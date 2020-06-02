2 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».
86 лет назад (1934-2012) родился АМАНЖОЛОВ Алтай Сарсенович - казахстанский учёный-тюрколог, специалист по исторической грамматике тюркских языков, истории древнетюркской письменности.
Родился в г. Алматы. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1957); аспирантуру Института восточных языков при МГУ им. М.В. омоносова (1963).
Трудовая деятельность: младший научный сотрудник Института языка и литературы АН Казахстана (с 1957 года); аспирант Института восточных языков при МГУ им. М.В. Ломоносова (1960-1963); младший научный сотрудник Института языкознания АН Казахстана (с 1964 года); старший преподаватель, старший научный сотрудник, доцент, профессор, заведующий кафедрой Казахского государственного женского педагогического института (с 1966 года); заведующий кафедрой, профессор кафедры общего языкознания Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (ныне КазНУ им. аль-Фараби) (1980-2012).
Награждён орденом «Құрмет» (1999), медалью, почетными грамотами Минвуза КазССР и РК профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений; дипломом Академии художеств РК, международной премией Организации Экономического Сотрудничества (2000).
В своих фундаментальных трудах, основанных на глубоком знании древнетюркского письма, которым Аманжолов владел в совершенстве, он расшифровал множество древних письменных памятников. Его книги «Слово предков» и «Общее драгоценное наследство», изданные в Китае и Турции, являются настольными для каждого тюрколога.
63 года назад (1957) родился КУБЕНОВ Манап Шарапиденович - депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.
Родился в Омской области (РСФСР). Окончил Омский ветеринарный институт, ветеринарный врач (1979); Омский государственный университет, экономист (1999).
Трудовая деятельность: рабочий совхоза «Ермак» Ново-Варшавского района Омской области (1974); ветеринарный врач отделения совхоза «Ермак» Ново-Варшавского района Омской области (1979-1980); ветеринарный врач Железинской райветстанции (1981-1983); главный врач совхоза (1983-1989); инструктор Железинского райкома КПК (1989); директор совхоза «Советский Казахстан» Железинского района (1989-1996); первый заместитель акима Качирского района (1996-1999); аким Железинского района (1999-2009); аким Актогайского района Павлодарской области (2009-2010); заместитель акима Павлодарской области (2010-2012); секретарь Павлодарского областного маслихата (2012-2014); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам (2014-2017).
55 лет назад (1965) родился СМАГУЛОВ Нурлан Еркебуланович - известный в Казахстане предприниматель, учредитель и член Клуба меценатов Казахстана, основатель и глава холдинга «Аstаnа Grouр».
Уроженец г. Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби.
Трудовая деятельность: директор малого научно-производственного предприятия при КазГУ «Нурбулак» (1991-1993); президент государственной продовольственной контрактной корпорации (1993-1996); советник Премьер-Министра РК и председатель Наблюдательного совета государственной продовольственной контрактной корпорации (1997-1999); председатель правления ЗАО «Продовольственная контрактная корпорация» (1999-2002); председатель Совета директоров компании «Зерновая индустрия» и президент Казахской моторной компании «Астана Моторс» (с июня 2002 года); открыл девелоперское подразделение - Mega Development (сеть ТРЦ Mega) (2003).
Награжден орденом «Құрмет»; медалью «10 жыл Астана», Почетной грамотой Президента РК.
В 2009 году стал победителем Национального этапа Международного конкурса «Предприниматель года» международной аудиторской компании Ernst&Young. В 2010 году был назван «Предпринимателем года» по версии журнала «Эксперт Казахстан».
51 год назад (1969) родился ДАНДЫБАЕВ Тимур Турарович - заместитель министра обороны Республики Казахстан.
Окончил Вольское высшее военное училище тыла (ныне - Вольский филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева) (1990).
Трудовая деятельность: начальник отряда военной полиции Алматинского регионального гарнизона; начальник главного управления военной полиции Министерства обороны РК.
На занимаемой должности - с мая 2019 года.
Член состава комиссии по изучению вопроса об отмене смертной казни в Республике Казахстан. Сопредседатель общественного объединения «Альянс военных юристов» (2015). За большие заслуги в создании законопроекта решением коллектива главного управления военной полиции занесен в Книгу почета.
51 год назад (1969) родился АБИШЕВ Кайрат Тынымбаевич - аким города Аркалык.
Родился в Кустанайской области. Окончил Кустанайский сельскохозяйственный институт, агроном (1992); Алматинскую академию экономики и статистики, экономика и бизнес (2015).
Трудовая деятельность: агроном бригады «Кара- Курай» (1993-1995); специалист 1 категории Семиозерного управления экологии и биоресурсов (1995-1997); заведующий пунктом прогноза Аулиекольской станции защиты растений МСХ РК (1997-1999); государственный хлебный инспектор на элеваторе Костанайского областного теруправления МСХ РК (1999-2006); заместитель начальника районной территориальной инспекции МСХ РК (2006-2008); начальник районной территориальной инспекции МСХ РК (2008-2011); заместитель акима Аулиекольского района (2011-2015); заместитель акима г. Аркалык по экономическим вопросам (2015-2017); аким Узункольского района Костанайской области (2017-2019).
На занимаемой должности - с сентября 2019 года.
50 лет назад (1970) родилась КАЙНАЗАРОВА Акмарал Елеусиновна - директор и хореограф первого и единственного в Казахстане и Центральной Азии Центра индийского классического танца.
Родилась в г. Алматы. Окончила факультет журналистики Казахского государственного университета им. аль-Фараби, журналист (1992); колледж изящных искусств «Калакшетра» им. Рукмини Деви (Южная Индия, г. Ченнай, 1998), танцевальный исследовательский центр «Наланда» при Университете Мумбая (2000), имеет диплом по индийскому искусству.
Трудовая деятельность: хореограф индийского танца в клубе любителей искусства Индии «Шанти» при Обществе дружбы и культурных связей с зарубежными странами (Алматы) (с 1989 года); студентка колледжа изящных искусств «Калакшетра» им. Рукмини Деви (с 1993 года); хореограф и исполнительница индийского классического танца бхаратанатьям в Индийском культурном центре при посольстве Индии в Казахстане (1998-2005); основатель, директор и хореограф первого и единственного в Казахстане и Центральной Азии Центра индийского классического танца (Алматы) (с 2006 года).
Профессиональная исполнительница выступала в Индии, США, Кыргызстане, Греции, в большинстве городов Таджикистана и Казахстана.
Награждена золотой медалью и имеет титул «Чемпион мира-2003» в номинации «Этнический танец» на 7-м чемпионате мира по исполнительским видам искусств (Голливуд, США); почетным знаком и медалью «Мәдениет қайраткері» (2008). Имеет сертификат XVIII Международного конгресса танца в Афинах и грамоту Национального театра греческого танца «Дора Стратоу» за активное участие в работе конгресса и профессиональное выступление. Ее имя, как первой и единственной профессиональной исполнительницы индийского классического танца бхаратанатьям в Казахстане, вошло в «Золотую книгу Алматы-2000», в Казахстанскую книгу рекордов (2002, 2003, 2005, 2006, 2007), в индийскую книгу рекордов ЛИМКА (2006), стипендиат ICCR (Индийского совета по культурным отношениям правительства Индии).
- «Концерт на колесах» организовал для детей акимат района Алматы столицы
- Школьники Семея получили в подарок планшеты и ноутбуки в День защиты детей
- Мечты маленьких устькаменогорцев исполнили полицейские
- Детский центр психолого-педагогической коррекции открыли в Таразе
- Инклюзивные детские игровые площадки установили в Таразе
- Как родителям найти правильный подход к ребенку - психолог
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана