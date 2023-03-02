2 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

85 лет назад (1938-2007) родился СЕЙТМЕТ Раимбек Ногайбайулы - актер и режиссер, народный артист Казахской ССР, основатель первого театра в городе Туркестане.

Уроженец Туркестанской области. Окончил актерское отделение Алматинского государственного института искусств (совр. Казахская национальная консерватория им. Курмангазы).

Трудовая деятельность: работал в студии «Казахфильм», актером в Казахском театре драмы; в 1980-1982 годы - начальник управления по делам искусств Министерства культуры Казахской ССР; с 1982 года - главный режиссер Казахского театра юных зрителей; с 1995 года - заведующий кафедрой искусства Международного казахско-турецкого университета им. А. Яссауи.

Первая значительная актерская работа - Аубакир в комедии «Ох, уж эти девушки» К. Байсеитова и К. Шангытбаева. Выступал в разнообразных ролях: Арыстан, Сунгат - К. Мухамеджанова «Волчонок под шапкой», «Сватья приехала»; Нартай, Акаев - А. Тажибаева «Накануне свадьбы» и «Майра» и др.

Заслуженный деятель искусств Казахской ССР, заслуженный деятель культуры Казахстана и Кыргызстана, лауреат Государственной премии РК, премии «Тарлан», профессор Международного казахско-турецкого университета им. А. Яссауи, академик естественных наук Казахстана.

71 год назад (1952) родился МЫНЖАСАР Тлеукабыл - тележурналист, лауреат премии Союза журналистов Казахстана.

Родился в г. Туркестане. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, отделение журналистика.

Дебют состоялся в 1975 году на Казахском юношеском телевидении; в агентстве «Хабар» работает со дня его основания (с 1995 года); собственный корреспондент Агентства «Хабар» по Алматинской области (с 1998 года).

Награжден медалью «За трудовое отличие», а также благодарственным письмом Президента Казахстана. Лауреат Казахстанского союза журналистов, почетный гражданин Алматинской области. Одним из ярких событий считает вручение золотого микрофона агентства «Хабар» Президентом страны.

41 год назад (1982) родился МЕЙРАМОВ Ержан Болатович - председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, юрист (2003); Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, экономист (2005); Королевский колледж Лондона, магистр по государственной политике (2013).

Трудовая деятельность: и.о. специалиста отдела правовой экспертизы департамента юридической службы МФ РК (2003-2004); специалист отдела правовой экспертизы департамента юридической службы МФ РК (01.2004-12.2004); специалист отдела отраслевого законодательства департамента юридической службы МФ РК (2004-2005); ведущий специалист отдела отраслевого законодательства департамента юридической службы МФ РК (03.2005-07.2005); главный специалист отдела отраслевого законодательства департамента юридической службы МФ РК (2005-2006); начальник отдела отраслевого законодательства департамента юридической службы МФ РК (03.2006-10.2006); заместитель начальника управления экспертизы законодательства департамента юридической службы МФ РК (2006-2007); начальник управления экспертизы законодательства департамента юридической службы МФ РК (2007-2008); заместитель директора департамента юридической службы МФ РК (2008-2009); заместитель директора департамента кадровой работы и документооборота МФ РК (2009-2010); директор департамента юридической службы МФ РК (01.2010-11.2010); заместитель директора департамента юридической службы МФ РК (2010-2011); заместитель директора юридического департамента Банка развития Казахстан (04.2011-06.2011); директор департамента коммерциализации и привлечения инвестиции АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (2014-2016); член Совета директоров, председатель Совета директоров АО «БТА Секьюритис», город Алматы (08.2016-12.2016); исполнительный директор АО «Казкоммерцбанк», член наблюдательного совета ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан» (2016-2017); член правления, заместитель председателя правления АО «БТА Секьюритис», город Алматы (08.2017-10.2017); управляющий директор АО «Инвестиционный дом «Fincraft», город Алматы (2017-2019); директор департамента по правовым вопросам и работе с госорганами АО «Kcell», город Алматы (2019-2021).

На занимаемой должности - с мая 2021 года.



