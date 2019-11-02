2 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1841-1889) родился- видный представитель казахского просвещения, педагог, общественный деятель в области школьного образования.

Родился в ауле Жанбурчи Аракарагайской волости Николаевского уезда (нынешний Затобольский район Костанайской области).

При его непосредственном участии в 1864 году была открыта начальная школа для казахских детей. С этого момента начинается его просветительская и педагогическая деятельность. Наряду с этой деятельностью ему приходилось вести и другую работу. С 1868 по 1874 годы Алтынсарин был делопроизводителем Торгайского управления, долгое время работал уездным судьей, помощником начальника уезда, а в отсутствии последнего - выполнял его обязанности. И все же организаторские способности Алтынсарина, его талант педагога и просветителя полностью раскрылись в тот период, когда он занимал руководящие посты в системе народного образования. По его инициативе и на собранные им средства в 1884 году волостные школы открылись в Торгае, Илецкой защите, Иргизе, Николаевске, Актюбинске, а в 1887 году И. Алтынсарин добился открытия первой женской школы в Иргизе. Ему принадлежит огромная заслуга в деле создания учебников на казахском языке, алфавита и письменности на основе русской графики. Кроме того, он участвовал в разработке учебников русского языка для казахских школ.

Литературное наследие И. Алтынсарина включает в себя переводы, стихотворения, рассказы, басни, этнографические очерки и казахские сказки, записанные и обработанные им. И. Алтынсарина по праву называют основоположником казахской детской литературы. Переводы положили начало басенному жанру в казахской художественной литературе, способствовали становлению казахского литературного языка.

Имя Ибрая Алтынсарина занимает почетное место в ряду имен исторических деятелей, составляющих национальную гордость казахского народа. Всю свою сознательную жизнь выдающийся просветитель-педагог, крупный писатель, талантливый поэт посвятил делу борьбы за его счастье. Вся его многогранная творческая и общественная деятельность была подчинена главной задаче - приобщению казахского народа к прогрессивной мировой культуре, укреплению дружбы между народами.

Умер 17 июля (29 июля) 1889 года, похоронен недалеко от своего дома на берегу Тобола рядом с могилой отца.

В честь выдающегося педагога в 2007 году Министерством образования и науки РК была учреждена ведомственная награда - нагрудный знак «Ибрай Алтынсарин».





назад (1952) родился- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, секретарь Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Родился в Акмолинской области. Окончил Московский юридический институт, юрист (1992).

Трудовая деятельность: комсомольская работа (1975-1978); помощник председателя Целиноградского горисполкома (1978-1983); инструктор райкома партии (1983-1987); заместитель заведующего отделом облисполкома, областной администрации (1987-1994); судья Акмолинского областного арбитражного суда (1994-1995); главный специалист Акмолинского областного управления юстиции (1995-1996); акмолинский транспортный прокурор (1996-1997); акмолинский природоохранный прокурор (1997-1999); заведующий отделом прокуратуры Акмолинской области (1999-2000); старший прокурор, заместитель начальника департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов, начальник управления по надзору за законностью в сфере экономики - заместитель начальника департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры РК (2000-2005); вице-министр юстиции РК (2005-2013).

На занимаемой должности - с августа 2013 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2006); медалями.





назад (1958) родился- заместитель акима Северо-Казахстанской области.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, ученый агроном (1981), Алма-Атинский институт политологии и управления, политолог (1991), Казахстанско-Российский университет, бакалавр юриспруденции (2008).

Трудовая деятельность: агроном-семеновод Карагугинского совхоза Булаевского района Северо-Казахстанской области; агрохимик Булаевское РПО «Сельхозхимия» (08.1982-10.1982); второй, первый секретарь Булаевского районного комитета комсомола (1982-1985); второй секретарь Северо-Казахстанского областного комитета комсомола (1985-1989); ответственный организатор организационного отдела Северо-Казахстанского областного комитета Компартии Казахстана (03.1991-09.1991); работа на руководящих должностях в различных коммерческих структурах (1991-2004); руководитель управления координации занятости и социальных программ Северо-Казахстанской области (2004-2017).

На занимаемой должности - с марта 2017 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегi үшiн», юбилейными медалями «Қазақстан тәуелсiздiгiне 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан тәуелсiздiгiне 25 жыл»; грамотой Президента Республики Казахстан; почетной грамотой акима Северо-Казахстанской области.





назад (1981) родился- генеральный директор (председатель правления) АО «КазТрансОйл».

Родился в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, специалист по международным отношениям со знанием двух иностранных языков; Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, финансы и кредит; Джорджтаунский университет, г. Вашингтон, США, магистр делового администрирования (МВА).

Трудовая деятельность: менеджер ассоциации развития малого и среднего бизнеса при аппарате акима Медеуского района г. Алматы (2002-2004); ведущий специалист отдела развития новых технологий департамента инновационной политики и развития новых технологий Министерства индустрии и торговли РК (2004); менеджер административного департамента, помощник генерального директора, главный менеджер департамента информационных технологий, старший инженер департамента автоматизации систем управления технологическими процессами АО «РД «КазМунайГаз» (2004-2006); заместитель директора департамента развития казахстанского содержания АО «НК «КазМунайГаз» (2006-2010); заместитель генерального менеджера по сервису, генеральный менеджер по сервису НКОК/NCOC, прикомандирован от АО «НК «КазМунайГаз» в «КМГ Кашаган Б.В» (2010-2014); генеральный директор ТОО «Казахстанско-китайский трубопровод» (2014-2016); первый заместитель генерального директора АО «КазТрансОйл» (02.2016-08.2016).

На занимаемой должности - с августа 2016 года.