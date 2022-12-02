2 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

62 года назад (1960) родился ОРАЗБАЙ Асхат Тутхишбаевич - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Исламской Республике Иран.

Родился во Фрунзе Республики Кыргызстан (ныне - Бишкек). Окончил Ташкентский государственный университет.

Трудовая деятельность: военный переводчик в Демократической Республике Афганистан (1982-1983); редактор Гостелерадио (1985-1990); преподаватель, заместитель декана факультета востоковедения Казахского государственного университета (1990-1992); второй секретарь, помощник министра иностранных дел РК (1992-1994); первый секретарь, советник посольства РК в Иране (1994-1999); заместитель директора департамента двустороннего сотрудничества Министерства иностранных дел РК (1999-2001); политический советник специальной миссии ООН по Афганистану, г. Исламабад (2001-2002); директор департамента Азии, Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел РК (2002-2003); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (2004); генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (2004-2006); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК, национальный координатор по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от РК (2006-2008); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Туркменистане (2008-2012); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индонезия (с 2012 года); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Филиппины по совместительству (с 2015 года).

На занимаемой должности - с января 2019 года.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Ерен еңбегі үшін» (2007), «Астананың 10 жылдығы» (2008), Почетной грамотой РК (2010). Отмечен Благодарностью Президента РК (2010).





61 год назад (1961) родился ЖАНГАЗИН Ербол Амиргалиевич - председатель Северо-Казахстанского областного суда.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет, юрист (1987).

Трудовая деятельность: рабочий в овцеводческом совхозе (1979-1980); рабочий в Калгутинском овцеводческом совхозе на стройке (1982); старший юрисконсульт Восточно-Казахстанского производственного объединения по производству напитков в г. Усть-Каменогорск (1987-1989); старший следователь прокуратуры г.Зыряновск Восточно-Казахстанской области (1989-1993); помощник прокурора Ауэзовского района г. Алматы (01.03.1993-31.03.1993); прокурор отдела по надзору за законностью судебных актов Генеральной прокуратуры РК (1993-1995); прокурор управления кадров Генеральной прокуратуры РК (06.1995-08.1995); исполняющий обязанности члена Алматинского городского суда (1995-1996); судья Алматинского городского суда (1996-2013); председатель Алатауского районного суда г. Алматы (2013-2015); председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Павлодарского областного суда (2015-2018); председатель судебной коллегии по уголовным делам суда г. Шымкента (2021).

На занимаемой должности - с ноября 2021 года.





60 лет назад (1962) родился МЕЙРБЕКОВ Бердибек Куанович - заведующий финансово-хозяйственным отделом канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Казахский государственный экономический университет, экономист (1992); Казахский гуманитарно-юридический университет.

Трудовая деятельность: кассир Созакского отделения Госбанка (1983-1988); уполномоченный, заведующий филиалом «Казагропромбанка» (1988-1992); ведущий, главный экономист, начальник управления, заместитель председателя правления ЗАО «Alem Bank Kazakhstan» (1992-1995); вице-президент Центрально-Азиатского банка сотрудничества и развития (1995-1998); заместитель заведующего отделом контроля и документационного обеспечения канцелярии Премьер-Министра РК (1998-1999); заведующий финансово-хозяйственным отделом канцелярии Премьер-Министра РК (1999-2012); заведующий отделом финансово-хозяйственной и кадровой работы канцелярии Премьер-Министра РК, заместитель заведующего отделом контроля и документационного обеспечения канцелярии Премьер-Министра РК (2012-2014).

На занимаемой должности - с августа 2014 года.





51 год назад (1971) родилась ЖЕКСЕНБАЙ Бибигуль Нургаликызы - заместитель председателя Национального курултая, президент Клуба главных редакторов .

Родилась в Восточно-Казахстанской области. Окончила Казахский государственный университет имени аль-Фараби, журналистика; Институт при Казахском государственном университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, документоведение и документационное обеспечение управления.

Трудовая деятельность: корреспондент республиканской газеты «Спорт» (1992-1993); корреспондент республиканской общественно-политической газеты «Жас Алаш» (1993-1994); корреспондент еженедельной газеты «Атамура» (1994-1996); редактор, корреспондент, продюсер, заместитель директора Центрального бюро Агентства «Хабар», (1996-2007); заместитель директора дирекций информационных программ, директор дирекций информационно-аналитических программ Республиканской телерадиокорпорации «Казахстан» (06.2007-12.2007); заместитель генерального директора национального телевидения РТРК «Казахстан» (2007-2008); заместитель генерального директора - главный редактор ТВ «Эра» (2008-2010); генеральный директор ТВ «Седьмой канал» (2010-2011); председатель Совета директоров ТВ «Седьмой канал» (2011-2016); советник председателя Сената Парламента Республики Казахстан по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации (2016-2019); генеральный директор телеканала Astana TV (04.2019-10.2019).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.

Награждена медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл».



