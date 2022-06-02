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    2 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    2 Июня 2022, 08:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    88 лет назад (1934-2012) родился АМАНЖОЛОВ Алтай Сарсенович - казахстанский учёный-тюрколог, специалист по исторической грамматике тюркских языков, истории древнетюркской письменности.

    Родился в г. Алматы. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1957); аспирантуру Института восточных языков при МГУ им. М.В. Ломоносова (1963).

    Трудовая деятельность: младший научный сотрудник Института языка и литературы АН Казахстана (с 1957 года); аспирант Института восточных языков при МГУ им. М.В. Ломоносова (1960-1963); младший научный сотрудник Института языкознания АН Казахстана (с 1964 года); старший преподаватель, старший научный сотрудник, доцент, профессор, заведующий кафедрой Казахского государственного женского педагогического института (с 1966 года); заведующий кафедрой, профессор кафедры общего языкознания Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (ныне - КазНУ им. аль-Фараби) (1980-2012).

    Награждён орденом «Құрмет» (1999); медалью; почетными грамотами Минвуза КазССР и РК профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений; дипломом Академии художеств РК, международной премией Организации Экономического Сотрудничества (2000).

    В своих фундаментальных трудах, основанных на глубоком знании древнетюркского письма, которым А. Аманжолов владел в совершенстве, он расшифровал множество древних письменных памятников. Его книги «Слово предков» и «Общее драгоценное наследство», изданные в Китае и Турции, являются настольными для каждого тюрколога.

    57 лет назад (1965) родился СМАГУЛОВ Нурлан Еркебуланович - известный в Казахстане предприниматель, учредитель и член Клуба меценатов Казахстана, основатель и глава холдинга «Аstаnа Grouр».

    Уроженец г. Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби.

    Трудовая деятельность: директор малого научно-производственного предприятия при КазГУ «Нурбулак» (1991-1993); президент государственной продовольственной контрактной корпорации (1993-1996); советник Премьер-Министра РК и председатель Наблюдательного совета государственной продовольственной контрактной корпорации (1997-1999); председатель правления ЗАО «Продовольственная контрактная корпорация» (1999-2002); председатель Совета директоров компании «Зерновая индустрия» и президент Казахской моторной компании «Астана Моторс» (с июня 2002 года); открыл девелоперское подразделение - Mega Development (сеть ТРЦ Mega) (2003).

    Награжден орденом «Құрмет»; медалью «10 жыл Астана», Почетной грамотой Президента РК.

    В 2009 году стал победителем Национального этапа Международного конкурса «Предприниматель года» международной аудиторской компании Ernst&Young. В 2010 году был назван «Предпринимателем года» по версии журнала «Эксперт Казахстан».

    52 года назад (1970) родилась КАЙНАЗАРОВА Акмарал Елеусиновна - директор и хореограф первого и единственного в Казахстане и Центральной Азии Центра индийского классического танца.

    Родилась в г. Алматы. Окончила факультет журналистики Казахского государственного университета им. аль-Фараби, журналист (1992); колледж изящных искусств «Калакшетра» им. Рукмини Деви (Южная Индия, г. Ченнай, 1998), танцевальный исследовательский центр «Наланда» при Университете Мумбая (2000), имеет диплом по индийскому искусству.

    Трудовая деятельность: хореограф индийского танца в клубе любителей искусства Индии «Шанти» при Обществе дружбы и культурных связей с зарубежными странами (Алматы) (с 1989 года); студентка колледжа изящных искусств «Калакшетра» им. Рукмини Деви (с 1993 года); хореограф и исполнительница индийского классического танца бхаратанатьям в Индийском культурном центре при посольстве Индии в Казахстане (1998-2005); основатель, директор и хореограф первого и единственного в Казахстане и Центральной Азии Центра индийского классического танца (Алматы) (с 2006 года).

    Профессиональная исполнительница выступала в Индии, США, Кыргызстане, Греции, в большинстве городов Таджикистана и Казахстана.

    Награждена золотой медалью и имеет титул «Чемпион мира-2003» в номинации «Этнический танец» на 7-м чемпионате мира по исполнительским видам искусств (Голливуд, США); почетным знаком и медалью «Мәдениет қайраткері» (2008). Имеет сертификат XVIII Международного конгресса танца в Афинах и грамоту Национального театра греческого танца «Дора Стратоу» за активное участие в работе конгресса и профессиональное выступление. Ее имя, как первой и единственной профессиональной исполнительницы индийского классического танца бхаратанатьям в Казахстане, вошло в «Золотую книгу Алматы-2000», в Казахстанскую книгу рекордов (2002, 2003, 2005, 2006, 2007), в индийскую книгу рекордов ЛИМКА (2006), стипендиат ICCR (Индийского совета по культурным отношениям правительства Индии).

    40 лет назад (1982) родился ТЛЕШЕВ Азамат Негматоллаевич - заместитель прокурора Восточно-Казахстанской области.

    Родился в г. Павлодаре. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, правоведение.

    Трудовая деятельность: главный специалист отдела по надзору за законностью в деятельности государственных органов Центральной региональной транспортной прокуратуры (с 2004 года); помощник Акмолинского транспортного прокурора Центральной региональной транспортной прокуратуры; помощник прокурора района имени Казыбек би г. Караганды по надзору за законностью судебных постановлений по административным делам и исполнительного производства Карагандинской области (2006-2008); старший помощник прокурора района имени Казыбек би г. Караганды по надзору за законностью в деятельности государственных органов (2008-2009); начальник отдела по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры района имени Казыбек би г. Караганды (2009); заместитель прокурора Абайского района Карагандинской области (2009-2012); прокурор г. Каражала Карагандинской области (2012-2014); прокурор Октябрьского района г. Караганды (с 2014 года).

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