2 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1933-2015) родился- советский казахский хирург, доктор медицинских наук, академик Академии наук Республики Казахстан, президент Академии медицинских наук Республики Казахстан, Народный герой Казахстана, член Международной ассоциации хирургов, почетный профессор Западно-Казахстанской, Карагандинской, Семипалатинской, Акмолинской, Южно-Казахстанской медицинских академий, Казахского национального медицинского университета, Международного казахстанско-турецкого медицинского университета, Казахского НИИ онкологии и радиологии, Республиканского специализированного центра хирургии им. академика В. Вахидова (Узбекистан).

Родился в Кызылординской области. Окончил Туркестанское педагогическое училище (1950); Алма-Атинский государственный медицинский институт, врач-лечебник (1957).

Трудовой стаж: учитель семилетней школы с.Тимур Шаульдерского района Чимкентской области (1950-1951); главный врач и хирург Центральной районной больницы Кызыл-Кумского района Чимкентской области (1957-1958); хирург Республиканской клинической больницы (1960-1961); младший научный сотрудник Казахского НИИ онкологии и радиологии (1961-1963); заведующий хирургическим отделением Горбольницы № 2 г.Алма-Ата (1963); аспирант, ассистент кафедры Алма-Атинского государственного медицинского института (1963-1969); доцент, заведующий кафедрой Алма-Атинского института усовершенствования врачей (1969-1976); заведующий кафедрой Алма-Атинского государственного медицинского института (1976-1980); главный хирург Министерства здравоохранения Казахской ССР (1978-1982); директор Казахского НИИ клинической и экспериментальной хирургии им. А.Н. Сызганова (1980-1985); министр здравоохранения Казахской ССР (1982-1987); директор Научного центра хирургии им. А.Н. Сызганова (1987-2001); почетный директор Научного центра хирургии им. А.Н. Сызганова (2001-2015).

Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (1947); «Ветеран труда» (1987), золотой медалью «Абылай-хана» Академии естественных наук (1998), «Астана» (1998), медалью «2000 интеллектуалов XXI века» и золотой медалью «500 основателей XXI века» Международного биографического центра (Англия, Кембридж, 2001), золотой медалью «За стратегический менеджмент» Общества развития промышленности (Франция, 2002), юбилейной медалью «30 лет Республиканского специализированного центра хирургии им. академика В. Вахидова» (Узбекистан, 2005); Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР (1983); нагрудным знаком «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан» Министерства науки и образования Республики Казахстан (2001). Удостоен звания «Халық Қаһарманы» с вручением знака особого отличия - Золотой звезды (1995).

Автор 770 научных трудов, из которых 45 монографий, научно-популярных и учебных брошюр, 127 авторских свидетельств на изобретения, патентов и предпатентов СССР и Казахстана, главный редактор 28 сборников научных трудов.

назад (1934-2004) родился- государственный деятель, доктор экономических наук, академик Академии инженерных наук Казахстана

Родился в селе Жасуркен Джамбулского района Джамбулской области.

Окончил Московский геологоразведочный институт им. С. Орджоникидзе по специальности горный инженер-геолог, Высшую партийную школу при ЦК КПСС, Академию народного хозяйства СССР, экономист, доктор экономических наук. Работал в геологоразведке в Павлодарской и Карагандинской областях, занимался партийной работой. В 1980 - 81 - председатель Государственного комитета Казахской ССР по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору. В 1984 - 86 - секретарь ЦК Компартии Казахстана. В 1990 - 91 - председатель Государственной комиссии Казахской ССР по экономической реформе. В годы независимости возглавлял министерство туризма, физической культуры и спорта Республики Казахстан, был председателем Центризбиркома РК. Избирался депутатом Верховного Совета СССР. С декабря 1995 - депутат Мажилиса Парламента РК первого созыва. С января 1996 - председатель Комитета Мажилиса по экономике, финансам и бюджету. Депутат Мажилиса Парламента РК 2-го созыва от Кордайского избирательного округа №26 Жамбылской области. Председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса.

назад (1938) родился- писатель, общественный деятель, председатель Авторского совета Республиканского общественного объединения «Казахстанское авторское общество».

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, филолог (1964).

Трудовая деятельность: колхозник, тракторист, каменщик, бетонщик (1957); учитель, завуч, директор средней школы (1963-1971); редактор Казахской советской энциклопедии, редактор Госкомиздата, главный редактор «Казахкниги» (1971-1977); инструктор ЦК Компартии Казахстана (1977-1984); секретарь Союза писателей Казахстана (1984-1985); директор издательств «Мектеп», «Жазушы» (1985-1988); на творческой работе (1988-1991); председатель Государственного агентства РК по авторским и смежным правам (1991-1997).

Награждён орденами «Құрмет», «Парасат»; медалями «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «10 жыл Астана» (2008); Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Казахской ССР (1988).

назад (1940) родился- казахстанский писатель, переводчик, исследователь фольклорного наследия казахов, публицист, народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии Казахской ССР имени Абая.

Родился в Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской) области. Окончил филологический факультет Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (ныне имени аль-Фараби) (1962); аспирантуру Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1965).

Трудовая деятельность: заведующий отделом литературной критики газеты «Қазақ әдебиеті» (с 1965 года); заместитель главного редактора в издательстве «Жазушы» (1967-1981); работая старшим научным сотрудником в Институте литературы и искусства имени М. Ауэзова при Академии наук КазССР, читал лекции по спецкурсу «Казахский фольклор и история казахской литературы» в Литературном институте имени М. Горького в Москве; на свободной творческой работе (1983-1984); главный редактор издательства «Жазушы» (1984-1986); на свободной творческой работе (1987-1988); главный редактор журнала «Жұлдыз», секретарь правления Союза писателей Казахстана (с 1988 года).

На страницах печати произведения М. Магауина впервые появились в 1959 году. В 1960 году он издал научную монографию «Қобыз сарыны». Его перу принадлежат переводы на казахский язык сборника избранных рассказов С. Моэма, романа Г. Хаггерта «Копи царя Соломона» и другие. В 2002 году вышел в свет 13-томный сборник его произведений, многие из которых переведены на русский язык, изданы на иностранных языках.

В 1997 году мэтр казахской литературы, народный писатель Казахстана Мухтар Магауин был признан лучшим писателем тюркского мира и стал лауреатом престижной международной премии Фонда деятелей искусств и писателей Турции «За заслуги перед тюркским миром». Премию М. Магауину вручил в Анкаре 7 мая 1998 года лично президент Турецкой Республики Сулейман Демирель.

назад (1956) родился- депутат Сената Парламента Республики Казахстан; заместитель председателя Сената Парламента Республики Казахстан.

Родился в г. Караганде. Окончил Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, историк-востоковед (1978).

Трудовая деятельность: адъюнкт, инспектор, старший инспектор Академии Министерства внутренних дел СССР в группе по обеспечению работы представителя Советского Союза в Комитете ООН по борьбе с преступностью и уголовному правосудию (1978-1987); референт отдела внешних сношений Министерства внутренних дел СССР (1987-1989); начальник отдела ВНИИ Министерства внутренних дел СССР (1989-1992); заведующий договорно-правовым отделом, заместитель начальника, начальник главного договорно-правового управления Министерства иностранных дел РК (1992-1995); временный поверенный в делах РК в Республике Корея (1995-1996); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (03.1996-04.1996); заместитель министра иностранных дел РК (1996-1997); директор департамента Азии, Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел РК (06.1997-11.1997); вице-министр - директор 4-го департамента Министерства иностранных дел РК (1997-1998); вице-министр иностранных дел РК (02.1998-08.1998); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Индии (1998-2004); заместитель министра иностранных дел РК (2004-2006); председатель Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК (2006-2007); Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан (2007-2019).

На занимаемой должности - с 2019 года.

Награждён медалью СССР «За безупречную службу» III ст., медалями Республики Казахстан «Ерен еңбегі үшін», «Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Халықаралық әскери достастықты дамытқаны үшін», медалью Российской Федерации «За укрепление таможенного содружества», медалью Кыргызской Республики «За укрепление таможенного сотрудничества».

назад (1967) родился- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан.

Родился в г. Алматы. Окончил Алма-Атинский энергетический институт (1991); Дипломатическую академию МИД РК (1999).

Трудовая деятельность: референт, атташе Консульского управления МИД Казахстана (1993-1994); атташе, третий секретарь посольства Казахстана в Пакистане (1994-1996); третий, второй секретарь главного консульского управления МИД РК (1996-1999); второй, первый секретарь, советник представительства МИД РК в Алматы (1999-2002); первый секретарь постоянного представительства Казахстана при ООН в Нью-Йорке, вел вопросы Третьего Комитета Генеральной Ассамблеи ООН, выборов в различные органы ООН (2002-2004); советник, заместитель директора департамента международного гуманитарно-экономического сотрудничества Центрального аппарата МИД Казахстана (2004-2007); советник-посланник, заместитель постпреда Казахстана при ОБСЕ в Вене (2007-2011); заместитель постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке (2011); директор департамента многостороннего сотрудничества МИД РК (2015-2019).

На занимаемой должности - с октября 2019 года.

назад (1977) родился- председатель правления АО «Казпочта».

Родился в Чимкентской (ныне Туркестанской) области. Окончил Московский государственный авиационный институт, автоматизированные системы обработки информации и управления.

Трудовая деятельность: сотрудник Министерства транспорта и коммуникаций РК, занимался вопросами контроля за использованием радиочастотного спектра РК, заведующий отделом организации защиты информации РГП «Центр информатизации финансовых систем» Министерства финансов Республики Казахстан»; заместитель председателя правления АО «Национальные информационные технологии», занимался вопросами реализации и развития проектов в рамках государственных программ по развитию национальной информационной инфраструктуры и инфраструктуры электронного правительства, а также сопровождением межведомственных информационных систем (2003-2008); управляющий директор по электронным услугам АО «Қазақтелеком» (2008-2009); заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (2009-2010); вице-министр связи и информации РК (2010-2012); вице-министр транспорта и коммуникаций РК (2012-2014); первый заместитель председателя Агентства РК по связи и информации (04.2014-08.2014); председатель Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2015); вице-министр по инвестициям и развитию РК (2015-2016); вице-министр информации и коммуникаций РК (2016-2017).

На занимаемой должности - с февраля 2017 года.