2 млн медицинских масок будет направлено в Алматы Фондом «Birgemiz»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Фондом «Birgemiz» будет направлено 2 млн медицинских масок в Алматы. Об этом сообщил первый заместитель председателя городского филиала партии «Nur Otan» Станислав Канкуров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он напомним, что в связи с пандемией коронавируса по инициативе Елбасы, Председателя партии «Nur Otan» Нурсултана Назарбаева принят ряд комплексных мер по поддержке социально уязвимых слоев населения.

«Фонд «Almaty Birgemiz» выделяет по 50 тысяч тенге наиболее нуждающимся гражданам из следующих категорий: малообеспеченные многодетные семьи (получатели АСП), инвалиды первой группы, семьи, воспитывающие детей инвалидов, пенсионеры, получающие минимальную пенсию или базовую пенсию (ниже 38 686 и 16 839 тенге соответственно) и круглые сироты, всего из этих категорий по городу 23472 человека. Списки граждан по указанным категориям подготовлены на основе данных Министерства труда и социальной защиты населения РК. Если получатель входит в данные категории, то помощь ему будет назначена автоматически, ходить никуда не нужно, деньги поступят на карточные счета, на которые поступают пособия или пенсии с смс-уведомлением от Фонда «Almaty Birgemiz» и партии «Nur Otan», - отметил он.

По его словам, на сегодня материальная помощь уже выплачена более 21 тыс. человек, на 90% работа завершена, оставшимся получателям в течение пяти дней будут зачислены деньги. Данные средства не будут изъяты в счет погашения штрафов, кредитов и других платежей.

«В целях контроля за прозрачностью распределения средств фонда созданы Попечительский совет и Ревизионная комиссия фонда. В состав Попечительского совета включены представители многодетных матерей, люди с особыми потребностями, совет ветеранов, Лиги волонтеров и др.

Также республиканским фондом «Birgemiz» будет направлено в Алматы 2 млн. медицинских масок. Масками будут обеспечены 40 тысяч нуждающихся горожан», - добавил С. Канкуров.

Он добавил, что ранее по поручению Елбасы, в рамках партийных проектов городам Нур-Султан и Алматы, где первыми объявлен карантин, было выделено 150 млн тенге для оказания адресной помощи в виде средств индивидуальной санитарной защиты.

«Помощь оказывается на ежедневной основе исключительно малообеспеченным гражданам, в их числе ветераны войны и участники трудового фронта, люди с особыми потребностями, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью и малообеспеченные многодетные семьи, всего 7000 нуждающихся горожан, из них 4200 уже получили помощь», - пояснил С. Канкуров.

Также отметил, что за счет спонсорских средств при поддержке партии была организована доставка продуктовых корзин нуждающимся гражданам. На сегодня продуктовыми корзинами в рамках акции «#BizBirgemiz» от партии «Nur Otan» обеспечено более 4.5 тысяч семей. Также звездами казахстанской эстрады оказана спонсорская помощь малообеспеченным семьям в виде 2 500 единиц продуктовых наборов.

«В связи с тем, что деятельность волонтеров «Jas Otan» по доставке помощи нуждающимся временно приостановлена, наборы санитарной защиты доставляются централизованно через АО «Казпочта». Нами особое внимание уделено соблюдению всех норм безопасности. Заключены индивидуальные договора со специально обученными курьерами. Задействованные в работе лица обеспечены защитными костюмами, очками, перчатками и масками в соответствии с санитарными нормами и правилами», - сказал Станислав Канкуров.

В рамках партийного проекта «Ардагерлерді ардақтайық», спортсмены - республиканская Федерация Nomad MMA организовала бесплатную доставку горячего питания на дом одиноким людям преклонного возраста старше 80 лет. Горячее питание включает в себя – первое и второе блюда, салат, хлеб и компот. Ежедневным горячим питанием на сегодня охвачены порядка 1000 пожилых людей, уже доставлено более 9 тыс. горячих обедов.

«Наряду с этим, молодые предприниматели изъявили желание поддержать сотрудников служб, задействованных на всех 27 блокпостах Алматы, компания «Rixos Chemistry» единовременно обеспечила их средствами санитарной защиты в виде 500 литров антисептика и питьевой водой. Таких примеров очень много. От лица городского филиала партии «Nur Otan» хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто откликнулся на призыв в столь не простое время для страны. Хочу призвать всех жителей города в этот не легкий период оставаться дома, соблюдать режим карантина и меры защиты!», - заключил он.



