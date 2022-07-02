2 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

80 лет назад (1942) родился ШАХАНОВ Мухтар - член Национального курултая при Президенте Республики Казахстан, поэт и писатель, общественный деятель.

Родился в Чимкентской (ныне - Туркестанской области) области.

Окончил Чимкентский педагогический институт им. Н.К. Крупской, учитель казахского языка и литературы (1969).

Трудовая деятельность: прицепщик, тракторист колхоза «Жулдуз», бетонщик на Чимкентском цементом заводе, корректор, литературный сотрудник газеты «Оңтүстік Қазақстан», собственный корреспондент газеты «Лениншіл жас» по Южному Казахстану (1956-1971); заведующий сектором Чимкентского обкома ЛКСМ (1971); старший, главный редактор литературно-драматического вещания Казахского радио, начальник отдела художественной и учебной и методической литературы Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли (1971-1976); председатель бюро Совета творческой молодежи при ЦК ЛКСМ Казахстана (1976-1979); руководитель литературного кружка при редакции газеты «Лениншiл жас» (1980-1984); главный редактор журнала «Жалын» (1984-1993); председатель «Общественного комитета по проблемам Балхаша и Арала», президент международного общественного комитета «Арал - Азия - Казахстан» (1987-1991); президент Демократического комитета по правам человека «Алма-Ата - Хельсинки - Париж» (1991-1992); сопредседатель Комиссии Верховного Совета Казахской ССР по расследованию причин событий декабря 1986 года в г. Алма-Ате (1989-1990); Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Республике Кыргызстан (1993-2003); главный редактор журнала «Жалын» (2003-2004, с 2007 года); депутат Мажилиса Парламента РК, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2004-2007).

Награжден медалями, удостоен золотой медали имени А. Эйнштейна Международной Калифорнийской академии наук, индустрии, образования и искусства (США) (2002).

За поэтические произведения, пронизанные гуманизмом, клубом ЮНЕСКО «Боорукер» М. Шаханов назван милосердным человеком Центральной Азии (1997). Как самому читаемому поэту за последнее десятилетие ему присуждена в 2000 году независимая премия «Тарлан». По итогам 2001 года в Турции он объявлен «Самым лучшим поэтом мира» из тюркоязычных стран».

55 лет назад (1967) родился КАИРБЕКОВ Нурлан Муратович - председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области.

Родился в г. Усть-Каменогорске. Окончил Восточно-Казахстанский дорожно-строительный институт, инженер-механик (1991); Восточно-Казахстанский государственный университет, юрист (1998).

Трудовая деятельность: слесарь по ремонту Уланского районного ПО по агрохимобслуживанию сельского хозяйства Семипалатинской области (1991-1992); оперативно-следственная работа в управлении внутренних дел, работа в налоговой полиции Семипалатинской области (1992-1998); юрист-консультант научно-производственного внешнеэкономического предприятия «Новый стиль» г. Усть-Каменогорска (1998-1999); помощник прокурора Уланского района Восточно-Казахстанской области (1999-2000); судья Глубоковского районного суда ВКО (2000-2002); судья суда г. Усть-Каменогорска, судья специализированного межрайонного экономического суда г. Усть-Каменогорска (2002-2003); председатель Шемонаихинского суда г. Усть-Каменогорска (2002-2003); председатель суда № 2 г. Усть-Каменогорска (2007-2009); председатель коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда (2009-2010); председатель кассационной судебной коллегии Карагандинского областного суда (2010-2012); председатель Кызылординского областного суда (2012-2017); председатель Восточно-Казахстанского областного суда (2017-2021).

На занимаемой должности - с декабря 2021 года.

53 года назад (1969) родился КАРИПОВ Даурен Айтбаевич - казахстанский дипломат, советник I класса.

Родился в Талды-Курганской области. Окончил Казахский государственный университет мировых языков им. Абылай хана (1994).

Трудовая деятельность: специалист Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (1994-1995); референт, атташе, третий секретарь, второй секретарь департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1995-1998); третий секретарь посольства Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия (1998-2001); второй секретарь департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2001-2003); третий секретарь, вице-консул, консул генерального консульства Республики Казахстан во Франкфурте-на-Майне (ФРГ) (2003-2007); руководитель управления департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2007-2008); советник посольства Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации (2008-2012); советник департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2012-2013); советник посольства Республики Казахстан в ФРГ (2013-2014); советник-посланник посольства Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия (2014-2016); генеральный консул Республики Казахстан во Франкфурте-на-Майне (ФРГ) (2016-2019); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия (2019-2022).

51 год назад (1971) родилась ЖАНГЕРЕЕВА Гульмира Турегалиевна - председатель правления Национального центра независимой экзаменации.

Окончила Актюбинский государственный медицинский институт, лечебное дело (1994); Университет Danubius, социальная работа (2018)

Трудовая деятельность: врач-эпидемиолог отделения профилактики внутрибольничной инфекции, СЭС, г. Актобе (1994-2002); главный санитарный врач ТОО «ТПК Дина» г. Актобе (2002-2003); заместитель главного врача по лечебной части железнодорожной больницы г. Атырау (2003-2005); руководитель ОО «Ассоциация независимых медицинских экспертов г. Астаны» (2005-2012); руководитель Республиканского центра оценки знаний и навыков РГП «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗ РК (2012-2017).

На занимаемой должности - с 2017 года.

Награждена орденом «Лидер медицинской отрасли» (2014); юбилейными медалями «Астанаға 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»; нагрудным знаком «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» (2015). Национальной палатой здравоохранения РК отмечена одним из лучших медицинских менеджеров Казахстана, отмечена Министерством здравоохранения РК за вклад в развитие сферы оценки знаний и навыков медиков.

49 лет назад (1973) родился ТУКУМОВ Еркин Валитханович - директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

Родился в г. Термезе (Узбекистан). Окончил Институт международных отношений Варшавского университета (1997); Институт философии и политологии Академии наук Республики Казахстан (2004).

Трудовая деятельность: старший научный сотрудник отдела внешнеполитических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) (1997-2000); заведующий отделом внешнеполитических исследований, главный научный сотрудник КИСИ (2000-2005); генеральный директор Центрально-Азиатского фонда развития демократии (2005-2007); заведующий сектором стратегического анализа информационно-аналитического центра, заведующий сектором стратегии международного взаимодействия Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК (2007-2008); заместитель директора департамента, директор департамента Центральной Азии Министерства иностранных дел РК (2008-2010); заведующий аналитическим отделом Совета Безопасности РК (2010-2018); генеральный консул Республики Казахстан в Казани (Российская Федерация) (2018-2019); советник-посланник посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2019-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», юбилейной медалью Министерства иностранных дел РК.

40 лет назад (1982) родился АКСЮТИЦ Александр Владимирович - генеральный директор ТОО «Редакция газеты «Экспресс-К».

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, журналистика (2003).

Трудовая деятельность: корреспондент и редактор информационных программ на различных казахстанских телеканалах; эксперт президентской пресс-службы; директор канала «24 KZ» АО «Агентство «Хабар» (2012-2014); директор телеканала «Білім және Мәдениет» (2015-2016); генеральный директор Salem Social Media (2018-2021).

На занимаемой должности - с мая 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2013); почетным знаком «За заслуги в развитии печати и информации» (2015). Лауреат премии Президента РК в области СМИ, НДП «Нұр Отан» (2006).