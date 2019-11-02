2 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день мужчин

Идея празднования этого дня была озвучена в 2000 году. Инициативу поддержали представители Организации Объединённых Наций и других международных организаций. С тех пор Всемирный день мужчин отмечают во многих странах в первую субботу ноября.

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

Отмечается в системе международных дней Организации Объединенных Наций. 27 ноября 2013 года единогласно одобрена резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Безопасность журналистов и проблема безнаказанности», в которой 2 ноября провозглашалось Международным днем прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

СОБЫТИЯ

В 1989 году была проведена первая Республиканская дунганская учредительная конференция, на которой было принято решение о создании Дунганского культурного центра в Алма-Ате. Первыми председателями Дунганского культурного центра были избраны Бакир Яхияевич Баяхунов и Ильяс Набиевич Вансванов.

В 1999 году Семипалатинскому университету было присвоено имя Шакарима Кудайбердиева. Перед зданием университета был установлен памятник Шакариму.

В 2001 году открылся Южно-Казахстанский областной музей жертв политических репрессий. Задача музея - собрать документы и фотографии общественных и государственных деятелей, а также людей, которые стали жертвами массовых преступлений.

В 2005 году была создана Ассоциация «KAZENERGY», являющаяся независимым добровольным некоммерческим объединением юридических лиц, которое призвано оказывать содействие в формировании благоприятных условий для динамичного и устойчивого развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан.

В 2006 году Казахстан впервые в своей истории был избран членом Экономического и социального совета (ЭКОСОС) ООН. ЭКОСОС является главным органом ООН по разрешению международных проблем в экономической и социальной областях, а также в здравоохранении, культуре и образовании.

В 2011 году со сборочной площадки АО «Локомотив кұрастыру зауыты» был выпущен 100-й казахстанский локомотив. Тепловоз под дорожным номером 0100 выпущен специально к 20-летнию независимости Казахстана. Юбилейный ТЭ33А получил прописку в эксплуатационном локомотивном депо Аягоз, возит грузовые поезда по маршруту «ст. Актогай - Семей».

В 2012 году по итогам переговоров Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и Князя Монако Альбера II принята совместная декларация, в которой Главы государств высоко оценили роль политического диалога и консультаций, проводимых на разных уровнях между Казахстаном и Монако по вопросам, отвечающим национальным интересам двух стран и проблемам глобального характера.

В 2015 году в Астану доставили флаг Международного бюро выставок. В Казахстан флаг ЭКСПО привез генеральный комиссар Национальной секции РК на ЭКСПО-2015 в Милане Ануарбек Мусин. Флаг ЭКСПО был торжественно передан хозяйкой ЭКСПО-2015 - Итальянской Республикой - будущим организаторам ЭКСПО-2017 Республике Казахстан.

В 2016 году шахматистка из Тараза Мадина Давлетбаева официально стала женским гроссмейстером. Представитель Жамбылской области впервые в истории получила столь высокий статус .

В 2016 году российские военные вернули Казахстану земли , арендуемые под нужды Тайсойганского полигона в Кызылкогинском районе и воинской части в пригородном селе Акжар Атырауской области.

Возврат земель прошел в рамках соглашений, заключенных между правительствами Казахстана и РФ о внесении изменений и дополнений в соглашение между двумя странами о порядке использования объектов 929-го государственного летно-испытательного центра России, расположенного на территории Казахстана.

В 2018 году Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение коллекционные монеты «Теңгеге 25 жыл» из серии монет «Выдающиеся события и люди» из серебра номиналом 5000 и 500 тенге.

Обе монеты номиналом 5000 и 500 тенге имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон, изготовлены из серебра с применением технологии золочения и цветной печати. Монеты номиналом 5000 тенге изготовлены из серебра 925 пробы, масса - 1 кг, диаметр - 100 мм, качество изготовления «proof», тираж - 200 штук. Монеты номиналом 500 тенге изготовлены из серебра 925 пробы, масса - 62,2 грамма, диаметр - 50 мм, качество изготовления «proof», тираж - 1000 шт.

В 2018 году в Астане состоялась презентация нового издания на латинской графике - республиканской информационно-познавательной газеты «Тіл-қазына», предназначенной для пропаганды казахского алфавита на латинской графике, разъяснения новых правил правописания. В ней под рубриками «Әліпби», «Рухани жаңғыру», «Кие», «Ғалам», «Емле», «Сарап» и «Таным» будут публиковаться информация о новом алфавите, познавательные материалы.