Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Календарь Казинформа

    2 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    2 Мая 2022, 08:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    58 лет назад (1964) родилась РАИМКУЛОВА Актоты Рахметоллаевна - директор государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой».

    Родилась в г. Алматы. Окончила историко-теоретический факультет Алма-Атинской государственной консерватории имени Курмангазы, композитор, педагог музыкально-теоретических дисциплин, пианист, концертмейстер, солист камерного ансамбля (1987); Международную академию бизнеса (2007), MBA.

    Трудовая деятельность: преподаватель, концертмейстер Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы, проректор по воспитательной и концертной работе (с 1988 года); преподаватель Казахского государственного женского педагогического института; председатель комитета по делам культуры и искусства Министерства культуры РК (с 2013 года); директор департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК (2014-2016); вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан (2016-2019); министр культуры и спорта Республики Казахстан (2019-2022).

    На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

    Автор балета «Аспанкөші», симфонических поэм «Толғау», «Дала сыры», «Жамиля», «Асар»; музыки к 20 спектаклям и кинофильмам, в том числе «Письма ангелу», «Астана - любовь моя»; 3 кантат, симфониетты «Ежелгі тұран»; более 300 песен; многих статей, опубликованных в периодических изданиях.

    57 лет назад (1965) родился КОШЕРБАЕВ Ермек Беделбаевич - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации.

    Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, историк, преподаватель истории с преподаванием на иностранном языке; Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР, международные отношения и внешняя политика, дипломат.

    Трудовая деятельность: старший инспектор по секретному делопроизводству Министерства иностранных дел Казахской ССР (08.1988-09.1988); помощник министра иностранных дел Казахской ССР (1988-1989); первый секретарь отдела печати и информации Министерства иностранных дел Казахской ССР (1989-1990); первый секретарь консульского отдела Министерства иностранных дел Казахской ССР (1990-1991); первый секретарь управления стран Азии Министерства иностранных дел РК (05.1993-08.1993); первый секретарь управления государственного протокола Министерства иностранных дел РК (08.1993-12.1993); заведующий отделом управления государственного протокола Министерства иностранных дел РК (1993-1994); консультант международного отдела аппарата Президента РК (1994-1996); исполняющий обязанности руководителя протокольной службы Президента РК (01.1996-04.1996); первый секретарь Посольства РК в Швейцарской Конфедерации, г. Берн (1996-1997); начальник отдела азиатской безопасности департамента многостороннего сотрудничества, г. Алматы (08.1997-10.1997); помощник Премьер-Министра РК (1997-1999); заместитель директора по коммерческим и общим вопросам общественного фонда «Фонд образования Нурсултана Назарбаева» (01.2000-05.2000); первый заместитель директора общественного фонда «Фонд образования Нурсултана Назарбаева» (05.2000-10.2000); руководитель пресс-службы ЗАО «Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл» (2000-2001); руководитель аппарата президента ЗАО «Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл» (01.2001-06.2001); руководитель аппарата ЗАО «Национальная компания «Транспорт нефти и газа» (2001-2002); руководитель аппарата президента ЗАО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2002-2003); советник первого вице-президента ЗАО «Национальная компания «КазМунайГаз» (01.2003-03.2003); руководитель аппарата президента ЗАО «Национальная компания «КазМунайГаз» (03.2003-12.2003); генеральный директор АО «Рауан Медиа Групп» (2003-2004); первый заместитель руководителя Центрального аппарата Республиканской политической партии «Отан» (05.2004-08.2004); руководитель аппарата президента АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2004-2005); первый заместитель исполнительного директора объединения юридических лиц «Общенациональный союз предпринимателей и работодателей Казахстана «Атамекен» (2005-2006); руководитель центрального аппарата Республиканской политической партии «Отан» (2006-2007); директор товарищества с ограниченной ответственностью финансово-промышленная группа «Беркут», г. Астана (02.2007-07.2007); исполнительный директор Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KazEnerqy», г. Астана (2007-2008); генеральный продюсер АО «Рауан Медиа Групп», г. Астана (04.2008-05.2008); генеральный директор АО «Рауан Медиа Групп», г. Астана (2008-2009); председатель правления АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс», г. Семей (2009-2010); исполняющий обязанности заместителя акима Восточно-Казахстанской области (07.2010-09.2010); заместитель акима Восточно-Казахстанской области (2010-2012); первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области (2012-2014); вице-министр сельского хозяйства РК (2014-2016); ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства РК (2016-2018); ответственный секретарь Министерства иностранных дел РК (2018-2019); заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2019-2020).

    На занимаемой должности - с января 2020 года.

    49 лет назад (1973) родился НУРЛЫБАЕВ Кайрат Ескабылович - заместитель акима Атырауской области.

    Родился в Атырауской области. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, инженер-механик (1990).

    Трудовая деятельность: референт Кобдинского районного маслихата в Актюбинской области (1995-1996); техник АО «Мукур» (1996-1999); специалист аппарата акима Мукурского сельского округа (1999); аким Мукурского сельского округа (1999-2001); начальник Кызылкогинского районного отдела коммунального хозяйства, озеленения, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (2001-2003); аким сельского округа Шортанбай Курмангазинского района (2003-2004); начальник Курмангазинского районного отдела земельных отношений (2004-2006); аким сельского округа Макаш (2006-2008); руководитель аппарата акима Индерского района (2008-2012); заместитель акима Индерского района (2012-2019); руководитель управления сельского хозяйства Атырауской области (2019-2021).

    На занимаемой должности - с января 2021 года.

    43 года назад (1979) родился КАЛЬЯНБЕКОВ Болат Серикович - заместитель руководителя аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

    Родился в г. Сарани Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова, политология (2001); Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, юриспруденция: правовое регулирование в сфере экономики (2017).

    Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела рынка труда и содействия в трудоустройстве Саранского городского центра занятости Карагандинской области (2002-2003); главный специалист отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма г. Сарани (2003-2004); главный специалист отдела анализа и прогнозирования управления информации по Карагандинской области (04.2004-10.2004); главный специалист отдела по информационной политике и работы со СМИ департамента внутренней политики Карагандинской области (2004-2005); начальник отдела по вопросам культуры и молодежной политики отдела культуры и развития языков г. Сарань (2005-2006); главный специалист отдела мониторинга электронных средств массовой информации управления средств массовой информации комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК (03.2006-05.2006); начальник отдела мониторинга электронных СМИ управления средств массовой информации комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК (2006-2007); начальник управления средств массовой информации комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК (2007-2009); инспектор сектора информационной сферы отдела внутренней политики Администрации Президента РК (02.2009-10.2009); заведующий сектором информационной сферы отдела внутренней политики Администрации Президента РК (2009-2012); председатель комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК (2012-2014); заведующий отделом информационного обеспечения департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК (аппарата Верховного суда РК) (2014-2019); генеральный директор телеканала «Алматы» (02.2019-07.2019); генеральный директор холдинга Nur Media (2019-2022).

    На занимаемой должности - с февраля 2022 года.

    Награжден медалями «Ерең еңбегі үшін», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», ведомственными медалями Верховного суда РК «Мінсіз қызмет үшін» (III и II степени), грамотами и благодарственными письмами Президента РК.

    41 год назад (1981) родился ОРАЗ Нурдилда Серикович - советник министра и официальный представитель - пресс-секретарь Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

    Родился в Кызылординской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, журналист (2004); Карагандинскую академию МВД РК, юрист.

    Трудовая деятельность: корреспондент-ведущий казахской редакции «Информбюро» ТРК «31 канал» (2003-2004); репортер-аналитик, редактор-ведущий новостей телевидения г. Астана (2004-2005); ведущий-редактор акционерного общества «РТРК Казахстан» ТРЦ «Астана» (2005-2007); начальник отдела языковой политики и информации департамента внутренних дел г. Астана (2007-2011); пресс-секретарь министра, начальник департамента государственного языка и информации Министерства внутренних дел РК (2011-2016); заместитель руководителя аппарата Генеральной прокуратуры РК (2016); заместитель генерального директора телеканала «ОРТ-Евразия» (2016-2019).

    На занимаемой должности - с февраля 2019 года.

    Автор:

    История Казахстана Дата
    Новости по теме
    Новости по теме
    20 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    20 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    19 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    19 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске