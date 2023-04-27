Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    2 млн тенге отдала жительница Туркестанской области мошеннице за обещанное трудоустройство

    27 Апреля 2023, 21:08

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 2 млн тенге отдала жительница Туркестанской области мошеннице за возможность трудоустроиться в школе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В отдел полиции Келесского района с заявлением обратилась местная жительница. Она сообщила, что некая знакомая под предлогом помощи в трудоустройстве в школу выманила у нее около 2 млн тенге, но так и не выполнила обещанного.

    Факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемую, местную жительницу и доставили в полицию.

    Как выяснилось, полученные деньги женщина потратила на собственные нужды. Выясняется причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Борьба с преступностью МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанский полицейский стал чемпионом мира по панкратиону
    Пассажир поезда оштрафован за срыв стоп-крана в нетрезвом состоянии в Атырауской области
    Старшеклассник распылил перцовый баллончик в школе Павлодара
    Устроить на работу в нефтяную компанию обещала мошенница из Актюбинской области
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
    5 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    Новости партнеров