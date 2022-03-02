+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

2 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

2 Марта 2022 07:00
Поделиться:
2 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

Новости по теме
2 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»
Скульптурную композицию в знак благодарности казахскому народу от корейцев установили в Актобе Находили взрывчатку и боеприпасы – кинологи рассказали об особенностях работы со служебными собаками Чуткие, отзывчивые и с большим сердцем – житель Нур-Султана поблагодарил врачей за эффективное лечение супруги

СОБЫТИЯ

В 1992 году на пленарном заседании 46-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Республика Казахстан была принята в члены ООН. Автоматически после вступления Республика Казахстан стала членом Экономической и Социальной комиссии для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО). На сегодняшний день в Казахстане работают 15 представительств организации, среди которых ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНИФОП, ЮНЕСКО и другие.

В 1992 году в Алматы Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев принял правитeльствeнную дeлeгацию Турецкой Республики вo главe с министрoм инoстранных дeл ТР Хикметом Четином. Переговоры охватили широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран подписали Протокол об установлении дипломатических отношений и Соглашение об освобождении на основе взаимности граждан обеих стран от въездных-выездных виз. Все это стало свидетельством высокого уровня доверия и взаимной заинтересованности руководства Казахстана и Турции относительно открытости и расширения отношений, причем не только на официальном уровне.

В 1999 году гидрометеорологической службе Казахстана был присвоен статус республиканского государственного предприятия - РГП «Казгидромет».

РГП «Казгидромет» совместно со службами из 190 стран входит в состав Всемирной метеорологической организации, является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций и авторитетным источником информации системы ООН по вопросам состояния и поведения атмосферы Земли, ее взаимодействия с океанами, образуемого климата и возникающего распределения водных ресурсов.

В 2001 году в Алматы в целях оптимизации бюджетного финансирования молодёжной политики и создания условий для осуществления городских молодёжных программ был создан Государственный фонд развития молодежной политики.

В 2005 году Актюбинскому областному краеведческому музею были переданы уникальные предметы из золота (посуда, ювелирные украшения, детали конской сбруи), найденные в окрестностях мавзолея Абат-Байтак.

В 2010 году в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялось торжественное открытие Международного года сближения культур.

Взвешенная и конструктивная позиция Казахстана по вопросам обеспечения гармонии между культурами в региональном и глобальном масштабе, проявившаяся, в частности, в провозглашении и активном участии в инаугурации Международного года сближения культур, получила высокий отзыв генерального директора ЮНЕСКО и многочисленных зарубежных дипломатов, принявших участие в мероприятии.

В 2010 году Национальный банк РК ввел в обращение монету «Барс». Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса - 31,1 грамма, диаметр - 38,61 мм, качество изготовления - «proof», максимальный тираж - 7000 штук (3 тысячи штук для внутреннего рынка Казахстана).

В 2010 году были изменены административные границы города Тараза и Байзакского, Жамбылского районов Жамбылской области с включением в административные границы города Тараза части земель Байзакского района общей площадью 344,65 гектара и Жамбылского района общей площадью 5609,1 гектара.

В 2011 году в Астане открылся новый специализированный веб-сайт, на котором можно слушать и скачивать кюи Курмангазы, Таттимбета, Казангапа, Абыла, Даулеткерея, Дины и многих других казахских народных композиторов.

Кюи для казахского народа являются своеобразными музыкальными памятниками разных эпох, бесценным кладезем многовековой музыкальной культуры цивилизации номадов. Это своеобразный диалог настоящего с прошлым - живая связь времен посредством устно передаваемых из поколения в поколение уникальных степных напевов.

В 2011 году Золотой медали VIII Международного хореографического конкурса «Танцевальный олимп» в номинации «Народный танец» была удостоена студентка второго курса Алматинского хореографического училища им. А.В. Селезнева Риза Канаткызы.

Конкурс прошел в Берлине, в нем приняли участие более 1000 представителей из 24 стран мира.

В 2012 году Национальный научный центр материнства и детства впервые на постсоветском пространстве и Восточной Европе получил международную аккредитацию JCI, способствующую выходу на международные рынки и развитию медицинского туризма в Казахстане.

Joint Commission International (JCI) - международная организация, которая занимается продвижением и улучшением качества обслуживания и безопасности пациентов в медицинских учреждениях.

В 2015 году Республика Казахстан подписала с государствами Бенилюкса соглашение о реадмиссии, открывающее новые возможности в объединении усилий по созданию пространства законности и правопорядка.

Бенилюкс - межправительственная организация, представляющая собой политический, экономический и таможенный союз в Западной Европе, включающий в себя Бельгию, Нидерланды и Люксембург. Название союза было образовано из начальных букв названий каждой страны-участницы.

В 2018 году в Астане под руководством Духовного управления мусульман Казахстана прошел Форум мусульманских ученых Евразии, в рамках которого обсуждался вопрос о формировании общей базы фетв стран Евразии, а также был принят документ «Личностный облик мусульманской уммы».

Мероприятие такого масштаба впервые прошло в Казахстане и стало историческим событием. В форуме принимали участие более 35 делегатов из 21 страны Европы и Центральной Азии, в частности, верховные муфтии, религиозные деятели и руководители исламских организаций и союзов.

В 2021 году этно-рок-группа «Ұлытау» победила в международном музыкальном конкурсе DJOOKY Music Awards в категории рок/металл в Лос-Анджелесе, США. Группа принимала участие с произведением кюя Махамбета Отемисулы «Жұмыр қылыш». В конкурсе принимали участие тысячи музыкантов с 83 стран мира по 13 музыкальным направлениям.

DJOOKY Music Awards - это крупнейший музыкальный онлайн-проект в мире. Цель конкурса - демократизировать музыкальную индустрию, используя возможности сети для определения и продвижения мировых талантов.

В 2021 году в рейтинге стран по Индексу экономической свободы 2020 Американского исследовательского центра «Фонд наследия» (Heritage Foundation) Казахстан занял 39 место из 180.

Heritage Foundation отмечает, что Казахстан стал одной из 10 стран с наиболее значимой положительной динамикой с точки зрения улучшения позиции в рейтинге 2020 года. Положительная динамика отмечена по таким показателям как фискальная устойчивость, защита прав собственности, эффективность государственных органов, эффективность государственных расходов, свобода бизнеса, свобода торговли, эффективность судебной системы.


Подписывайтесь на наш канал:

#История Казахстана   #Дата  
Поделиться:
Новости по теме
2 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»
Скульптурную композицию в знак благодарности казахскому народу от корейцев установили в Актобе
Находили взрывчатку и боеприпасы – кинологи рассказали об особенностях работы со служебными собаками
Чуткие, отзывчивые и с большим сердцем – житель Нур-Султана поблагодарил врачей за эффективное лечение супруги
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «AMANAT»
2 Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства
3 Зеленский заявил, что на переговорах с Россией пока нет результата
4 Глава государства принял участие во внеочередном съезде правящей партии
5 Касым-Жомарт Токаев подчеркнул новую направленность партии «Аманат»
6 В Казахстане будет реализовна программма защиты вкладов в тенге – Алихан Смаилов
Читайте также
С третьего класса хотела стать врачом – эндокринолог Жанар Камитбекова
Чуткие, отзывчивые и с большим сердцем – житель Нур-Султана поблагодарил врачей за эффективное лечение супруги
Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «AMANAT»
Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства
Зеленский заявил, что на переговорах с Россией пока нет результата
Глава государства принял участие во внеочередном съезде правящей партии
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул новую направленность партии «Аманат»
В Казахстане будет реализовна программма защиты вкладов в тенге – Алихан Смаилов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Жанар Смаилова
Жанар Смаилова
954-047
rusred@inform.kz

Архив