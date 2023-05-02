2 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день тунца

Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (№ 71/274) в декабре 2016 года с целью повышения осведомленности населения нашей планеты о ценности этой разновидности рыб, об угрозах, с которыми сталкиваются тунцовые популяции, и об экономических и социальных преимуществах устойчивого управления тунцовыми запасами. Соавторами проекта данной резолюции стали 93 государства.

Всемирный день борьбы с астмой

Отмечается ежегодно в первый вторник мая, учрежден в 1998 году глобальной инициативой Global Initiative for Asthma (GINA). Целями этой глобальной инициативы стали повышение осведомленности об астме и ее последствиях для здоровья людей, содействие выявлению причин повышения распространенности астмы, содействие изучению связи между астмой и окружающей средой, снижение заболеваемости и смертности от астмы, улучшение лечения астмы, а также повышение доступности эффективных методов лечения астмы для населения.

Международный день распространения информации о цинге

Был создан для повышения осведомленности об опасностях дефицита витамина С и напоминания людям о важности здорового и сбалансированного питания.

СОБЫТИЯ

В 1997 году были упразднены Арыкбалыкский, Валихановский, Келлеровский, Кокшетауский, Ленинградский, Рузаевский, Чистопольский, Чкаловский районы Кокшетауской области. Щучинск был отнесен к категории городов районного значения.

В 2006 году в рамках реализации постановления правительства «О дополнительных мерах по развитию гидроэнергетики в РК» принято решение о возобновлении строительства Мойнакской гидроэлектростанции (ГЭС) мощностью 300 мегаватт на реке Чарын Алматинской области. Строительство Мойнакской ГЭС начато в 1985 году и остановлено в 1992 году в связи с прекращением финансирования. Общая стоимость проекта составляла 250 млн долларов США, срок реализации - 5 лет.

В 2012 году в Усть-Каменогорске была установлена стела, посвященная 20-летию открытия первого в Казахстане Дома дружбы. Стела выполнена из композитного материала, вершину 12-метрового обелиска венчает фигура женщины в казахском национальном костюме, держащая в своих руках шанырак. Композицию завершают установленные рядом с обелиском шесть гранитных плит с именами городов-побратимов Усть-Каменогорска: Йокнеам (Израиль), Бобруйск (Беларусь), Барнаул (Россия), Чугучак (Китай), Бурса (Турция), Каннынг (Корея).

В 2012 году была выпущена в обращение монета «Бауырсақ» («Колобок») из серебра номиналом 500 тенге. Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса - 31,1 г, диаметр - 38,61 мм, качество изготовления - «proof», тираж – 4 тыс. штук.

В 2014 году в Туркестане был открыт новый историко-этнографический центр, где туристы могут познакомиться с изделиями народных умельцев, которые они создавали по подобию древних образцов. Кроме того, в центре можно увидеть музыкальные инструменты древних народов.

В новом центре, в гостинице предусмотрены комнаты для намаза, есть библиотека. Здесь могут жить 200 человек. Кроме того, туристам и паломникам всегда готовы помочь теологи, которые разъяснят любые моменты священного писания. Центр был создан для того, чтобы оградить молодежь от влияния других религиозных течений. Здесь даже специально подбирали литературу.

В 2014 году фильм «Бауыр» режиссера Серика Апрымова получил награду «Особое упоминание» в категории «Лучший фильм» на 45-м международном кинофестивале в городе Нэшвилл (США).

Международный кинофестиваль в Нэшвилле основан в 1969 году и является одним из старейших кинофестивалей в США, а также самым известным фестивалем на юге США.

В 2015 году в Дубае собралось первое землячество казахстанцев, постоянно проживающих в Объединенных Арабских Эмиратах.

Мероприятие с участием более 300 казахстанцев прошло в одном из центральных парков эмиратского мегаполиса «Заабель парк». Цель мероприятия - заявить о землячестве в Дубае, собрать казахстанцев, предоставить им возможность дружеского общения, взаимной поддержки за рубежом.

В 2018 году в Албании по итогам Чемпионата мира по шахматам среди школьников казахстанские спортсмены завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

В мировом первенстве, проходившем в городе Дуррес, приняло участие 387 юных спортсменов из 40 стран мира.

В 2018 году в приграничной с Костанайской областью Челябинской области, в городе Троицк, было создано национально-культурное общественное объединение «Айқап».

Главная цель создания «Айқап» - чтобы казахская диаспора в Троицке не потеряла национальных ценностей, дать новый виток изучению родного казахского языка, традиций и обычаев нашего народа.

В 2018 году в столице Султаната Оман, в городе Маскат, впервые прошла неделя казахстанского кино, в рамках которой оманским зрителям были представлены художественные киноленты известных режиссеров Казахстана.

Данное мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире» в контексте президентской программы «Рухани жаңғыру».

В 2019 году по решению ЮНЕСКО 2020 год был посвящен письменному памятнику величайшего мудреца всех тюрков Тоныкока.

Как свидетельствуют древние тюркские рунические письмена и памятники, имя Тоныкока связано со становлением Восточного тюркского каганата, с обретением независимости в борьбе с Китаем. Он единственный полководец, оставивший записи (Орхоно-Енисейские) на надгробных камнях о борьбе с врагами. По этим записям историки могут определить противоборствующие силы, их вооружение, место битвы и время.

Заветной мечтой Тоныкока было видеть тюркский народ свободным, независимым от внешних и внутренних врагов.



