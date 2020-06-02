2 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1934-2012) родился- казахстанский учёный-тюрколог, специалист по исторической грамматике тюркских языков, истории древнетюркской письменности.

Родился в г. Алматы. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1957); аспирантуру Института восточных языков при МГУ им. М.В. омоносова (1963).

Трудовая деятельность: младший научный сотрудник Института языка и литературы АН Казахстана (с 1957 года); аспирант Института восточных языков при МГУ им. М.В. Ломоносова (1960-1963); младший научный сотрудник Института языкознания АН Казахстана (с 1964 года); старший преподаватель, старший научный сотрудник, доцент, профессор, заведующий кафедрой Казахского государственного женского педагогического института (с 1966 года); заведующий кафедрой, профессор кафедры общего языкознания Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (ныне КазНУ им. аль-Фараби) (1980-2012).

Награждён орденом «Құрмет» (1999), медалью, почетными грамотами Минвуза КазССР и РК профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений; дипломом Академии художеств РК, международной премией Организации Экономического Сотрудничества (2000).

В своих фундаментальных трудах, основанных на глубоком знании древнетюркского письма, которым Аманжолов владел в совершенстве, он расшифровал множество древних письменных памятников. Его книги «Слово предков» и «Общее драгоценное наследство», изданные в Китае и Турции, являются настольными для каждого тюрколога.

назад (1957) родился- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Родился в Омской области (РСФСР). Окончил Омский ветеринарный институт, ветеринарный врач (1979); Омский государственный университет, экономист (1999).

Трудовая деятельность: рабочий совхоза «Ермак» Ново-Варшавского района Омской области (1974); ветеринарный врач отделения совхоза «Ермак» Ново-Варшавского района Омской области (1979-1980); ветеринарный врач Железинской райветстанции (1981-1983); главный врач совхоза (1983-1989); инструктор Железинского райкома КПК (1989); директор совхоза «Советский Казахстан» Железинского района (1989-1996); первый заместитель акима Качирского района (1996-1999); аким Железинского района (1999-2009); аким Актогайского района Павлодарской области (2009-2010); заместитель акима Павлодарской области (2010-2012); секретарь Павлодарского областного маслихата (2012-2014); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам (2014-2017).

назад (1965) родилсяизвестный в Казахстане предприниматель, учредитель и член Клуба меценатов Казахстана, основатель и глава холдинга «Аstаnа Grouр».

Уроженец г. Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовая деятельность: директор малого научно-производственного предприятия при КазГУ «Нурбулак» (1991-1993); президент государственной продовольственной контрактной корпорации (1993-1996); советник Премьер-Министра РК и председатель Наблюдательного совета государственной продовольственной контрактной корпорации (1997-1999); председатель правления ЗАО «Продовольственная контрактная корпорация» (1999-2002); председатель Совета директоров компании «Зерновая индустрия» и президент Казахской моторной компании «Астана Моторс» (с июня 2002 года); открыл девелоперское подразделение - Mega Development (сеть ТРЦ Mega) (2003).

Награжден орденом «Құрмет»; медалью «10 жыл Астана», Почетной грамотой Президента РК.

В 2009 году стал победителем Национального этапа Международного конкурса «Предприниматель года» международной аудиторской компании Ernst&Young. В 2010 году был назван «Предпринимателем года» по версии журнала «Эксперт Казахстан».

назад (1969) родился- заместитель министра обороны Республики Казахстан.

Окончил Вольское высшее военное училище тыла (ныне - Вольский филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева) (1990).

Трудовая деятельность: начальник отряда военной полиции Алматинского регионального гарнизона; начальник главного управления военной полиции Министерства обороны РК.

На занимаемой должности - с мая 2019 года.

Член состава комиссии по изучению вопроса об отмене смертной казни в Республике Казахстан. Сопредседатель общественного объединения «Альянс военных юристов» (2015). За большие заслуги в создании законопроекта решением коллектива главного управления военной полиции занесен в Книгу почета.

назад (1969) родился- аким города Аркалык.

Родился в Кустанайской области. Окончил Кустанайский сельскохозяйственный институт, агроном (1992); Алматинскую академию экономики и статистики, экономика и бизнес (2015).

Трудовая деятельность: агроном бригады «Кара- Курай» (1993-1995); специалист 1 категории Семиозерного управления экологии и биоресурсов (1995-1997); заведующий пунктом прогноза Аулиекольской станции защиты растений МСХ РК (1997-1999); государственный хлебный инспектор на элеваторе Костанайского областного теруправления МСХ РК (1999-2006); заместитель начальника районной территориальной инспекции МСХ РК (2006-2008); начальник районной территориальной инспекции МСХ РК (2008-2011); заместитель акима Аулиекольского района (2011-2015); заместитель акима г. Аркалык по экономическим вопросам (2015-2017); аким Узункольского района Костанайской области (2017-2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

назад (1970) родилась- директор и хореограф первого и единственного в Казахстане и Центральной Азии Центра индийского классического танца.

Родилась в г. Алматы. Окончила факультет журналистики Казахского государственного университета им. аль-Фараби, журналист (1992); колледж изящных искусств «Калакшетра» им. Рукмини Деви (Южная Индия, г. Ченнай, 1998), танцевальный исследовательский центр «Наланда» при Университете Мумбая (2000), имеет диплом по индийскому искусству.

Трудовая деятельность: хореограф индийского танца в клубе любителей искусства Индии «Шанти» при Обществе дружбы и культурных связей с зарубежными странами (Алматы) (с 1989 года); студентка колледжа изящных искусств «Калакшетра» им. Рукмини Деви (с 1993 года); хореограф и исполнительница индийского классического танца бхаратанатьям в Индийском культурном центре при посольстве Индии в Казахстане (1998-2005); основатель, директор и хореограф первого и единственного в Казахстане и Центральной Азии Центра индийского классического танца (Алматы) (с 2006 года).

Профессиональная исполнительница выступала в Индии, США, Кыргызстане, Греции, в большинстве городов Таджикистана и Казахстана.

Награждена золотой медалью и имеет титул «Чемпион мира-2003» в номинации «Этнический танец» на 7-м чемпионате мира по исполнительским видам искусств (Голливуд, США); почетным знаком и медалью «Мәдениет қайраткері» (2008). Имеет сертификат XVIII Международного конгресса танца в Афинах и грамоту Национального театра греческого танца «Дора Стратоу» за активное участие в работе конгресса и профессиональное выступление. Ее имя, как первой и единственной профессиональной исполнительницы индийского классического танца бхаратанатьям в Казахстане, вошло в «Золотую книгу Алматы-2000», в Казахстанскую книгу рекордов (2002, 2003, 2005, 2006, 2007), в индийскую книгу рекордов ЛИМКА (2006), стипендиат ICCR (Индийского совета по культурным отношениям правительства Индии).