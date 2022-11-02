2 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

181 год назад (1841-1889) родился АЛТЫНСАРИН Ибрай - видный представитель казахского просвещения, педагог, общественный деятель в области школьного образования.

Родился в ауле Жанбыршы Аракарагайской волости Николаевского уезда (нынешний Затобольский район Костанайской области).

При его непосредственном участии в 1864 году была открыта начальная школа для казахских детей. С этого момента начинается его просветительская и педагогическая деятельность. Наряду с этим ему приходилось вести и другую работу. С 1868 по 1874 годы Алтынсарин был делопроизводителем Торгайского управления, долгое время работал уездным судьей, помощником начальника уезда, а в отсутствии последнего - выполнял его обязанности. И все же организаторские способности Алтынсарина, его талант педагога и просветителя полностью раскрылись в тот период, когда он занимал руководящие посты в системе народного образования. По его инициативе и на собранные им средства в 1884 году волостные школы открылись в Торгае, Илецкой защите, Иргизе, Николаевске, Актюбинске, а в 1887 году И. Алтынсарин добился открытия первой женской школы в Иргизе. Ему принадлежит огромная заслуга в деле создания учебников на казахском языке, алфавита и письменности на основе русской графики. Кроме того, он участвовал в разработке учебников русского языка для казахских школ.

Литературное наследие И. Алтынсарина включает в себя переводы, стихотворения, рассказы, басни, этнографические очерки и казахские сказки. Переводы положили начало басенному жанру в казахской художественной литературе, способствовали становлению казахского литературного языка.

Имя Ибрая Алтынсарина занимает почетное место в ряду имен исторических деятелей, составляющих национальную гордость казахского народа. Всю свою сознательную жизнь выдающийся просветитель-педагог, крупный писатель, талантливый поэт посвятил делу борьбы за его счастье. Вся его многогранная творческая и общественная деятельность была подчинена главной задаче - приобщению казахского народа к прогрессивной мировой культуре, укреплению дружбы между народами.

Умер 17 июля (29 июля) 1889 года, похоронен недалеко от своего дома на берегу Тобола рядом с могилой отца.

В честь выдающегося педагога в 2007 году Министерством образования и науки РК была учреждена ведомственная награда - нагрудный знак «Ибрай Алтынсарин».

70 лет назад (1952) родился КУСТАВЛЕТОВ Дулат Рашитович - член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана.

Родился в Акмолинской области. Окончил Московский юридический институт, юрист (1992).

Трудовая деятельность: комсомольская работа (1975-1978); помощник председателя Целиноградского горисполкома (1978-1983); инструктор райкома партии (1983-1987); заместитель заведующего отделом облисполкома, областной администрации (1987-1994); судья Акмолинского областного арбитражного суда (1994-1995); главный специалист Акмолинского областного управления юстиции (1995-1996); Акмолинский транспортный прокурор (1996-1997); акмолинский природоохранный прокурор (1997-1999); заведующий отделом прокуратуры Акмолинской области (1999-2000); старший прокурор, заместитель начальника департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов, начальник управления по надзору за законностью в сфере экономики - заместитель начальника департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры РК (2000-2005); вице-министр юстиции РК (2005-2013); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам (2013-2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2006); медалями.

39 лет назад (1983) родился ИДЫРЫСОВ Алмаз Серикболович - вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный технический университет, инженер-строитель (2005).

Трудовая деятельность: дорожный рабочий ТОО «Ремстройсервис-АС», г. Караганда (2003-2005); ведущий специалист производственно-технического отдела РГП «Казахавтодор», г. Астана (2005-2006); исполняющий обязанности главного специалиста отдела эксплуатации и мобилизационной подготовки управления эксплуатации, мобилизационной подготовки автомобильных дорог и строительства железных дорог Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (03.2006-06.2006); и.о. главного специалиста отдела эксплуатации и мобилизационной подготовки управления эксплуатации, мобилизационной подготовки автомобильных дорог и строительства железных дорог Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (06.2006-07.2006); главный специалист отдела эксплуатации и мобилизационной подготовки управления эксплуатации, мобилизационной подготовки автомобильных дорог и строительства железных дорог Комитета развития транспортной инфраструктуры МТК РК (2006-2008); главный эксперт управления эксплуатации Комитета автомобильных дорог МТК РК (2008-2009); начальник управления строительства и реконструкции Комитета автомобильных дорог МТК РК (2009-2012); начальник управления внешних займов Комитета автомобильных дорог МТК РК (2012-2013); руководитель управления внешних займов Комитета автомобильных дорог МТК РК (2013-2014); заместитель директора Северо-Казахстанского филиала АО «Казавтодор» (2014-2016); и.о. директора департамента административной работы Министерства по инвестициям и развитию РК (01.2016-03.2016); директор департамента административной работы МИР РК (2016-2017); заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК (2017-2019); заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (2019-2022); председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК (04.2022-06.2022).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2019).



