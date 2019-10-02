2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день ненасилия

Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 27 июня 2007 года. Отмечается ежегодно 2 октября в день рождения Махатмы Ганди, основоположника философии ненасилия.

Цель этого международного дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия. Резолюция призывает оповестить всех людей об этой дате, чтобы они ее отмечали и праздновали.

Международный день социального педагога

В мае 2009 года в Копенгагене прошла XVII Международная конференция социальных педагогов. В этом мероприятии участвовали представители 44 стран. Конференция оказалась знаменательной, поскольку именно на ней было принято решение учредить международный праздник всех социальных педагогов.

СОБЫТИЯ

В 1982 году создан Академический фольклорно-этнографический оркестр им. Н. Тлендиева, дающий возможность познакомиться с богатейшим собранием казахских национальных музыкальных инструментов - современных и старинных, которые, будучи драгоценным наследием культуры, дошли до нас из глубины веков.

Помимо домбры и кобыза в оркестре «Отрар сазы» звучат древние инструменты - жетыген, шертер, шан-кобыз, мес-кобыз, сырнай и саз-сырнай, сыбызгы, а также ударные инструменты - асатаяк, дауылпаз, туяк-тас, конырау, кайрак. Такое разнообразие звучания дает возможность оркестру широко отобразить и показать слушателю богатейшие самобытные образцы национального фольклора.

В 1991 году в космос отправился первый космонавт Казахстана, Халық Қаһарманы Тохтар Аубакиров. Прошел ускоренный курс подготовки к полету на корабле «Союз ТМ» и орбитальном комплексе «Мир» в качестве космонавта-исследователя. 2 октября 1991 года стартовал в космос в качестве космонавта-исследователя космического корабля «Союз ТМ-13». В течение недели работал на борту орбитального комплекса «Мир». 10 октября возвратился на Землю. Продолжительность пребывания в космосе составила 7 дней 22 часа 13 минут. За этим историческим стартом, проложившим путь в космос Казахстану и Австрии, наблюдали первые лица государств - Президент Казахской ССР Нурсултан Назарбаев и канцлер Австрийской Республики Франц Враницкий.

В 1992 году открылся Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования - первое высшее учебное заведение нового типа в СНГ.

КИМЭП - частный некоммерческий вуз, осуществляющий деятельность в сфере высшего образования в соответствии с кредитной Северо-Американской системой обучения. Занятия в основном проводятся на английском языке, при этом преследуется цель изучения особенностей, характерных для Центрально-Азиатского региона.

В 2009 году Казахстан путем открытого голосования был избран в Совет международной организации по стандартизации (ИСО). Кандидатура Казахстана была выдвинута от США, Японии, Израиля, Австрии, Польши, ЮАР и других стран.

В 2013 году в Алматы состоялось официальное открытие Казахстанской киноакадемии, основная отличительная черта которой - формирование практических навыков, обучение по интенсивной методике, с индивидуальным подходом к каждому обучающемуся. Занятия проходят в маленьких группах, в комфортной атмосфере, с профессиональной командой преподавателей, у которой огромный опыт преподавания. Предусмотрены мастер-классы звезд киноиндустрии.

В 2013 году в Астане открылся первый профессиональный театр неслышащих актеров «D'arts», в котором на языке жестов, выраженный посредством музыки и хореографии, актеры театра показывают мир, в котором они живут.

На сегодняшний день труппа состоит из восьми слабослышащих и неслышащих ребят. За их плечами немало творческих достижений: кто-то профессионально занимается танцами, кто-то блестяще исполняет жестовые песни, создает клипы, иные просто невероятно талантливы и уже давно связаны с миром театра.

В 2015 году республиканские военные школы-интернаты в городах Алматы, Караганда и Шымкент, находящиеся в ведении Министерства образования и науки РК, переданы в ведение Министерства обороны РК. Теперь школы переименованы в Алматинскую республиканскую школу «Жас улан» имени Момышулы МО РК, Карагандинскую республиканскую школу «Жас улан» имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова МО РК и в Шымкентскую республиканскую школу «Жас улан» имени Героя Советского Союза Сабыра Рахимова МО РК. А воспитанники этих военных школ теперь именуются улановцами.

В 2015 году на 44-й международной конференции IGIP (Международное общество по инженерной педагогике), которая прошла во Флоренции, ректору Казахского национального университета им. аль-Фараби Г. Мутанову была вручена высокая награда IGIP Senior Member. Вручая специальную награду, президент IGIP профессор М. Ауер отметил особую роль и заслуги профессора за выдающиеся достижения в области глобального инженерного образования и педагогики.

Почетное звание IGIP Senior Member - высшее звание в инженерном образовании и педагогике, является признанием профессионализма и позволяет свободную профессиональную деятельность в мировом образовательном пространстве.

В 2016 году в Конгрессе депутатов Мексиканских Соединенных Штатов (нижняя палата Парламента Мексики) по инициативе посольства Казахстана в Мексике состоялась официальная церемония учреждения парламентской группы дружбы «Мексика-Казахстан».

Торжественную церемонию со вступительной речью открыл председатель группы «Мексика-Казахстан», депутат Нижней палаты мексиканского Парламента Хосе Рефухио Сандовал Родригес. В своем выступлении он назвал современный Казахстан «одной из наиболее развитых стран в Центральной Азии и одним из наиболее привлекательных инвестиционных центров в мире».

В 2017 году в Енбекшильдерском районе Акмолинской области в рамках программы «Рухани жаңғыру» состоялась первая туристическая экспедиция по проекту «Туған жер».

Маршрут экспедиции был посвящен изучению жизни талантливого певца, поэта, композитора, гордости акмолинского края Биржан сала Кожагулулы. Дети посетили музыкальную школу имени Биржана сала, районный дом культуры имени Биржана сала и могилу Биржана сала, где узнали много интересного о жизни великого певца.

В 2018 году женская команда Казахстана по регби завоевала серебряную медаль во втором раунде Азиатского тура в южнокорейском Инчхоне. В главном матче регбистки уступили Японии со счетом 12:17. Перед финалом наша команда обыграла Китай- 29: 5, Гонконг - 26:14 и Таиланд - 17:0.