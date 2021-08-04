Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    $2 млн заработали казахстанские производители на экспорте кожи

    4 Августа 2021, 12:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ За пять месяцев 2021 года экспортная выручка от реализации отечественной дубленой кожи и кожевенного краста из шкур крупного рогатого скота достигла $2,4 млн, что на 73,3% выше отметки аналогичного периода прошлого года, передает МИА «Казиформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

    Как отмечают специалисты АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, предприятия по дублению и выделке кожи расположены в 11 регионах страны. В частности, больше всего предприятий данной отрасли сосредоточены в г.Шымкент (7 предприятий). Также отмечаются производители в Алматинской, Костанайской, Жамбылской, Актюбинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях и в городах республиканского значения Нур-Султан и Алматы.

    Сегодня в Казахстане дублением и выделкой кожи занимаются 1 среднее предприятие (ТОО Алматинский кожевенный завод «Almaty Tannery») и 27 предприятий малого бизнеса (ТОО «КазИталКожа», ТОО «Semey Tannery» ТОО «КазахЛидерМех», ТОО «Петропавловский кожевенный завод», ТОО «Таразский кожевенный завод», ТОО «Turan Skin», ТОО «Камшат-Асель» и др.).

    Объем производства кожи из шкур КРС за 6 месяцев 2021 года составил 54 млн кв. дм., что выше аналогичного периода прошлого года на 15,2%. На местном рынке отечественную кожу приобретают в небольшом количестве отечественные производители обувной продукции (в основном для военной и специальной обуви) и товаров из кожи (сумки, ремни), остальное экспортируется.

    Основными покупателями казахстанской кожи были такие страны, как Китай, Индия, Италия, Турция, Украина и Испания.

    Экспорт продукции легкой промышленности за январь-май 2021 г. в сравнении с январем-маем 2020 года, млн долл. США

    5 мес 2020

    Доля

    5 мес 2021

    Доля

    Экспорт РК

    645,4

    100%

    2 421,3

    100%

    Китай

    301,3

    46,7%

    1 671,8

    69%

    Индия

    0

    0%

    293,6

    12,1%

    Италия

    111,2

    17,2%

    277,6

    11,5%

    Турция

    220,1

    34,1%

    117,3

    4,8%

    Украина

    0

    0%

    41,8

    1,7%

    Испания

    12,8

    2%

    19,3

    0,8%

    Источник: БНС АСПиР РК

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Промышленность Экономика МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Министр финансов РК доложил об исполнении республиканского бюджета за 2022 год на заседании Парламента РК
    Почему программа льготного автокредитования направлена ​​на обновление автобусного парка
    Какую продукцию экспортирует Казахстан из Германии
    Ежегодно 700 автобусов будут обновлять в рамках льготного автокредитования в Казахстане
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО