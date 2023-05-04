$2 млрд может достигнуть товарооборот Казахстана с Таджикистаном

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О возможностях увеличения товарооборота с Таджикистаном сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Итоги визита вновь подтвердили особый характер и большие перспективы сотрудничества между нашими странами. Приоритетной задачей определено укрепление торгово-экономического взаимодействия. Благодаря совместным усилиям, в прошлом году двусторонний товарооборот составил 1,4 млрд долларов. Мы договорились предпринять необходимые дополнительные шаги для дальнейшего наращивания взаимной торговли до отметки как минимум в 2 млрд долларов», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время совместного заявления с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

При этом, Президент отметил, что при определенных усилиях сторон, можно усилить и этот показатель.

«Казахстанские производители готовы уже сейчас увеличить свой экспорт в Таджикистан по 60 товарным позициям на общую сумму свыше 140 млн долларов. Наша страна может нарастить поставки в Таджикистан широкой линейки товаров от продовольствия до железнодорожных комплектующих и подвижных составов. Перспективные контракты могут быть заключены по линии компании «Kazakh Export», услуги которой широко востребованы в странах СНГ. Уверен, таджикский бизнес также обладает большими резервами для наращивания экспорта своей продукции в Казахстан», - добавил Глава государства.



