТМ» и орбитальном комплексе «Мир» в качестве космонавта-исследователя. 2 октября 1991 года стартовал в космос в качестве космонавта-исследователя космического корабля «Союз ТМ-13». В течение недели работал на борту орбитального комплекса «Мир». 10 октября возвратился на Землю. Продолжительность пребывания в космосе составила 7 дней 22 часа 13 минут. За этим историческим стартом, проложившим путь в космос Казахстану и Австрии, наблюдали Президент Казахской ССР Нурсултан Назарбаев и канцлер Австрийской Республики Франц Враницкий.

В 1992 году открылся Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования - первое высшее учебное заведение нового типа в СНГ.

КИМЭП - частный некоммерческий вуз, осуществляющий деятельность в сфере высшего образования в соответствии с кредитной Северо-Американской системой обучения. Занятия в основном проводятся на английском языке, при этом преследуется цель изучения особенностей, характерных для Центрально-Азиатского региона.

В 2009 году Казахстан путем открытого голосования был избран в Совет международной организации по стандартизации (ИСО). Кандидатура Казахстана была выдвинута от США, Японии, Израиля, Австрии, Польши, ЮАР и других стран.

В 2013 году в Алматы состоялось официальное открытие Казахстанской киноакадемии, основная отличительная черта, которой - формирование практических навыков, обучение по интенсивной методике, с индивидуальным подходом к каждому обучающемуся. Занятия проходят в маленьких группах, в комфортной атмосфере, с профессиональной командой преподавателей, у которой огромный опыт преподавания. Предусмотрены мастер-классы звезд киноиндустрии.

В 2013 году в Астане открылся первый профессиональный театр неслышащих актеров «D'arts», в котором на языке жестов, выраженных посредством музыки и хореографии, актеры театра показывают мир, в котором они живут.

На сегодняшний день труппа состоит из восьми слабослышащих и неслышащих ребят. За их плечами немало творческих достижений: кто-то профессионально занимается танцами, кто-то блестяще исполняет жестовые песни, создает клипы, иные просто невероятно талантливы и уже давно связаны с миром театра.

В 2015 году республиканские военные школы-интернаты в Алматы, Караганде и Шымкенте, находящиеся в ведении Министерства образования и науки РК, были переданы в ведение Министерства обороны РК. Школы переименованы в Алматинскую республиканскую школу «Жас улан» имени Момышулы МО РК, Карагандинскую республиканскую школу «Жас улан» имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова МО РК и в Шымкентскую республиканскую школу «Жас улан» имени Героя Советского Союза Сабыра Рахимова МО РК. А воспитанники этих военных школ теперь именуются улановцами.

В 2016 году в Конгрессе депутатов Мексиканских Соединенных Штатов (нижняя палата Парламента Мексики) по инициативе посольства Казахстана в Мексике состоялась официальная церемония учреждения парламентской группы дружбы «Мексика-Казахстан».

Торжественную церемонию со вступительной речью открыл председатель группы «Мексика-Казахстан», депутат Нижней палаты мексиканского Парламента Хосе Рефухио Сандовал Родригес. В своем выступлении он назвал современный Казахстан «одной из наиболее развитых стран в Центральной Азии и одним из наиболее привлекательных инвестиционных центров в мире».

В 2019 году в Северо-Казахстанской области были обнаружены археологические объекты, которые, предположительно, относятся к эпохе Золотой орды. Артефакты XIV века нашли на территории Уалихановского района.

Руководитель археологической группы Тимур Смагулов рассказал, что обнаружили остатки сооружения - мощные стены шириной до трех метров, сложенные из квадратного жженого кирпича, так называемого золотоордынского стандарта. Он добавил, что и конструктивные особенности, и материалы, и датировка уходят в период Золотой орды и становления Казахского ханства.

В 2019 году Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение коллекционные монеты «ÚKI» из серии монет «Культовые животные - тотемы кочевников» из серебра номиналом 5 000 и 500 тенге с применением технологии золочения и бриллиантовой вставки.

В 2020 году при Сенате Республики Казахстан был создан Клуб молодых экспертов. В состав Клуба вошли представители из самых разных сфер деятельности: юристы, экономисты, финансисты, политологи, социологи, медики, филологи и другие, которых объединяет стремление быть полезным людям и работать во благо общества.

В 2021 году 37-й десантно-штурмовой бригаде было присвоено имя Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова, 5-й механизированной бригаде - имя Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, полковника Бауыржана Момышулы.

Присвоение воинским частям имен военачальников способствует сохранению преемственности воинских традиций и увековечению памяти легендарных полководцев, внесших значительный вклад в Победу, в развитие военной науки, тактики и оперативного искусства.