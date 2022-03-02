2 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1992 году на пленарном заседании 46-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Республика Казахстан была принята в члены ООН. Автоматически после вступления Республика Казахстан стала членом Экономической и Социальной комиссии для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО). На сегодняшний день в Казахстане работают 15 представительств организации, среди которых ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНИФОП, ЮНЕСКО и другие.

В 1992 году в Алматы Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев принял правитeльствeнную дeлeгацию Турецкой Республики вo главe с министрoм инoстранных дeл ТР Хикметом Четином. Переговоры охватили широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран подписали Протокол об установлении дипломатических отношений и Соглашение об освобождении на основе взаимности граждан обеих стран от въездных-выездных виз. Все это стало свидетельством высокого уровня доверия и взаимной заинтересованности руководства Казахстана и Турции относительно открытости и расширения отношений, причем не только на официальном уровне.

В 1999 году гидрометеорологической службе Казахстана был присвоен статус республиканского государственного предприятия - РГП «Казгидромет».

РГП «Казгидромет» совместно со службами из 190 стран входит в состав Всемирной метеорологической организации, является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций и авторитетным источником информации системы ООН по вопросам состояния и поведения атмосферы Земли, ее взаимодействия с океанами, образуемого климата и возникающего распределения водных ресурсов.

В 2001 году в Алматы в целях оптимизации бюджетного финансирования молодёжной политики и создания условий для осуществления городских молодёжных программ был создан Государственный фонд развития молодежной политики.

В 2005 году Актюбинскому областному краеведческому музею были переданы уникальные предметы из золота (посуда, ювелирные украшения, детали конской сбруи), найденные в окрестностях мавзолея Абат-Байтак.

В 2010 году в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялось торжественное открытие Международного года сближения культур.

Взвешенная и конструктивная позиция Казахстана по вопросам обеспечения гармонии между культурами в региональном и глобальном масштабе, проявившаяся, в частности, в провозглашении и активном участии в инаугурации Международного года сближения культур, получила высокий отзыв генерального директора ЮНЕСКО и многочисленных зарубежных дипломатов, принявших участие в мероприятии.

В 2010 году Национальный банк РК ввел в обращение монету «Барс». Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса - 31,1 грамма, диаметр - 38,61 мм, качество изготовления - «proof», максимальный тираж - 7000 штук (3 тысячи штук для внутреннего рынка Казахстана).

В 2010 году были изменены административные границы города Тараза и Байзакского, Жамбылского районов Жамбылской области с включением в административные границы города Тараза части земель Байзакского района общей площадью 344,65 гектара и Жамбылского района общей площадью 5609,1 гектара.

В 2011 году в Астане открылся новый специализированный веб-сайт, на котором можно слушать и скачивать кюи Курмангазы, Таттимбета, Казангапа, Абыла, Даулеткерея, Дины и многих других казахских народных композиторов.

Кюи для казахского народа являются своеобразными музыкальными памятниками разных эпох, бесценным кладезем многовековой музыкальной культуры цивилизации номадов. Это своеобразный диалог настоящего с прошлым - живая связь времен посредством устно передаваемых из поколения в поколение уникальных степных напевов.

В 2011 году Золотой медали VIII Международного хореографического конкурса «Танцевальный олимп» в номинации «Народный танец» была удостоена студентка второго курса Алматинского хореографического училища им. А.В. Селезнева Риза Канаткызы.

Конкурс прошел в Берлине, в нем приняли участие более 1000 представителей из 24 стран мира.

В 2012 году Национальный научный центр материнства и детства впервые на постсоветском пространстве и Восточной Европе получил международную аккредитацию JCI, способствующую выходу на международные рынки и развитию медицинского туризма в Казахстане.

Joint Commission International (JCI) - международная организация, которая занимается продвижением и улучшением качества обслуживания и безопасности пациентов в медицинских учреждениях.

В 2015 году Республика Казахстан подписала с государствами Бенилюкса соглашение о реадмиссии, открывающее новые возможности в объединении усилий по созданию пространства законности и правопорядка.

Бенилюкс - межправительственная организация, представляющая собой политический, экономический и таможенный союз в Западной Европе, включающий в себя Бельгию, Нидерланды и Люксембург. Название союза было образовано из начальных букв названий каждой страны-участницы.

В 2018 году в Астане под руководством Духовного управления мусульман Казахстана прошел Форум мусульманских ученых Евразии, в рамках которого обсуждался вопрос о формировании общей базы фетв стран Евразии, а также был принят документ «Личностный облик мусульманской уммы».

Мероприятие такого масштаба впервые прошло в Казахстане и стало историческим событием. В форуме принимали участие более 35 делегатов из 21 страны Европы и Центральной Азии, в частности, верховные муфтии, религиозные деятели и руководители исламских организаций и союзов.

В 2021 году этно-рок-группа «Ұлытау» победила в международном музыкальном конкурсе DJOOKY Music Awards в категории рок/металл в Лос-Анджелесе, США. Группа принимала участие с произведением кюя Махамбета Отемисулы «Жұмыр қылыш». В конкурсе принимали участие тысячи музыкантов с 83 стран мира по 13 музыкальным направлениям.

DJOOKY Music Awards - это крупнейший музыкальный онлайн-проект в мире. Цель конкурса - демократизировать музыкальную индустрию, используя возможности сети для определения и продвижения мировых талантов.

В 2021 году в рейтинге стран по Индексу экономической свободы 2020 Американского исследовательского центра «Фонд наследия» (Heritage Foundation) Казахстан занял 39 место из 180.

Heritage Foundation отмечает, что Казахстан стал одной из 10 стран с наиболее значимой положительной динамикой с точки зрения улучшения позиции в рейтинге 2020 года. Положительная динамика отмечена по таким показателям как фискальная устойчивость, защита прав собственности, эффективность государственных органов, эффективность государственных расходов, свобода бизнеса, свобода торговли, эффективность судебной системы.