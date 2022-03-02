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2 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».
84 года назад (1938-2007) родился СЕЙТМЕТ Раимбек Ногайбайулы - актер и режиссер, народный артист Казахской ССР, основатель первого театра в городе Туркестане.
Уроженец Туркестанской области. Окончил актерское отделение Алматинского государственного института искусств (совр. Казахская национальная консерватория им. Курмангазы).
Трудовая деятельность: работал в студии «Казахфильм», актером в Казахском театре драмы; в 1980-1982 годы - начальник управления по делам искусств Министерства культуры Казахской ССР; с 1982 года - главный режиссер Казахского театра юных зрителей; с 1995 года - заведующий кафедрой искусства Международного казахско-турецкого университета им. А. Яссауи.
Первая значительная актерская работа - Аубакир в комедии «Ох, уж эти девушки» К. Байсеитова и К. Шангытбаева. Выступал в разнообразных ролях: Арыстан, Сунгат - К. Мухамеджанова «Волчонок под шапкой», «Сватья приехала»; Нартай, Акаев - А. Тажибаева «Накануне свадьбы» и «Майра» и др.
Заслуженный деятель искусств Казахской ССР, заслуженный деятель культуры Казахстана и Кыргызстана, лауреат Государственной премии РК, премии «Тарлан», профессор Международного казахско-турецкого университета им. А. Яссауи, академик естественных наук Казахстана.
70 лет назад (1952) родился МЫНЖАСАР Тлеукабыл - тележурналист, лауреат премии Союза журналистов Казахстана.
Уроженец г. Туркестан. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, отделение журналистика.
Дебют состоялся в 1975 году на Казахском юношеском телевидении; в агентстве «Хабар» работает со дня его основания (с 1995 года); собственный корреспондент Агентства «Хабар» по Алматинской области (с 1998 года).
Награжден медалью «За трудовое отличие», а также благодарственным письмом Президента Казахстана. Лауреат Казахстанского союза журналистов, почетный гражданин Алматинской области. Одним из ярких событий считает вручение золотого микрофона агентства «Хабар» Президентом страны.
53 года назад (1969) родился БАБАКУМАРОВ Ержан Жалбакович - директор республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан.
Родился в Талдыкорганской (ныне - Алматинской) области. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби; Алматинскую школу менеджеров (1991). Трудовая деятельность: заведующий отделом внутренней политики Института развития Казахстана (1995-1996); директор центра политических исследований Института развития Казахстана (03.1996-08.1996); главный специалист отдела внутренней политики аппарата акима г. Алматы (08.1996-12.1996); старший референт, консультант отдела внутренней политики Администрации Президента РК (1996-1999); заведующий сектором общественно-политического отдела Администрации Президента РК (1999-2002); заведующий сектором отдела внутренней политики Администрации Президента РК (2002-2003); заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК (2003-2004); главный инспектор социально-политического отдела управления внутренней политики Администрации Президента РК (04.2004-09.2004); заведующий информационно-аналитического центра управления внутренней политики Администрации Президента РК (2004-2005); заведующий информационно-аналитического центра Администрации Президента РК (2005-2006); вице-министр культуры и информации РК (02.2006-04.2006); ответственный секретарь Министерства культуры и информации РК (2007-2008); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра РК (2008-2012); директор Службы центральных коммуникаций при Президенте РК (2012-2016); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра РК (2016-2018); заведующий Центром анализа и прогнозирования Администрации Президента Республики Казахстан (2018-2019); советник Президента Республики Казахстан (04.2019-07.2019); заместитель акима г. Алматы (2019-2022).
На занимаемой должности - с февраля 2022 года.
Награжден орденом «Құрмет» (2005), «Парасат» (2017) и юбилейными медалями.
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