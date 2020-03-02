2 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1938-2007) родился- актер и режиссер, народный артист Казахской ССР, основатель первого театра в городе Туркестан.

Уроженец Туркестанской области. Окончил актерское отделение Алматинского государственного института искусств (совр. Казахская национальная консерватория им. Курмангазы).

Трудовая деятельность: работал в студии «Казахфильм», актером в Казахском театре драмы; в 1980-1982 годы - начальник управления по делам искусств Министерства культуры Казахской ССР; с 1982 года - главный режиссер Казахского театра юных зрителей; с 1995 года - заведующий кафедрой искусства Международного казахско-турецкого университета им. А. Яссауи.

Первая значительная актерская работа - Аубакир в комедии «Ох, уж эти девушки» К. Байсеитова и К. Шангытбаева. Выступал в разнообразных ролях: Арыстан, Сунгат - К. Мухамеджанова «Волчонок под шапкой», «Сватья приехала»; Нартай, Акаев - А. Тажибаева «Накануне свадьбы» и «Майра» и др.

Заслуженный деятель искусств Казахской ССР, заслуженный деятель культуры Казахстана и Кыргызстана, лауреат Государственной премии РК, премии «Тарлан», профессор Международного казахско-турецкого университета им. А. Яссауи, академик естественных наук Казахстана.

назад (1969) родился- заместитель акима города Алматы.

Родился в Талдыкорганской (ныне - Алматинской) области. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби; Алматинскую школу менеджеров (1991). Трудовая деятельность: заведующий отделом внутренней политики Института развития Казахстана (1995-1996); директор центра политических исследований Института развития Казахстана (03.1996-08.1996); главный специалист отдела внутренней политики аппарата акима г. Алматы (08.1996-12.1996); старший референт, консультант отдела внутренней политики Администрации Президента РК (1996-1999); заведующий сектором общественно-политического отдела Администрации Президента РК (1999-2002); заведующий сектором отдела внутренней политики Администрации Президента РК (2002-2003); заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК (2003-2004); главный инспектор социально-политического отдела управления внутренней политики Администрации Президента РК (04.2004-09.2004); заведующий информационно-аналитического центра управления внутренней политики Администрации Президента РК (2004-2005); заведующий информационно-аналитического центра Администрации Президента РК (2005-2006); вице-министр культуры и информации РК (02.2006-04.2006); ответственный секретарь Министерства культуры и информации РК (2007-2008); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра РК (2008-2012); директор Службы центральных коммуникаций при Президенте РК (2012-2016); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра РК (2016-2018); заведующий Центром анализа и прогнозирования Администрации Президента Республики Казахстан (2018-2019); советник Президента Республики Казахстан (04.2019-07.2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2005) и юбилейными медалями.

назад (1952) родился- тележурналист, собственный корреспондент Агентства «Хабар» по Алматинской области (с 1998 года), лауреат премии Союза журналистов Казахстана.

Уроженец г.Туркестан. Окончил КазНУ им. Аль-Фараби, отделение журналистика. Дебют состоялся в 1975 году на Казахском юношеском телевидении. В агентстве «Хабар» работает со дня его основания. Награжден медалью «За трудовое отличие», а также благодарственным письмом Президента Казахстана. Лауреат Казахстанского союза журналистов, почетный гражданин Алматинской области. Одним из ярких событий считает вручение золотого микрофона агентства «Хабар» Президентом страны.