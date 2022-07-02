Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      История Казахстана

    2 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    2 Июля 2022, 08:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    80 лет назад (1942) родился ШАХАНОВ Мухтар - член Национального курултая при Президенте Республики Казахстан, поэт и писатель, общественный деятель.

    Родился в Чимкентской (ныне - Туркестанской области) области.

    Окончил Чимкентский педагогический институт им. Н.К. Крупской, учитель казахского языка и литературы (1969).

    Трудовая деятельность: прицепщик, тракторист колхоза «Жулдуз», бетонщик на Чимкентском цементом заводе, корректор, литературный сотрудник газеты «Оңтүстік Қазақстан», собственный корреспондент газеты «Лениншіл жас» по Южному Казахстану (1956-1971); заведующий сектором Чимкентского обкома ЛКСМ (1971); старший, главный редактор литературно-драматического вещания Казахского радио, начальник отдела художественной и учебной и методической литературы Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли (1971-1976); председатель бюро Совета творческой молодежи при ЦК ЛКСМ Казахстана (1976-1979); руководитель литературного кружка при редакции газеты «Лениншiл жас» (1980-1984); главный редактор журнала «Жалын» (1984-1993); председатель «Общественного комитета по проблемам Балхаша и Арала», президент международного общественного комитета «Арал - Азия - Казахстан» (1987-1991); президент Демократического комитета по правам человека «Алма-Ата - Хельсинки - Париж» (1991-1992); сопредседатель Комиссии Верховного Совета Казахской ССР по расследованию причин событий декабря 1986 года в г. Алма-Ате (1989-1990); Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Республике Кыргызстан (1993-2003); главный редактор журнала «Жалын» (2003-2004, с 2007 года); депутат Мажилиса Парламента РК, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2004-2007).

    Награжден медалями, удостоен золотой медали имени А. Эйнштейна Международной Калифорнийской академии наук, индустрии, образования и искусства (США) (2002).

    За поэтические произведения, пронизанные гуманизмом, клубом ЮНЕСКО «Боорукер» М. Шаханов назван милосердным человеком Центральной Азии (1997). Как самому читаемому поэту за последнее десятилетие ему присуждена в 2000 году независимая премия «Тарлан». По итогам 2001 года в Турции он объявлен «Самым лучшим поэтом мира» из тюркоязычных стран».

    55 лет назад (1967) родился КАИРБЕКОВ Нурлан Муратович - председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области.

    Родился в г. Усть-Каменогорске. Окончил Восточно-Казахстанский дорожно-строительный институт, инженер-механик (1991); Восточно-Казахстанский государственный университет, юрист (1998).

    Трудовая деятельность: слесарь по ремонту Уланского районного ПО по агрохимобслуживанию сельского хозяйства Семипалатинской области (1991-1992); оперативно-следственная работа в управлении внутренних дел, работа в налоговой полиции Семипалатинской области (1992-1998); юрист-консультант научно-производственного внешнеэкономического предприятия «Новый стиль» г. Усть-Каменогорска (1998-1999); помощник прокурора Уланского района Восточно-Казахстанской области (1999-2000); судья Глубоковского районного суда ВКО (2000-2002); судья суда г. Усть-Каменогорска, судья специализированного межрайонного экономического суда г. Усть-Каменогорска (2002-2003); председатель Шемонаихинского суда г. Усть-Каменогорска (2002-2003); председатель суда № 2 г. Усть-Каменогорска (2007-2009); председатель коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда (2009-2010); председатель кассационной судебной коллегии Карагандинского областного суда (2010-2012); председатель Кызылординского областного суда (2012-2017); председатель Восточно-Казахстанского областного суда (2017-2021).

    На занимаемой должности - с декабря 2021 года.

    53 года назад (1969) родился КАРИПОВ Даурен Айтбаевич - казахстанский дипломат, советник I класса.

    Родился в Талды-Курганской области. Окончил Казахский государственный университет мировых языков им. Абылай хана (1994).

    Трудовая деятельность: специалист Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (1994-1995); референт, атташе, третий секретарь, второй секретарь департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1995-1998); третий секретарь посольства Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия (1998-2001); второй секретарь департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2001-2003); третий секретарь, вице-консул, консул генерального консульства Республики Казахстан во Франкфурте-на-Майне (ФРГ) (2003-2007); руководитель управления департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2007-2008); советник посольства Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации (2008-2012); советник департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2012-2013); советник посольства Республики Казахстан в ФРГ (2013-2014); советник-посланник посольства Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия (2014-2016); генеральный консул Республики Казахстан во Франкфурте-на-Майне (ФРГ) (2016-2019); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия (2019-2022).

    51 год назад (1971) родилась ЖАНГЕРЕЕВА Гульмира Турегалиевна - председатель правления Национального центра независимой экзаменации.

    Окончила Актюбинский государственный медицинский институт, лечебное дело (1994); Университет Danubius, социальная работа (2018)

    Трудовая деятельность: врач-эпидемиолог отделения профилактики внутрибольничной инфекции, СЭС, г. Актобе (1994-2002); главный санитарный врач ТОО «ТПК Дина» г. Актобе (2002-2003); заместитель главного врача по лечебной части железнодорожной больницы г. Атырау (2003-2005); руководитель ОО «Ассоциация независимых медицинских экспертов г. Астаны» (2005-2012); руководитель Республиканского центра оценки знаний и навыков РГП «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗ РК (2012-2017).

    На занимаемой должности - с 2017 года.

    Награждена орденом «Лидер медицинской отрасли» (2014); юбилейными медалями «Астанаға 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»; нагрудным знаком «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» (2015). Национальной палатой здравоохранения РК отмечена одним из лучших медицинских менеджеров Казахстана, отмечена Министерством здравоохранения РК за вклад в развитие сферы оценки знаний и навыков медиков.

    49 лет назад (1973) родился ТУКУМОВ Еркин Валитханович - директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

    Родился в г. Термезе (Узбекистан). Окончил Институт международных отношений Варшавского университета (1997); Институт философии и политологии Академии наук Республики Казахстан (2004).

    Трудовая деятельность: старший научный сотрудник отдела внешнеполитических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) (1997-2000); заведующий отделом внешнеполитических исследований, главный научный сотрудник КИСИ (2000-2005); генеральный директор Центрально-Азиатского фонда развития демократии (2005-2007); заведующий сектором стратегического анализа информационно-аналитического центра, заведующий сектором стратегии международного взаимодействия Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК (2007-2008); заместитель директора департамента, директор департамента Центральной Азии Министерства иностранных дел РК (2008-2010); заведующий аналитическим отделом Совета Безопасности РК (2010-2018); генеральный консул Республики Казахстан в Казани (Российская Федерация) (2018-2019); советник-посланник посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2019-2022).

    На занимаемой должности - с января 2022 года.

    Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», юбилейной медалью Министерства иностранных дел РК.

    40 лет назад (1982) родился АКСЮТИЦ Александр Владимирович - генеральный директор ТОО «Редакция газеты «Экспресс-К».

    Родился в г. Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, журналистика (2003).

    Трудовая деятельность: корреспондент и редактор информационных программ на различных казахстанских телеканалах; эксперт президентской пресс-службы; директор канала «24 KZ» АО «Агентство «Хабар» (2012-2014); директор телеканала «Білім және Мәдениет» (2015-2016); генеральный директор Salem Social Media (2018-2021).

    На занимаемой должности - с мая 2021 года.

    Награжден орденом «Құрмет» (2013); почетным знаком «За заслуги в развитии печати и информации» (2015). Лауреат премии Президента РК в области СМИ, НДП «Нұр Отан» (2006).

    Автор:

    История Казахстана Дата
    Новости по теме
    Новости по теме
    20 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    20 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    19 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    19 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске