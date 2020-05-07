2 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: реймский акт капитуляции Германии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 7 мая 1945 года, шел 1416-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.
7 мая. В 2 часа 41 минуту в Реймсе, в штабе Эйзенхауэра, Йодль подписал Акт капитуляции Германии. Согласно реймскому акту объявлялось о безоговорочной капитуляции всех сухопутных, морских и воздушных вооруженных сил, находящихся в момент подписания протокола под германским контролем.
Командующий группой армий «Центр» Шернер отказался выполнить требование о капитуляции и начал отвод войск на запад. В приказе, отданном 7 мая, Шернер писал: «Неприятельская пропаганда распространяет ложные слухи о капитуляции Германии перед союзниками. Предупреждаю войска, что война против Советского Союза будет продолжаться».
Пражская операция (1945). 7 мая войска 1-го Украинского фронта продолжали наступать по западному берегу Эльбы и к концу дня оказались перед северными склонами главного хребта Рудных гор. 4-я гвардейская танковая армия, несмотря на трудные условия горной местности, в течение дня продвинулась на 45 километров, 3-я гвардейская армия овладела городом Мейсен. 6-й танковый корпус 3-й гвардейской танковой армии П.С. Рыбалко опередил пехоту и достиг западной окраины Дрездена. 5-я гвардейская армия А. С. Жадова, наступая на Дрезден с севера, вышла на Эльбу и завязала бои за город. Северо-восточнее Дрездена 2-я армия Войска Польского К. К. Сверчевского утром 7 мая начала наступление и за день продвинулась на 15 километров. 28-я армия А. А. Лучинского, усиленная 7-м гвардейским механизированным корпусом И. П. Корчагина, и 52-я армия К. А. Коротеева нанесли удар в направлении Герлица. 21-я армия Д. Н. Гусева овладела городом Штригау.
Немецкое командование начало отводить части 1-й танковой армии из оломоуцкого выступа. 38-я армия и 1-я гвардейская армия 4-го Украинского фронта приступили к преследованию противника и прошли 7—20 километров. 60-я армия правым флангом и центром продвинулась на 15—20 километров, продолжая бои в Оломоуце.
7 мая из района южнее Брно на фронте до 25 километров перешла в наступление 7-я гвардейская армия М.С. Шумилова 2-го Украинского фронта и к исходу дня продвинулась на 12 километров.
Грацко-Амштеттенская наступательная операция. В полосе 3-го Украинского фронта разведкой установлен отвод войск противника на запад. В связи с этим командующий фронтом Ф.И. Толбухин отдал приказ о переходе в наступление с 8 мая всех армий фронта.
7 мая 1945 года до нашей Победы оставалось 2 дня…
3 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Пражской наступательной операции
4 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: завершение Моравско-Остравской и Братиславско-Брновской операций
5 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: сдача германских войск в Голландии и Дании
6 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: установление связи с частями союзников
7 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Берлина и подвиги Героев-казахстанцев Варепы и Колодия
8 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: требование о капитуляции берлинского гарнизона
9 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Кошкарбаева и знамя над Рейхстагом
10 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: в 1500 метров от Рейхстага
11 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: звание Героя казахстанцев Вишневского и Жазыкова
12 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: 2250 метров по прямой до Рейхстага
13 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: в 8 км от Рейхстага
14 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Восточно-Прусской операции
15 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Засядко
16 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои на Дрезденском направлении
17 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои близ Берлина и Вены
18 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои на окраинах Берлина
19 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: обстрел Берлина и подвиг казахстанца Казаченко
20 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: звание Героя шестерых казахстанцев
21 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: эвакуация немецкого гарнизона из Франкфурта-на-Одере
22 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Павла Кольцова
23 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Берлинской наступательной операции
24 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Венгрии и завершение Венской операции
25 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии, Чехословакии и на Земландском полуострове
26 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Земландской наступательной операции
27 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и Австрии
28 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии
29 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение звания Героя семерым казахстанцам
30 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Кенигсберга и подвиг Героев-казахстанцев Джунусова и Волкова
31 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: окружение Кенигсберга
32 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Василия Козенкова
33 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Кенигсбергской операции и звание Героя казахстанцев Дударенко и Кравцова
34 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подготовка к освобождению Вены
35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии
36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене
37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином
38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу
39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции
40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы
41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы
42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни
43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига
44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни
45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции
46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев
47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция
48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин
49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова
50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана
51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга
52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция
53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко
54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции
55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским
56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов
57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция
58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон
59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы
60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции
61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина
62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина
63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина
64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева
65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева
66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина
67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина
68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева
69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев
70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова
71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями
72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка
73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева
74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции
75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань