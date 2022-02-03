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    2 млрд тенге выделено на сдерживание цен в Актюбинской области

    3 Февраля 2022, 18:42

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области на сдерживание цен выделено 2 млрд тенге. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в РСК рассказали представители управлений предпринимательства и сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам руководителя управления предпринимательства Нурхана Тлеумуратова, в конце прошлого года из местного бюджета было выделено 2 млрд тенге на стабилизацию цен. В частности 1 млрд тенге был выделен на формирование стабфонда и 1 млрд тенге на реализацию оборотной схемы - механизма при котором производителям выделяются льготные кредиты и они удерживают стабильные цены.

    «В конце прошлого года было выделено 1 млрд тенге на оборотную схему. Комиссия определила 7 наименований продукции, по которым должна реализоваться оборотная схема, был объявлен конкурс и предприятия подали заявки. К примеру на яйца 1 сорта подала заявку фирма «Аккус». По условиям договора цены в течение года будут удерживаться ниже республиканских. Так, сегодня в сети «Анвар», «Дина» вы можете видеть яйца 1 сорта по цене 299, 315, 340 тенге. Эта цена ниже республиканской», - сказал он.

    По молочной продукции также ведутся переговоры с местными производителями по стабилизации цен. Вместе с тем ТОО «Айс плюс» уже несколько лет в рамках социальной ответственности бизнеса удерживает цену на молоко и кефир 2,5 процента в мягкой упаковке на уровне 245 и 268 тенге.

    «Ведутся переговоры с Новоальжанским мелькомбинатом, производящим рожки весовые. Через 2 недели эту работу завершим и сообщим о результатах по стабилизации цены», - говорит Н.Тлеумуратов.

    Также, по словам Н.Тлеумуратова, с начала года в регионе выявлен рост цен на продукты на 1,1 процент, это третье место по стране после города Нур-Султан и Акмолинской области. Основной рост произошел на гречку, выросли цены на овощи - картофель, морковь и капусту.

    В целом, в крупных супермаркетах достигнута договоренность о надбавках в размере 5 процентов на социально значимые товары, а в мелкие магазины разосланы уведомления о необходимости удерживания надбавки на социально значимые товары в размере не более 15 процентов.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Акимат Экономика Цены и тарифы
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